SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Bolsa de Corea del Sur es, por lejos, la más rentable del mundo desde la guerra y el Ipsa la ve desde la vereda de los números rojos

    El IPSA cae un 1,8% desde el inicio de las hostilidades, rendimiento que si bien es el tercero mejor en la región, dista mucho de la rentabilidad que muestra Argentina en este mismo periodo.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Cómo le fue a la bolsa en agosto JAVIER SALVO/ATON CHILE

    El Kospi de la Bolsa de Corea del Sur es el índice bursátil con mejor rendimiento en el mundo desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

    Con un avance de 34,43% en los tres meses transcurridos desde el 27 de febrero (último día de cotización antes del conflicto), el indicador asiático lidera un ranking que sitúa al Nasdaq de Wall Street (15,04%) y al Nikkei 225 japonés (10,18%) en las posiciones siguientes.

    Según Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB, la recuperación de las bolsas responde a una combinación de descompresión del riesgo energético, expectativas de negociación entre EE.UU. e Irán y la continuidad del ciclo de la inteligencia artificial, que ha disparado las acciones de chips y semiconductores.

    “El conflicto elevó la sensibilidad del mercado al petróleo y al estrecho de Ormuz, por lo que cada señal de un posible acuerdo ha reducido las primas de riesgo, las presiones inflacionarias esperadas y los rendimientos de los bonos”. Ese alivio, añade el reporte, fue el que permitió que los índices de mayor duración, especialmente los vinculados a tecnología y crecimiento, recuperaran el liderazgo.

    El factor IA y los semiconductores

    El liderazgo del KOSPI tiene una explicación de fondo según XTB: Corea del Sur se ha consolidado como uno de los principales vehículos bursátiles para capturar la demanda global de semiconductores, memoria avanzada e infraestructura de inteligencia artificial.

    Once empresas, dos de ellas coreanas, valen más de US$ 1 billón.

    Hay que recordar que ayer SK Hynix se sumó a Samsung Electronics en el club de las empresas con una valoración superior al billón de dólares. Corea del Sur se convierte en el primer país fuera de Estados Unidos con más de una compañía en ese selecto grupo.

    “Ese mismo factor ayuda a entender por qué el Nasdaq Composite y el Nikkei 225 también figuran entre los mayores repuntes, ya que ambos concentran compañías expuestas al ciclo de la tecnología, la automatización, los chips y el gasto corporativo en IA”, señala Santos.

    En el caso japonés, el soporte adicional provino de resultados corporativos sólidos y del apetito inversor extranjero. En China, el Shenzhen (8,56%) encontró respaldo en la tecnología local y en una percepción menos negativa del entorno geopolítico.

    Wall Street también figura en el listado: el S&P 500 avanzó 8,07% en el periodo. El reporte destaca que el S&P 500 y el Nasdaq alcanzaron nuevos máximos en mayo, “en un contexto de optimismo diplomático y de fortaleza del sector tecnológico”.

    Nvidia, la empresa más valiosa del mundo.

    Un análisis de Julius Baer consigna que, coincidiendo con el recrudecimiento de la guerra en Medio Oriente, “han pasado desapercibidos importantes datos” reveladores de la velocidad con la que la inteligencia artificial (IA) se está desarrollando.

    “El impacto del shock del petróleo y el optimismo renovado en torno a la IA, en un contexto de creciente evidencia de adopción corporativa, han creado las condiciones perfectas para que la renta variable de Estados Unidos (EE. UU.) retome su tendencia de rendimiento superior con respecto al resto del mundo”, dijo la institución en una nota.

    El IPSA en rojo, pero es el tercer mejor desempeño de América Latina

    El panorama latinoamericano contrasta de manera marcada con el rendimiento global. Al cierre de ayer, el S&P Merval argentino es el único índice regional con resultado positivo en el periodo (+8,97%), mientras que todas las demás bolsas de la región acumulan pérdidas desde el inicio del conflicto.

    El IPSA de la Bolsa de Santiago retrocede 1,81% en los tres meses bajo análisis, lo que lo ubica en el tercer lugar del ranking latinoamericano, por detrás de Argentina y México (IPC: -1,37%).

    Para XTB, “la caída moderada refleja una mejor posición relativa frente a otros mercados andinos, pero sin escapar completamente al impacto regional de mayores costos energéticos, presión sobre la inflación y flujos más defensivos hacia los mercados emergentes”.

    Hay que recordar que el precio del cobre, principal producto de exportación de Chile, cayó tras el inicio de la guerra y hace un par de días logró sobreponerse al conflicto al instalarse una vez más en máximos históricos.

    Los rezagos más profundos de la región se concentran en Perú (-3,87%), Brasil (-7,77%) y Colombia (-8,64%).

    En el caso brasileño, XTB apunta a la inflación persistente, expectativas por encima de la meta y una tasa Selic elevada como factores que “encarecen el costo del capital y reducen el atractivo relativo de la renta variable”.

    Colombia, en tanto, cargó con una prima de riesgo más alta “debido al deterioro fiscal y a costos de financiamiento elevados”.

