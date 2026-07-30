SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    La autoridad sanitaria local descartó que se tratara de un caso ébola, sin embargo, confirmó que el marino mercante padecía malaria.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que tenía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    La seremi de Salud del Biobío confirmó que el marino mercante vietnamita que falleció la noche del martes en el Hospital Las Higueras de Talcahuano padecía malaria, luego de que el diagnóstico fuera ratificado por el Instituto de Salud Pública (ISP).

    La embarcación proveniente de Singapur había solicitado recalar el lunes en el puerto de Talcahuano, luego de que un ciudadano vietnamita presentara síntomas de fiebre hemorrágica.

    Tras conocer la causa de la fiebre, la autoridad sanitaria informó que no existe riesgo para la tripulación ni para la población, por lo que la embarcación podrá levantar la cuarentena y continuar su ruta.

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que tenía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    ¿Qué es la malaria?

    Según explicó la seremi de Salud, Isabel Rojas, la malaria es una enfermedad “principalmente transmitida mediante la picadura de mosquitos del género Anopheles infectados con el parásito Plasmodium, que no tiene presencia en la Región del Biobío”.

    Por esa razón, indicó que “se determinó que no existe riesgo para la tripulación”.

    De acuerdo con la Clínica Mayo, aunque es poco frecuente en zonas de clima templado, sigue siendo muy común en países tropicales y subtropicales.

    Cada año se registran cerca de 290 millones de infecciones en el mundo y más de 400.000 personas mueren por esta enfermedad.

    ¿Cómo se transmite la malaria?

    La principal vía de transmisión ocurre cuando un mosquito Anopheles se infecta al picar a una persona con malaria. Posteriormente, ese mismo mosquito puede transmitir el parásito al picar a otra persona.

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que tenía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Una vez dentro del organismo, el parásito viaja hasta el hígado, donde madura antes de pasar al torrente sanguíneo e infectar los glóbulos rojos. Es en esta etapa cuando comienzan a aparecer los síntomas.

    Además de las picaduras de mosquitos, la malaria también puede transmitirse en situaciones poco frecuentes, como transfusiones de sangre contaminada, el uso compartido de agujas o de una madre embarazada a su hijo.

    ¿Cuáles son los síntomas?

    Los síntomas suelen aparecer algunas semanas después de la picadura de un mosquito infectado, aunque algunos tipos de parásitos pueden permanecer inactivos en el organismo durante varios meses.

    Entre los signos más comunes se encuentran:

    • Fiebre alta.
    • Escalofríos y temblores.
    • Dolor de cabeza.
    • Náuseas y vómitos.
    • Diarrea.
    • Dolor abdominal.
    • Dolores musculares o articulares.
    • Fatiga.
    • Respiración acelerada.
    • Frecuencia cardíaca elevada.
    • Tos.

    En algunos pacientes, la enfermedad provoca episodios cíclicos que comienzan con escalofríos intensos, continúan con fiebre alta y sudoración abundante, y finalizan con el retorno de la temperatura corporal a valores normales.

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que tenía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    ¿Quiénes tienen mayor riesgo?

    El principal factor de riesgo es vivir o viajar a regiones donde la malaria es endémica, especialmente en África subsahariana, el sur y sudeste asiático, diversas islas del Pacífico, además de zonas de América Central y el norte de Sudamérica.

    Los casos más graves suelen presentarse en niños pequeños, adultos mayores, mujeres embarazadas y viajeros provenientes de países donde la enfermedad no circula, ya que no cuentan con inmunidad.

    Sin un tratamiento oportuno, la malaria puede causar complicaciones potencialmente mortales, entre ellas daño cerebral, insuficiencia renal o hepática, problemas respiratorios, anemia severa e incluso la muerte.

    ¿Cómo prevenir la malaria?

    La prevención se basa principalmente en evitar las picaduras de mosquitos al viajar a zonas donde la enfermedad es frecuente.

    Las recomendaciones incluyen usar ropa de manga larga y pantalones largos, aplicar repelente de insectos sobre la piel, utilizar mosquiteros tratados con insecticida para dormir y consultar previamente a un médico sobre medicamentos preventivos si se visitarán áreas de alto riesgo.

    Además, la Organización Mundial de la Salud recomienda una vacuna contra la malaria para niños que viven en países con una elevada circulación de la enfermedad, como parte de las estrategias para reducir los contagios y las muertes asociadas a este parásito.

    Lee también:

    Más sobre:MalariaTalcahuanoEnfermedadMarino mercanteSaludSíntomasTripulanteContagioChileTendenciasLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Puente Chacao alcanza un nuevo hito y se espera que esté operativo a finales de 2028

    Campaña de invierno: Sincicial es el virus de mayor circulación con un 22,9% de los casos detectados

    Microsoft se dispara tras buenos resultados y la matriz de Facebook e Instagram se hunde luego de decepcionar al mercado

    Vuelven las lluvias al Norte Chico: MeteoChile alerta precipitaciones “moderadas a fuertes” en corto periodo

    Adelaida en el Superclub, uno de los discos chilenos del año: “Volvimos a las guitarras más pesadas, sin olvidar el pop”

