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    “Tuve suerte; no me voy a agrandar”: la sinceridad de Juan Manuel Cerúndolo tras vencer a Jannik Sinner en Roland Garros

    El tenista italiano, número 1 del ranking ATP, quedó eliminado del Grand Slam tras sufrir malestares físicos, justo cuando servía por el partido en el tercer set. "No voy a decir que le gané", reconoció la raqueta argentina, que sigue en carrera de forma inesperada en la arcilla parisina.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    Una complicada jornada tuvo este jueves Jannik Sinner en Roland Garros. El italiano enfrentó al argentino Juan Manuel Cerúndulo en la segunda ronda del Grand Slam en un encuentro que estuvo marcado por el intenso calor.

    Esta situación provocó que el europeo presentar molestias físicas en un momento clave. Tras haber ganado los dos primeros sets por 6-3 y 6-2 y estar 5-1 arriba en el tercero, el malestar fue tal que acabó no solo cayendo en la tercera manga, sino que quedó eliminado, perdiendo los tres últimos sets por 7-5, 6-1 y 6-1.

    Una vez finalizado el encuentro, Cerúndulo reconoció el esfuerzo de Sinner. “Tuve suerte. Yo puse lo mejor y traté de jugar mi mejor tenis, pero tampoco me voy a agrandar y decir cualquier cosa. Era 6-3, 6-2 y 6-1 el partido, y creo que se acalambró”, sostuvo en conversación con ESPN.

    “De mi parte lo hice bien, pero tampoco voy a decir que le gané. Fue un tema más de él. De mi parte, cumplí”, continuó.

    Sobre el diálogo que tuvo con Sinner en la red, reveló que “le dije que sentía pena por él, por la lesión. Ojalá se recupere. Que sin duda había tenido suerte y él, la verdad, es muy correcto siempre. Es un señor, es una gran persona. Siempre le deseo el bien, porque es un fenómeno. Me saludó, me felicitó, me deseó suerte”, cerró el argentino.

    Con esto, y tal como destacó la ATP, el deportista transandino se transformó en el primer hombre en eliminar al primer cabeza de serie de un Grand Slam sobre tierra batida antes de la tercera ronda desde que Karol Kucera lo hiciera en el año 2000.

    Cabe mencionar además que Sinner aspiraba a convertirse en el séptimo hombre en completar el Grand Slam de Carrera, pues Roland Garros es el único que le falta. Claro que por lo sucedido este jueves, el objetivo deberá aplazarse, al menos, por un año más.

    En el Abierto de Australia de este año, Sinner sufrió un problema similar en su partido de tercera ronda contra Eliot Spizzirri. Claro que en ese momento, tras la aplicación de la norma sobre el calor, el techo del Rod Laver Arena se cerró y Sinner pudo recuperarse y cerrar el partido con una victoria en cuatro sets. Esta vez, el número uno del mundo no tuvo oportunidad de remontar.

    Lee también:

    Más sobre:TenisJuan Manuel CerúndoloJannik SinnerRoland GarrosGrand SlamAbierto de AustraliaATP

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