    Más sobre:MercadosBOlsasAcciones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Salud menstrual más consciente y sustentable

    Con Nona Fernández, Selva Almada y Julieta Venegas: guía de la Furia del Libro de Invierno 2026

    Kast encabeza primer encuentro nacional de delegados presidenciales en La Moneda

    Francisco Coeymans, exgerente de Primus acusado de fraude: “Solo pido justicia e imparcialidad, y pensar hacia adelante”

    Planeta No y su nuevo álbum tras 11 años: “Me dio mucho placer hacer un disco, pero igual cuesta, es tenso”

    Ganancias de Blanco y Negro caen 80%, tras caída en ingresos pese a millonarias ventas de jugadores

    Lo más leído

    1.
    Hernán Büchi asume vicepresidencia de SQM y Josefina Montenegro pone su cargo a disposición en Novandino

    Hernán Büchi asume vicepresidencia de SQM y Josefina Montenegro pone su cargo a disposición en Novandino

    2.
    Rodrigo Wagner, excoordinador macro de Hacienda y polémica sobre deuda pública: “No veo error de cálculo y es replicable”

    Rodrigo Wagner, excoordinador macro de Hacienda y polémica sobre deuda pública: “No veo error de cálculo y es replicable”

    3.
    Francisco Coeymans, exgerente de Primus acusado de fraude: “Solo pido justicia e imparcialidad, y pensar hacia adelante”

    Francisco Coeymans, exgerente de Primus acusado de fraude: “Solo pido justicia e imparcialidad, y pensar hacia adelante”

    4.
    Bencinas frenan su alza y el diésel registrará fuerte caída este jueves

    Bencinas frenan su alza y el diésel registrará fuerte caída este jueves

    5.
    Expertos toman distancia de la acusación de Quiroz sobre el “error” en el cálculo de deuda pública

    Expertos toman distancia de la acusación de Quiroz sobre el “error” en el cálculo de deuda pública

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Temblor hoy, jueves 28 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 28 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Kast encabeza primer encuentro nacional de delegados presidenciales en La Moneda
    Chile

    Kast encabeza primer encuentro nacional de delegados presidenciales en La Moneda

    Oposición sube el tono contra La Moneda por Punta Peuco y advierte efectos de AC a Grau en negociaciones por la megarreforma

    Accidentes de trayecto en scooter aumentan un 84% desde 2024: hombres registran la mayor cantidad de incidentes

    El impuesto invisible de la inseguridad, la columna de Javier Vega
    Negocios

    El impuesto invisible de la inseguridad, la columna de Javier Vega

    Francisco Coeymans, exgerente de Primus acusado de fraude: “Solo pido justicia e imparcialidad, y pensar hacia adelante”

    Bolsa de Corea del Sur es, por lejos, la más rentable del mundo desde la guerra y el Ipsa la ve desde la vereda de los números rojos

    La debilidad de un cáncer letal y poco tratable que la ciencia logró encontrar
    Tendencias

    La debilidad de un cáncer letal y poco tratable que la ciencia logró encontrar

    Cómo sensores sísmicos han detectado más de 1.200 desprendimientos de hielo en glaciares, según un estudio chileno

    ¿Cuándo vuelve la lluvia a la Región Metropolitana? Esto dice el pronóstico

    “La cabeza me daba vueltas”: la explicación de Jannik Sinner tras su increíble eliminación de Roland Garros
    El Deportivo

    “La cabeza me daba vueltas”: la explicación de Jannik Sinner tras su increíble eliminación de Roland Garros

    “Tuve suerte; no me voy a agrandar”: la sinceridad de Juan Manuel Cerúndolo tras vencer a Jannik Sinner en Roland Garros

    La revelación de Vinicius Junior sobre Lamine Yamal: “La gente paga por verlo jugar; puede ganar el Mundial solo”

    Google celebra 15 años en Chile y proyecta que impacto económico de la IA “podría alcanzar hasta un 20% del PIB”
    Tecnología

    Google celebra 15 años en Chile y proyecta que impacto económico de la IA “podría alcanzar hasta un 20% del PIB”

    El problema no es la IA: es intentar controlar el futuro con leyes del pasado

    Review de Forza Horizon 6: la evolución más pulida de la saga

    Planeta No y su nuevo álbum tras 11 años: “Me dio mucho placer hacer un disco, pero igual cuesta, es tenso”
    Cultura y entretención

    Planeta No y su nuevo álbum tras 11 años: “Me dio mucho placer hacer un disco, pero igual cuesta, es tenso”

    Por qué Paul McCartney tiene “reparos” en acercarse a Bob Dylan

    ¡Átame!: la cinta de obsesión y deseo que consolidó a Almodóvar y Antonio Banderas

    Zelenski confía en que Estados Unidos conceda a Ucrania licencia para fabricar misiles Patriot
    Mundo

    Zelenski confía en que Estados Unidos conceda a Ucrania licencia para fabricar misiles Patriot

    Colombia: decenas de muertos en combates entre dos grupos de disidencias de las FARC a días de las elecciones

    Plan de Trump para suministrar plutonio apto para armas nucleares a empresas privadas para su uso como combustible genera preocupación entre expertos

    Salud menstrual más consciente y sustentable
    Paula

    Salud menstrual más consciente y sustentable

    Berenjenas fritas

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales