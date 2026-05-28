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    Política

    Presidente paraguayo anuncia que Kast asistirá a cumbre del Mercosur en Asunción a fines de junio

    Santiago Peña informó que también asistirán los mandatarios de Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia y Panamá.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    El mandatario de Paraguay, Santiago Peña, dio a conocer este jueves que el Presidente José Antonio Kast asistirá a la próxima cumbre de Mercosur, que se realizará el 30 de junio en Asunción, capital de Paraguay.

    Según consignó el medio paraguayo Última Hora, Peña hizo el anuncio en la apertura de la reunión del Consejo de Cámaras de Comercio del Mercosur.

    En ese discurso, además de confirmar la participación de Chile, aseguró que Paraguay recibirá a los presidentes de los países miembros plenos del Mercosur: Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia, que se encuentra en proceso de incorporación plena.

    También, Peña confirmó la presencia del mandatario de Panamá, país que avanza en su adhesión al bloque regional.

    En cuanto a Kast, esta visita será la primera que hará en su calidad de Jefe de Estado de Chile. Anteriormente visitó el país latinoamericano cuando era candidato a la Presidencia, específicamente en junio de 2025, para participar del Foro de Madrid.

    Más sobre:José Antonio KastSantiago PeñaParaguay

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