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    Política

    Oposición cuestiona emplazamiento del gobierno por ausencia de propuestas y rechaza nuevos plazos del megaproyecto

    Juan Luis Castro, jefe del comité PS, acusó que no han sido escuchados y que ellos respaldan la contrapropuesta de los centros de estudios del sector. La próxima semana se darán las primeras conversaciones entre Palacio y la izquierda, donde tampoco están contentos con apurar el despacho de la medida para julio.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    Senadores de oposición anunciaron que rechazarán idea de legislar megarreforma de Kast.

    En medio de los preparativos para iniciar conversaciones con La Moneda por el megaproyecto económico, en la oposición no cayeron bien los comentarios del ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, sobre ausencia de propuestas en la materia por parte del sector.

    Ministro Segpres, José García Ruminot.

    En particular, en el podcast “Cómo te lo explico” -transmitido por La Tercera- el titular de la Segpres apuntó al Partido Socialista, colectividad a la que si bien valoró como “la bancada más importante de la oposición”, planteó que “espero que ellos hagan llegar su propuesta, no he recibido propuestas del PS”.

    Solo horas después, el jefe del comité que reúne a senadores socialistas y del PPD, Juan Luis Castro (PS), salió a responder: “Es descalificatorio o impropio que se pretenda decir que la oposición carece de iniciativas. La tiene, pero otra cosa es que el gobierno no ha querido escuchar”.

    28/02/2025 - Juan Luis Castro - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Castro hizo alusión directa, en específico, a la contrapropuesta que presentó en bloque la oposición el pasado 11 de mayo, elaborada por los centros de estudios de colectividades como la DC, el PC, el PPD, el FA y el Partido Socialista. El lanzamiento de este documento, donde entre otras cosas se abrieron a apoyar la rebaja de impuestos a las empresas, fue respaldado por las colectividades del sector.

    “El PS es parte de la oposición, quienes quieran desdoblar a la oposición va a encontrar una muralla de resistencia porque el PS no va a actuar solo, sino que en conjunto con las otras fuerzas. Esa es la propuesta que emana del conjunto de la oposición, que la hayan leído es cosa de La Moneda. Pero eso no significa descalificar y decir que no haya. La propuesta está y vamos a seguir afinando en las próximas semanas los detalles del proyecto tal como llegó al Senado“, complementó Juan Luis Castro.

    El debate se da en días claves, pues la próxima semana, como dijo García Ruminot, avanzarán las primeras conversaciones entre La Moneda con los senadores de oposición respecto del megaproyecto. A diferencia de la Cámara, donde el oficialismo tiene una fuerte predominancia, en el Senado los votos están más parejos, por lo que en Palacio entienden que tendrán que forzar un mayor diálogo.

    Los contactos para concretar estas conversaciones han estado en el plano informal, con figuras como Paulina Vodanovic, senadora y timonel del PS, y Diego Ibáñez (FA). En lo formal, sin embargo, Juan Luis Castro acusó que “no ha habido contacto ni solicitud de la Segpres ni Hacienda para conversar con el comité del PS. Siempre habrá disposición de conversar, lo que importa será saber los términos“.

    13 MAYO 2026 MINISTRO DE HACIENDA, JORGE QUIROZ Y LA SENADORA PAULINA VODANOVIC, DURANTE COMISION. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Rechazo a los nuevos plazos

    A diferencia de lo que planteó en su momento el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sobre sacar el megaproyecto económico del Presidente Kast en junio, el tándem de ministros que conforman Claudio Alvarado (Interior y Segegob) y García Ruminot (Segpres) se abrió estos días a estirar la tramitación de la iniciativa hasta julio.

    Si bien en un principio la oposición valoró la intención de La Moneda de no acelerar en demasía los tiempos del proyecto, hoy han salido diversos senadores a cuestionar que se instalen fechas que consideran “fuera de la realidad” para sacar una iniciativa del Congreso.

    Por ejemplo, el senador frenteamplista, Diego Ibáñez, comentó que “para que un diálogo tenga resultados reales deben proponernos un método claro, plazos aterrizados a la realidad, comisiones técnicas y separar la discusión por temas”.

    17-04-2026 DIEGO IBAEZ FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    “Es irreal que podamos llegar a acuerdos si no hay un plan de diálogo que promueva la transversalidad, atendiendo las alertas estructurales que ha realizado la CFA y el FMI. Estamos dispuestos a esa conversación”, agregó el extimonel del FA.

    “El plazo que imponen es irreal, porque el proyecto hay que rehacerlo en muchos términos y se deben a abrirse a conversar como corresponde. Esto demanda de acuerdos, consensos a los que debe abrirse el súper ministro Quiroz”, añadió el senador del PS Gastón Saavedra.

    15-04-2026 GASTON SAAVEDRA FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    Es una quimera, una expectativa imposible de cumplir, un sueño. En el Senado no se da la misma celeridad. Aquí, naturalmente debe haber un ritmo más pausado que permita profundidad de análisis y acuerdos”, cerró en la misma línea el senador Juan Luis Castro.

    Más sobre:OposiciónJosé García RuminotPartido SocialistaPartido ComunistaFrente Amplio

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