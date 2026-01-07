SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    La araña de rincón suele tener más actividad durante las temporadas de calor en Chile: aquí explicamos cómo identificarla, cuáles son los síntomas y qué hacer ante una picadura.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura. Foto: Ladera Sur.

    Con las altas temperaturas, una invitada indeseada puede llegar a los hogares de los chilenos: la araña de rincón (loxosceles laeta) que, aunque puede encontrarse durante todo el año en el país, aumenta su actividad y probabilidad de encuentros durante la primavera y el verano.

    Esta especie de araña es considerada una de las más peligrosas, por los efectos que puede provocar su mordedura en la salud humana. Por esto, es fundamental proteger casas y departamentos, reconocerla a tiempo y saber cómo actuar en caso de una mordedura, para evitar complicaciones.

    Junto a una especialista, revisamos todo lo que tienes que saber sobre la araña de rincón.

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Qué es una araña de rincón y cómo reconocerla

    Según la información del Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile, la araña de rincón es un arácnido peligroso por su veneno, que tiene características físicas claras que la hacen fácil de reconocer.

    Su cuerpo mide entre 0.8 y 1.5 centímetros de largo (puede llegar hasta los 4.5 cm si extiende las patas), es de color café pardo y tiene el tórax más claro que el abdomen, formando una especie de marca con forma de violín, con la base hacia adelante.

    Lo que mejor la diferencia de otras arañas es que, en lugar de tener ocho ojos, tiene solo seis ojos repartidos en un semicírculo.

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura. Foto: Minsal.

    Le gustan los lugares secos y oscuros dentro de casas y edificios. De ahí su nombre característico “de rincón”, pues prefiere vivir en rincones como detrás de los cuadros o dentro de los roperos. Es particularmente activa en las noches y en temporadas cálidas.

    Y aunque no son agresivas, muerden en defensa propia. Su veneno es poderoso, y puede provocar daños cutáneos severos y efectos sistémicos graves.

    Cómo reconocer una mordedura de araña de rincón

    Marcela Cárcamo, veterinaria y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes le dice a La Tercera que ser mordido por una araña de rincón es peligroso “porque produce un daño a nivel de la piel y en casos graves, afecta órganos a nivel interno”.

    Cuando no se consulta a tiempo, los síntomas de la mordida pueden comenzar a aparecer. Entre ellos, están:

    • Dolor en la zona de la mordedura que aumenta con el tiempo.
    • Enrojecimiento de la piel.
    • Ardor.
    • Manchas oscuras.
    • Fiebre.
    • Malestar general.
    • Orina de color oscuro.

    De acuerdo al Ministerio de Salud (Minsal), la mayoría de los pacientes desarrolla un loxoscelismo cutáneo a partir de la mordedura. Esto quiere decir que la piel duele, se inflama y comienza a cambiar de color a violeta o azul, con el centro negro.

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura. Foto: Minsal.

    Aunque es menos frecuente, otros pacientes pueden presentar loxoscelismo cutáneo visceral, que se produce cuando el veneno de la araña de rincón se expande por el cuerpo y comienza un compromiso sistémico. Esta es la complicación más grave, que se puede evitar con una atención médica oportuna.

    Qué hacer si me mordió una araña de rincón

    Si es que hay sospecha de haber sido mordido por una araña de rincón, “hay que acudir lo antes posible a urgencia”, asegura Cárcamo.

    Mientras tanto, la especialista también recomienda lavar la zona afectada con agua tibia y aplicar frío. Además, advierte que no hay que utilizar remedios caseros ni automedicarse. El personal de salud en urgencias sabrá cómo tratar la mordedura de la mejor manera.

    Cómo prevenir que entren arañas de rincón a la casa

    Ya sea una casa o departamento, la araña de rincón podrá encontrar algún rincón oscuro donde asentarse. Por ello, Cárcamo recomienda mantener los espacios limpios, incluidos los que suelen estar más ocultos, como detrás de los cuadros y muebles, y dentro de los roperos.

    También es recomendable encender la luz en zonas oscuras, sacudir la ropa y zapatos frecuentemente —y antes de utilizarlos—, evitar la acumulación de objetos, separar la cama de la pared por unos 10 centímetros y sellar, en lo posible, las grietas que tengamos en el hogar.

    Lee también:

    Más sobre:Araña de rincónSaludSíntomas araña de rincónLoxosceles laetaSíntomas mordedura araña de rincónaraña de rinconaraña de rincón Chilemordedura de araña de rincónpicadura de araña de rincónaraña de rincon sintomasaraña de rincón qué hacercómo es la araña de rincónqué hacer si me muerde una araña de rincónMordeduraVeranoCalorChileLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cuatro incendios forestales se mantienen en combate a nivel nacional

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Superhéroes, odiseas y secuelas: las 15 películas más esperadas de 2026

    Jennifer Lopez se convierte en la Mujer Araña: “Este es el papel para el que nací”

    Colombia pide “mesura” a sus ciudadanos en un contexto de “alta sensibilidad” tras ataque de Estados Unidos a Caracas

    Lo más leído

    1.
    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    2.
    La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico

    La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico

    3.
    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    4.
    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    5.
    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico

    La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Suben peajes y TAG desde enero: estas son las nuevas tarifas para 2026

    Suben peajes y TAG desde enero: estas son las nuevas tarifas para 2026

    Pet Shop Boys en el Movistar Arena: revisa la fecha y cuándo comienza la venta de entradas

    Pet Shop Boys en el Movistar Arena: revisa la fecha y cuándo comienza la venta de entradas

    Cuatro incendios forestales se mantienen en combate a nivel nacional
    Chile

    Cuatro incendios forestales se mantienen en combate a nivel nacional

    En riesgo vital dueño de casa herido de bala al resistirse a asalto en su domicilio de Peñalolén

    Detienen en Estación Central a guardia que se mantenía prófugo desde 2022 por homicidio al interior de supermercado

    Trump afirma que “autoridades interinas” de Venezuela entregarán a EE.UU. “entre 30 y 50 millones” de barriles de petróleo
    Negocios

    Trump afirma que “autoridades interinas” de Venezuela entregarán a EE.UU. “entre 30 y 50 millones” de barriles de petróleo

    Grau ingresa proyecto de reajuste del sector público con “norma de amarre” y surgen dudas de parlamentarios sobre financiamiento

    Familia Piñera vende su participación en colombiana Terpel en más de US$40 millones

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central
    Tendencias

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Sevilla aborda el interés del Internacional de Porto Alegre por fichar a Alexis Sánchez
    El Deportivo

    Sevilla aborda el interés del Internacional de Porto Alegre por fichar a Alexis Sánchez

    Jimmy Martínez recuerda su paso por la U en su presentación en la UC: “Cada club me ha dejado una enseñanza”

    “Soy más raro que la mierda”: la llamativa y sincera reflexión de Lionel Messi en torno a su personalidad

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Superhéroes, odiseas y secuelas: las 15 películas más esperadas de 2026
    Cultura y entretención

    Superhéroes, odiseas y secuelas: las 15 películas más esperadas de 2026

    Jennifer Lopez se convierte en la Mujer Araña: “Este es el papel para el que nací”

    Greentea Peng, la voz más fresca del neosoul, confirma su debut en Chile

    Colombia pide “mesura” a sus ciudadanos en un contexto de “alta sensibilidad” tras ataque de Estados Unidos a Caracas
    Mundo

    Colombia pide “mesura” a sus ciudadanos en un contexto de “alta sensibilidad” tras ataque de Estados Unidos a Caracas

    La Casa Blanca defiende que el asalto al Capitolio, del que se cumplen cinco años, fue una invención demócrata

    Marco Rubio aclara a legisladores que Trump busca “comprar” Groenlandia y no invadirla

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso