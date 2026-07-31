¿Y Colo Colo? Vozinha está inscrito en un evento en Río de Janeiro durante agosto

El retraso de la llegada de Vozinha a Colo Colo enciende las alarmas en Macul. Sobre todo luego de que se conoció que el guardameta está inscrito en un evento en Río de Janeiro para la primera semana de agosto, denominado Rio Innovation Week. El futbolista debería presentarse el 5 de agosto “en la Plenaria Principal”.

“De los campos de la mayor competición de fútbol del mundo a los escenarios de la mayor conferencia global de tecnología e innovación. El 5 de agosto, la Rio Innovation Week recibirá a Vozinha para compartir la trayectoria que lo llevó al reconocimiento internacional”, señaló la organización del evento.

La situación llama la atención considerando que en Blanco y Negro esperan que para la próxima semana el arquero ya esté a disposición del cuerpo técnico de Fernando Ortiz.

De hecho, en Pedreros atribuyen el atraso de su viaje a motivos personales. “Se ha solicitado un plazo adicional para resolver algunas situaciones personales y obviamente eso se ha acogido para permitirle cumplir con las necesidades que tenía”, dijo Jaime Pizarro, director ejecutivo de Blanco y Negro.

“Estuvo en algún momento en Cabo Verde, después se trasladó a Lisboa, realizó trámites ahí también con otras gestiones que debía cumplir. Lo que queda ahora son estas últimas horas y seguramente ya vamos a tener noticias respecto del itinerario para el viaje”, comentó.

El exfutbolista agregó que incluso durante este jueves volvieron a hablar con el representante del arquero. “Hemos tenido hasta hace pocos minutos conversación con su representante. Entiendo incluso que él ha tenido contacto con algunos medios para poner en conocimiento cuál es particularmente el retraso que ha existido y a qué se debe”, señaló.

Pizarro también explicó que parte de la demora responde a la documentación necesaria para que Vozinha pueda ingresar a Chile. “Se ha tenido que asistir al consulado, obtener la visa y generar toda la documentación, que es bastante distinta a situaciones a las que estamos más acostumbrados, como ocurre con jugadores del Mercosur, donde el ingreso es bastante más simplificado”, sostuvo.

El exministro del Deporte evitó fijar una fecha límite, aunque reconoció que el tiempo comienza a jugar un papel importante. “Todo indica, por las conversaciones directas con quienes trabajan con él y con el propio jugador, que primero debe solucionar sus temas personales y después viajar. Obviamente hay que tener un plazo porque es absolutamente razonable y veremos en estas horas cómo eso se puede abordar”, indicó.