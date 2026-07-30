Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que tenía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

La seremi de Salud del Biobío confirmó que el marino mercante vietnamita que falleció la noche del martes en el Hospital Las Higueras de Talcahuano padecía malaria , luego de que el diagnóstico fuera ratificado por el Instituto de Salud Pública (ISP).

La embarcación proveniente de Singapur había solicitado recalar el lunes en el puerto de Talcahuano, luego de que un ciudadano vietnamita presentara síntomas de fiebre hemorrágica.

Tras conocer la causa de la fiebre, la autoridad sanitaria informó que no existe riesgo para la tripulación ni para la población , por lo que la embarcación podrá levantar la cuarentena y continuar su ruta.

Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que tenía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

¿Qué es la malaria?

Según explicó la seremi de Salud, Isabel Rojas, la malaria es una enfermedad “principalmente transmitida mediante la picadura de mosquitos del género Anopheles infectados con el parásito Plasmodium , que no tiene presencia en la Región del Biobío”.

Por esa razón, indicó que “se determinó que no existe riesgo para la tripulación”.

De acuerdo con la Clínica Mayo, aunque es poco frecuente en zonas de clima templado, sigue siendo muy común en países tropicales y subtropicales.

Cada año se registran cerca de 290 millones de infecciones en el mundo y más de 400.000 personas mueren por esta enfermedad.

¿Cómo se transmite la malaria?

La principal vía de transmisión ocurre cuando un mosquito Anopheles se infecta al picar a una persona con malaria . Posteriormente, ese mismo mosquito puede transmitir el parásito al picar a otra persona.

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Una vez dentro del organismo, el parásito viaja hasta el hígado, donde madura antes de pasar al torrente sanguíneo e infectar los glóbulos rojos. Es en esta etapa cuando comienzan a aparecer los síntomas.

Además de las picaduras de mosquitos, la malaria también puede transmitirse en situaciones poco frecuentes, como transfusiones de sangre contaminada, el uso compartido de agujas o de una madre embarazada a su hijo.

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas suelen aparecer algunas semanas después de la picadura de un mosquito infectado, aunque algunos tipos de parásitos pueden permanecer inactivos en el organismo durante varios meses.

Entre los signos más comunes se encuentran :

Fiebre alta.

Escalofríos y temblores.

Dolor de cabeza.

Náuseas y vómitos.

Diarrea.

Dolor abdominal.

Dolores musculares o articulares.

Fatiga.

Respiración acelerada.

Frecuencia cardíaca elevada.

Tos.

En algunos pacientes, la enfermedad provoca episodios cíclicos que comienzan con escalofríos intensos, continúan con fiebre alta y sudoración abundante, y finalizan con el retorno de la temperatura corporal a valores normales.

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¿Quiénes tienen mayor riesgo?

El principal factor de riesgo es vivir o viajar a regiones donde la malaria es endémica , especialmente en África subsahariana, el sur y sudeste asiático, diversas islas del Pacífico, además de zonas de América Central y el norte de Sudamérica.

Los casos más graves suelen presentarse en niños pequeños, adultos mayores, mujeres embarazadas y viajeros provenientes de países donde la enfermedad no circula, ya que no cuentan con inmunidad.

Sin un tratamiento oportuno, la malaria puede causar complicaciones potencialmente mortales, entre ellas daño cerebral, insuficiencia renal o hepática, problemas respiratorios, anemia severa e incluso la muerte .

¿Cómo prevenir la malaria?

La prevención se basa principalmente en evitar las picaduras de mosquitos al viajar a zonas donde la enfermedad es frecuente.

Las recomendaciones incluyen usar ropa de manga larga y pantalones largos, aplicar repelente de insectos sobre la piel, utilizar mosquiteros tratados con insecticida para dormir y consultar previamente a un médico sobre medicamentos preventivos si se visitarán áreas de alto riesgo.