    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla

    Un murciélago con rabia fue detectado en Los Andes, Chile. Conoce los síntomas de esta enfermedad, cómo se transmite y las medidas de prevención.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla

    Un murciélago hallado en el centro de Los Andes dio positivo al virus de la rabia. El Instituto de Salud Pública (ISP) confirmó el caso y activó los protocolos preventivos, ante el riesgo que esta enfermedad de alta letalidad representa para la salud de la población y sus mascotas.

    Según informaron, este jueves 29 comenzará un operativo de vacunación contra la rabia para proteger a la comunidad. Y es que aunque se trata de una enfermedad mortal una vez que aparecen los síntomas, es prevenible si se actúa antes y poco tiempo después de la exposición.

    ¿Cuáles son los síntomas de la rabia? ¿Qué puedes hacer para prevenirla? Aquí reunimos toda la información clave sobre esta enfermedad peligrosa.

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla Tendencias / La Tercera

    Qué es la rabia

    Cualquier murciélago —ya sea vampiro o que se alimenta de frutas e insectos— puede morder a una persona o animal.

    Estos pequeños animales suelen ser portadores del virus de la rabia, una enfermedad que afecta el sistema nervioso y el cerebro de seres humanos y otros animales. Usualmente, se transmite a través de una mordedura, arañazo o contacto con la saliva de un animal infectado con una herida o mucosas.

    Por ello, cualquier lesión que esté relacionada a un murciélago requiere atención médica de inmediato.

    Según explican desde Cleveland Clinic, la rabia es una enfermedad tratable en sus etapas iniciales, “pero una vez que aparecen los síntomas, es prácticamente siempre mortal”.

    En paralelo, el ISP afirma que la encefalitis aguda y progresiva mortal “es prevenible con los esquemas de vacunación adecuados”.

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla Tendencias / La Tercera

    Síntomas de la rabia

    Cuando una persona es mordida por un murciélago, suelen aparecer pinchazos o marcas de mordeduras en la piel, sangrado y dolor, aunque hay quienes no presentan ninguna de estas señales y simplemente aparecen con una marca pequeña, como un corte o raspadura.

    Si es que el animal tenía el virus de la rabia, los síntomas de la enfermedad pueden aparecer al menos una semana después, y hasta entre uno y tres meses.

    Estos suelen ser similares a los de la gripe y durar varios días. De acuerdo a Mayo Clinic, los síntomas de la rabia son:

    • Fiebre.
    • Dolor de cabeza.
    • Náuseas.
    • Vómitos.
    • Agitación.
    • Ansiedad.
    • Confusión.
    • Hiperactividad.
    • Dificultad para tragar.
    • Salivación excesiva.
    • Miedo provocado por los intentos de beber líquidos debido a la dificultad para tragar agua.
    • Miedo provocado por el aire que sopla en la cara.
    • Alucinaciones.
    • Insomnio.
    • Parálisis parcial.

    Ante cualquier señal, en especial si te mordió un animal —no necesariamente un murciélago, sino cualquiera que pueda tener indicios de tener rabia— debes acudir a un médico para que puedan decidir si es necesario recibir un tratamiento para prevenir la enfermedad.

    Y es que, según la clínica, los animales que pueden propagar el virus al haber sido mordidos son: gatos, vacas, perros, hurones, cabras, caballos, castores, coyotes, zorros, monos, mapaches, zorrillos y marmotas.

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla Tendencias / La Tercera

    Cómo prevenir la rabia

    La principal forma de no contagiarse de la rabia es reducir el contacto con animales infectados. Para ello, puedes tomar las siguientes medidas:

    Vacunar a tus mascotas. Es fundamental seguir el esquema de vacunación y llevarlos al veterinario al menos una vez al año para sus controles.

    Mantener a tus mascotas dentro de casa. Esto ayuda a evitar que estén en contacto con otros animales salvajes que puedan ser portadores del virus.

    No te acerques a los animales salvajes. Por ejemplo, si encuentras un murciélago, no lo manipules ni te acerques.

    Protege tu casa de murciélagos. Lo ideal es sellar grietas y espacios por los que puedan ingresar, llamar a profesionales si ya están asentados dentro de tu hogar y evitar abrir ventanas sin redes mosquiteras durante la noche, cuando están más activos.

    Vacúnate contra la rabia. En especial si viajarás a un país de riesgo o si tu oficio requiere que estés cerca de animales que pudieran tener rabia. Puedes consultar a un médico para evaluar si es la mejor decisión para ti.

    Según las autoridades sanitarias de Chile, en caso de encontrar un murciélago, “se debe llamar inmediatamente a la Seremi de su región, quienes acudirán al punto de la denuncia a capturar al murciélago. También se puede llamar a Salud Responde al 600 360 7777”.

    Cabe recordar que los murciélagos son una especie protegida en el país, ya que son especies beneficiosas para los ecosistemas y la agricultura por controlar plagas de insectos, por lo que son las autoridades de salud las que deben gestionar su captura.