    Megarreforma en los descuentos: García logra acercamiento con senador UDI disidente y Walker queda como último escollo

    Lo más leído

    1.
    El sol es temporal: el abrupto cambio en el tiempo que dejará lluvia importante por 3 días en Santiago

    El sol es temporal: el abrupto cambio en el tiempo que dejará lluvia importante por 3 días en Santiago

    2.
    “No es necesario ver al ratón”: las actividades cotidianas con mayor riesgo de contagio por hantavirus

    “No es necesario ver al ratón”: las actividades cotidianas con mayor riesgo de contagio por hantavirus

    3.
    Alerta por lluvia moderada a fuerte en la zona centro-sur: estas serán las regiones afectadas

    Alerta por lluvia moderada a fuerte en la zona centro-sur: estas serán las regiones afectadas

    4.
    Vuelven las lluvias al Norte Chico: MeteoChile alerta precipitaciones “moderadas a fuertes” en corto periodo

    Vuelven las lluvias al Norte Chico: MeteoChile alerta precipitaciones “moderadas a fuertes” en corto periodo

    5.
    Confirman lluvia en la Región de Atacama: cuándo y cuáles serán los sectores afectados, según el pronóstico

    Confirman lluvia en la Región de Atacama: cuándo y cuáles serán los sectores afectados, según el pronóstico

    6.
    Hasta 200 mm de lluvia: las regiones del centro-sur más afectadas por el sistema frontal de esta semana

    Hasta 200 mm de lluvia: las regiones del centro-sur más afectadas por el sistema frontal de esta semana

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “No es necesario ver al ratón”: las actividades cotidianas con mayor riesgo de contagio por hantavirus

    “No es necesario ver al ratón”: las actividades cotidianas con mayor riesgo de contagio por hantavirus

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Servicios

    La Oreja de Van Gogh vuelve a Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    La Oreja de Van Gogh vuelve a Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Boca Juniors en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Boca Juniors en TV y streaming

    Tesorería llama a regularizar el CAE: estas son las facilidades de pago disponibles

    Tesorería llama a regularizar el CAE: estas son las facilidades de pago disponibles

    Campaña de invierno: Sincicial es el virus de mayor circulación con un 22,9% de los casos detectados
    Chile

    Campaña de invierno: Sincicial es el virus de mayor circulación con un 22,9% de los casos detectados

    Megarreforma en los descuentos: García logra acercamiento con senador UDI disidente y Walker queda como último escollo

    Tras viralización de video: MOP investiga supuesto acto sexual de pareja en dependencias de la cartera en Biobío

    Puente Chacao alcanza un nuevo hito y se espera que esté operativo a finales de 2028
    Negocios

    Puente Chacao alcanza un nuevo hito y se espera que esté operativo a finales de 2028

    Microsoft se dispara tras buenos resultados y la matriz de Facebook e Instagram se hunde luego de decepcionar al mercado

    Adidas tuvo una final del Mundial soñada, pero el certamen le asestó una caída histórica en bolsa

    Vuelven las lluvias al Norte Chico: MeteoChile alerta precipitaciones “moderadas a fuertes” en corto periodo
    Tendencias

    Vuelven las lluvias al Norte Chico: MeteoChile alerta precipitaciones “moderadas a fuertes” en corto periodo

    Alerta por lluvia moderada a fuerte en la zona centro-sur: estas serán las regiones afectadas

    El sol es temporal: el abrupto cambio en el tiempo que dejará lluvia importante por 3 días en Santiago

    En vivo: Alejandro Tabilo enfrenta al francés Terence Atmane por el paso a los cuartos de final del ATP de Washington
    El Deportivo

    En vivo: Alejandro Tabilo enfrenta al francés Terence Atmane por el paso a los cuartos de final del ATP de Washington

    Un amistoso más en Norteamérica: la Roja enfrentará a México en octubre

    Concacaf se suma a la UEFA y rechaza el plan de Gianni Infantino de vender el Mundial: “Una profunda preocupación”

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile
    Tecnología

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    Review del teclado Redragon Kumara Magnetic: el clásico se renueva con efecto Hall

    Adelaida en el Superclub, uno de los discos chilenos del año: “Volvimos a las guitarras más pesadas, sin olvidar el pop”
    Cultura y entretención

    Adelaida en el Superclub, uno de los discos chilenos del año: “Volvimos a las guitarras más pesadas, sin olvidar el pop”

    Is This It? de The Strokes: ¿es el mejor disco de rock de los últimos 25 años?

    Festival Neutral regresa en nueva edición con Candelabro, Hesse Kassel y Javiera Electra

    Condenan a 15 años de prisión a padre cuyo hijo protagonizó tiroteo que dejó cuatro muertos en EE.UU.
    Mundo

    Condenan a 15 años de prisión a padre cuyo hijo protagonizó tiroteo que dejó cuatro muertos en EE.UU.

    Ascienden a 10 los cuerpos recuperados del mar en Ceuta en las últimas 24 horas

    EE.UU. vincula a Irán a ciberataque contra más de 30 sistemas de agua en Minnesota

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación
    Paula

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación

    Datos Paula: tres libros de fotógrafas chilenas imperdibles de Stgo Foto

    Pan de huevo