    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Tras la detección de nuevos casos en India, el virus Nipah volvió a generar preocupación. Qué es, cómo se contagia, cuáles son sus síntomas y cuáles son sus riesgos para la salud.

    Nicole Iporre 
    Nicole Iporre
    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    La India encendió sus alertas, tras la detección de cinco casos del virus Nipah en Calcuta, en el estado de Bengala Occidental. Se trata de la tercera ciudad más poblada del país. De los cinco contagiados, uno ya falleció, según las últimas actualizaciones.

    A raíz de esta información, otros países asiáticos ya comenzaron a tomar medidas en sus fronteras para evitar importar el virus y proteger la salud de sus habitantes. Por ejemplo, en Tailandia ya se establecieron controles sanitarios en los aeropuertos.

    No se trata de un virus nuevo. Sin embargo, la evidencia actual muestra que es muy contagioso y que puede llegar a ser mortal. Tampoco tiene cura, y su tratamiento suele consistir en el alivio de los síntomas.

    Esto es todo lo que se sabe sobre Nipah.

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal. Foto: U de Chile.

    Qué es el virus Nipah

    De acuerdo a la información entregada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el virus Nipah (VNi) es un virus zoonótico —que se transmite de animales a humanos— y cuya infección puede provocar cuadros graves y hasta la muerte.

    Eso sí, hay quienes padecen la enfermedad de forma asintomática y sin mayores consecuencias.

    Aunque suele transmitirse de murciélagos (los de la familia Pteropodidae, que se alimentan de fruta, suelen ser el “huésped natural” del Nipah) o cerdos a humanos, una persona sana también puede contagiarse a través de alimentos contaminados o entre personas ya infectadas.

    La OMS cataloga la infección como un problema de salud pública.

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal Tendencias / La Tercera

    Todavía no existe cura ni vacuna disponible para esta enfermedad.

    El virus fue detectado por primera vez en 1999 en Malasia. Y a medida que transcurren los años, se han identificado brotes en Bangladesh, la India, Camboya, Ghana, Indonesia, Madagascar, Filipinas y Tailandia.

    El virus Nipah no ha llegado a Chile. Según la OMS, el riesgo de propagación a escala mundial es bajo, pero los científicos se mantienen atentos, pues de todas formas puede existir una posibilidad —aunque sea pequeña— de que pueda llegar un brote.

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal Tendencias / La Tercera

    Síntomas del virus Nipah

    El virus Nipah puede provocar infecciones asintomáticas, pero también provocar enfermedades respiratorias agudas y encefalitis mortal. La tasa de letalidad está entre el 40 y 75%.

    Desde el momento de la infección hasta la aparición de síntomas, pueden pasar entre 4 y 14 días. Aunque en algunos casos, este período puede extenderse hasta 45 días.

    Según la OMS, los síntomas de la infección por Nipah son:

    • Fiebre.
    • Dolor de cabeza.
    • Dolor muscular.
    • Vómitos.
    • Dolor de garganta.
    • Mareos.
    • Somnolencia.
    • Alteración de la consciencia.
    • Signos neurológicos (cuando se está desarrollando una encefalitis aguda).

    Algunas personas también pueden presentar neumonía y problemas respiratorios graves. Además, si ocurre una encefalitis, el paciente puede progresar al coma en un período de 24 a 48 horas.

    Los síntomas pueden ser atribuibles a otras enfermedades, por lo que un diagnóstico temprano puede mejorar el pronóstico de los pacientes. Esto dependerá de la capacidad de respuesta de cada centro de salud.

    Actualmente, no hay medicamentos ni vacunas específicas para el virus Nipah.

