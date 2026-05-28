Bolsa de Corea del Sur es, por lejos, la más rentable del mundo desde la guerra y el Ipsa la ve desde la vereda de los números rojos

El Kospi de la Bolsa de Corea del Sur es el índice bursátil con mejor rendimiento en el mundo desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Con un avance de 34,43% en los tres meses transcurridos desde el 27 de febrero (último día de cotización antes del conflicto), el indicador asiático lidera un ranking que sitúa al Nasdaq de Wall Street (15,04%) y al Nikkei 225 japonés (10,18%) en las posiciones siguientes.

Según Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB, la recuperación de las bolsas responde a una combinación de descompresión del riesgo energético, expectativas de negociación entre EE.UU. e Irán y la continuidad del ciclo de la inteligencia artificial, que ha disparado las acciones de chips y semiconductores.

“El conflicto elevó la sensibilidad del mercado al petróleo y al estrecho de Ormuz, por lo que cada señal de un posible acuerdo ha reducido las primas de riesgo, las presiones inflacionarias esperadas y los rendimientos de los bonos”. Ese alivio, añade el reporte, fue el que permitió que los índices de mayor duración, especialmente los vinculados a tecnología y crecimiento, recuperaran el liderazgo.

El factor IA y los semiconductores

El liderazgo del KOSPI tiene una explicación de fondo según XTB: Corea del Sur se ha consolidado como uno de los principales vehículos bursátiles para capturar la demanda global de semiconductores, memoria avanzada e infraestructura de inteligencia artificial.

Once empresas, dos de ellas coreanas, valen más de US$ 1 billón.

Hay que recordar que ayer SK Hynix se sumó a Samsung Electronics en el club de las empresas con una valoración superior al billón de dólares. Corea del Sur se convierte en el primer país fuera de Estados Unidos con más de una compañía en ese selecto grupo.

“Ese mismo factor ayuda a entender por qué el Nasdaq Composite y el Nikkei 225 también figuran entre los mayores repuntes, ya que ambos concentran compañías expuestas al ciclo de la tecnología, la automatización, los chips y el gasto corporativo en IA”, señala Santos.

En el caso japonés, el soporte adicional provino de resultados corporativos sólidos y del apetito inversor extranjero. En China, el Shenzhen (8,56%) encontró respaldo en la tecnología local y en una percepción menos negativa del entorno geopolítico.

Wall Street también figura en el listado: el S&P 500 avanzó 8,07% en el periodo. El reporte destaca que el S&P 500 y el Nasdaq alcanzaron nuevos máximos en mayo, “en un contexto de optimismo diplomático y de fortaleza del sector tecnológico”.

Nvidia, la empresa más valiosa del mundo.

Un análisis de Julius Baer consigna que, coincidiendo con el recrudecimiento de la guerra en Medio Oriente, “han pasado desapercibidos importantes datos” reveladores de la velocidad con la que la inteligencia artificial (IA) se está desarrollando.

“El impacto del shock del petróleo y el optimismo renovado en torno a la IA, en un contexto de creciente evidencia de adopción corporativa, han creado las condiciones perfectas para que la renta variable de Estados Unidos (EE. UU.) retome su tendencia de rendimiento superior con respecto al resto del mundo”, dijo la institución en una nota.

El IPSA en rojo, pero es el tercer mejor desempeño de América Latina

El panorama latinoamericano contrasta de manera marcada con el rendimiento global. Al cierre de ayer, el S&P Merval argentino es el único índice regional con resultado positivo en el periodo (+8,97%), mientras que todas las demás bolsas de la región acumulan pérdidas desde el inicio del conflicto.

El IPSA de la Bolsa de Santiago retrocede 1,81% en los tres meses bajo análisis, lo que lo ubica en el tercer lugar del ranking latinoamericano, por detrás de Argentina y México (IPC: -1,37%).

Para XTB, “la caída moderada refleja una mejor posición relativa frente a otros mercados andinos , pero sin escapar completamente al impacto regional de mayores costos energéticos, presión sobre la inflación y flujos más defensivos hacia los mercados emergentes”.

Hay que recordar que el precio del cobre, principal producto de exportación de Chile, cayó tras el inicio de la guerra y hace un par de días logró sobreponerse al conflicto al instalarse una vez más en máximos históricos.

Los rezagos más profundos de la región se concentran en Perú (-3,87%), Brasil (-7,77%) y Colombia (-8,64%).

En el caso brasileño, XTB apunta a la inflación persistente, expectativas por encima de la meta y una tasa Selic elevada como factores que “encarecen el costo del capital y reducen el atractivo relativo de la renta variable”.

Colombia, en tanto, cargó con una prima de riesgo más alta “debido al deterioro fiscal y a costos de financiamiento elevados”.