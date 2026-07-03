El caso de un niño de 11 años que falleció por rabia tras despertar con un murciélago sobre su boca y nariz

Un niño canadiense de 11 años murió de rabia luego de despertarse con un murciélago posado sobre su nariz y su boca mientras dormía en una cabaña familiar en el norte de Ontario.

El caso, ocurrido en 2024, fue documentado por médicos de la Universidad de Manitoba y publicado esta semana en la Revista de la Asociación Médica Canadiense.

El documento es un nuevo llamado de alerta sobre los riesgos del contacto directo entre personas y murciélagos.

El caso de un niño de 11 años que falleció por rabia tras despertar con un murciélago sobre su boca y nariz Tendencias / La Tercera

¿Cómo fue el caso?

Según detalla el reporte, el menor despertó sobresaltado con el animal en la boca y lo sacó con un manotazo.

Posteriormente, su padre logró atraparlo utilizando una olla y lo liberó en el exterior de la cabaña.

Como el niño no presentaba mordeduras visibles y el comportamiento del murciélago no parecía fuera de lo normal, la familia decidió no buscar atención médica .

Sin embargo, 19 días después comenzó a sentir un hormigueo progresivo y entumecimiento en el lado derecho del rostro, síntomas que fueron seguidos por inflamación facial y pérdida del apetito.

Inicialmente, en un centro de urgencias se sospechó una parálisis de Bell asociada al virus del herpes, por lo que recibió tratamiento antiviral.

Días más tarde acudió nuevamente al hospital con dificultad para tragar, vómitos y lesiones en las encías.

Aunque la familia informó a los médicos sobre el episodio con el murciélago, el menor fue dado de alta con un diagnóstico presuntivo de gingivoestomatitis herpética.

Hospitalización del niño

A la mañana siguiente regresó al recinto asistencial con un rápido deterioro de su estado de salud.

Presentaba debilidad facial, dificultad para hablar, fiebre, confusión y alucinaciones visuales.

Esa misma noche fue conectado a ventilación mecánica e ingresado a la unidad de cuidados intensivos pediátricos .

“Cuando vimos al paciente en la UCIP, sospechamos que era rabia”, escribieron los médicos autores del informe.

Una prueba PCR confirmó el diagnóstico al cuarto día de hospitalización.

Posteriormente, la Agencia Canadiense de Inspección Alimentaria identificó una variante del virus de la rabia asociada a murciélagos.

El niño falleció 17 días después de haber sido hospitalizado .

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La rabia en humanos

La rabia es una enfermedad viral que afecta al sistema nervioso central y que, una vez que aparecen los síntomas, es casi siempre mortal .

El virus puede transmitirse mediante mordeduras, arañazos o cuando la saliva de un animal infectado entra en contacto con los ojos, la nariz, la boca o heridas abiertas.

En el informe, los autores enfatizan que “los murciélagos pueden o no presentar los signos clásicos de la rabia; por lo tanto, cualquier contacto directo de un humano con un murciélago se considera de alto riesgo ”.

También advierten que, aunque la rabia humana es muy poco frecuente en Canadá, este fue el primer caso adquirido localmente en Ontario desde 1967.

Los médicos destacan que existe una medida altamente efectiva para prevenir la enfermedad tras una exposición: la profilaxis posexposición, un tratamiento que combina vacunas e inmunoglobulina contra la rabia.

No obstante, subrayan que debe administrarse antes de que aparezcan los síntomas .

“Según el informe, no existe un tratamiento eficaz establecido para la rabia una vez que aparecen los síntomas, y la muerte suele ocurrir entre siete y catorce días después de su inicio”.

A partir del informe publicado en la Revista de la Asociación Médica Canadiense, y busca reforzar el mensaje de las autoridades sanitarias: cualquier contacto directo con un murciélago debe ser evaluado de inmediato por personal de salud, incluso si no existen mordeduras o lesiones visibles.