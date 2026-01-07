Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura. Foto: Ladera Sur.

Con las altas temperaturas, una invitada indeseada puede llegar a los hogares de los chilenos: la araña de rincón ( loxosceles laeta) que, aunque puede encontrarse durante todo el año en el país, aumenta su actividad y probabilidad de encuentros durante la primavera y el verano.

Esta especie de araña es considerada una de las más peligrosas, por los efectos que puede provocar su mordedura en la salud humana. Por esto, es fundamental proteger casas y departamentos, reconocerla a tiempo y saber cómo actuar en caso de una mordedura, para evitar complicaciones.

Junto a una especialista, revisamos todo lo que tienes que saber sobre la araña de rincón.

Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

Qué es una araña de rincón y cómo reconocerla

Según la información del Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile, la araña de rincón es un arácnido peligroso por su veneno, que tiene características físicas claras que la hacen fácil de reconocer.

Su cuerpo mide entre 0.8 y 1.5 centímetros de largo (puede llegar hasta los 4.5 cm si extiende las patas), es de color café pardo y tiene el tórax más claro que el abdomen, formando una especie de marca con forma de violín , con la base hacia adelante.

Lo que mejor la diferencia de otras arañas es que, en lugar de tener ocho ojos, tiene solo seis ojos repartidos en un semicírculo.

Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura. Foto: Minsal.

Le gustan los lugares secos y oscuros dentro de casas y edificios. De ahí su nombre característico “de rincón”, pues prefiere vivir en rincones como detrás de los cuadros o dentro de los roperos. Es particularmente activa en las noches y en temporadas cálidas.

Y aunque no son agresivas, muerden en defensa propia . Su veneno es poderoso, y puede provocar daños cutáneos severos y efectos sistémicos graves.

Cómo reconocer una mordedura de araña de rincón

Marcela Cárcamo, veterinaria y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes le dice a La Tercera que ser mordido por una araña de rincón es peligroso “porque produce un daño a nivel de la piel y en casos graves, afecta órganos a nivel interno”.

Cuando no se consulta a tiempo, los síntomas de la mordida pueden comenzar a aparecer. Entre ellos, están:

Dolor en la zona de la mordedura que aumenta con el tiempo.

Enrojecimiento de la piel.

Ardor.

Manchas oscuras.

Fiebre.

Malestar general.

Orina de color oscuro.

De acuerdo al Ministerio de Salud (Minsal), la mayoría de los pacientes desarrolla un loxoscelismo cutáneo a partir de la mordedura. Esto quiere decir que la piel duele, se inflama y comienza a cambiar de color a violeta o azul, con el centro negro.

Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura. Foto: Minsal.

Aunque es menos frecuente, otros pacientes pueden presentar loxoscelismo cutáneo visceral, que se produce cuando el veneno de la araña de rincón se expande por el cuerpo y comienza un compromiso sistémico. Esta es la complicación más grave, que se puede evitar con una atención médica oportuna.

Qué hacer si me mordió una araña de rincón

Si es que hay sospecha de haber sido mordido por una araña de rincón, “hay que acudir lo antes posible a urgencia ”, asegura Cárcamo.

Mientras tanto, la especialista también recomienda lavar la zona afectada con agua tibia y aplicar frío . Además, advierte que no hay que utilizar remedios caseros ni automedicarse. El personal de salud en urgencias sabrá cómo tratar la mordedura de la mejor manera.

Cómo prevenir que entren arañas de rincón a la casa

Ya sea una casa o departamento, la araña de rincón podrá encontrar algún rincón oscuro donde asentarse. Por ello, Cárcamo recomienda mantener los espacios limpios, incluidos los que suelen estar más ocultos, como detrás de los cuadros y muebles, y dentro de los roperos .

También es recomendable encender la luz en zonas oscuras, sacudir la ropa y zapatos frecuentemente —y antes de utilizarlos—, evitar la acumulación de objetos, separar la cama de la pared por unos 10 centímetros y sellar, en lo posible, las grietas que tengamos en el hogar.