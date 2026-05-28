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    Política

    Quiroz evita comprometer cambios específicos a megarreforma y tensiona al oficialismo

    El titular de Hacienda matizó las declaraciones de su par del gabinete, José García Ruminot, quien abordó modificaciones específicas a la iniciativa. Entre los partidos de gobierno la diferencia de tonos volvió a llamar la atención. La senadora María José Gatica pidió mayor articulación en La Moneda y que el ministro de la Segpres lidere los acuerdos.

    Rocío LatorrePor 
    Rocío Latorre
    Dedvi Missene

    Las declaraciones del ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, sobre eventuales ajustes al Plan de Reconstrucción Nacional instalaron este miércoles un nuevo flanco de debate al interior del oficialismo respecto de cómo enfrentar la estrechez fiscal advertido por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tras el último informe de finanzas públicas.

    En conversación con el podcast “Cómo te lo explico”, emitido por La Tercera, el titular de la Segpres sinceró que el nuevo escenario económico podría obligar al Ejecutivo a introducir modificaciones en la iniciativa que actualmente se tramita en el Senado.

    “Se van a tener que hacer ajustes”, afirmó, apuntando específicamente a una eventual reducción de la invariabilidad tributaria propuesta para las empresas -de 25 años a un período menor- y a posibles cambios en el crédito al empleo contemplado en la iniciativa.

    Las declaraciones de García Ruminot llamaron la atención en el gobierno, debido a que puso sobre la mesa alternativas concretas respecto de dos de los componentes más sensibles del proyecto.

    Por lo mismo, durante la mañana de este jueves, Quiroz optó por mantener una postura más amplia y evitar adelantar definiciones específicas en medio de las conversaciones que el Ejecutivo mantiene con la oposición.

    “Puede ser eso u otras cosas, u otras cosas o nada”, respondió el jefe de Hacienda al ser consultado por las fórmulas planteadas por el ministro de la Segpres. Aunque reafirmó la disposición del Ejecutivo a introducir cambios y dialogar con los distintos sectores políticos, evitó comprometerse públicamente con las alternativas explicitadas por García Ruminot.

    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Más tarde, García Ruminot emitió una nueva declaración pública con foco en la necesidad de sacar adelante el proyecto, sin poner el foco en eventuales ajustes específicos.

    Esta vez, el ministro enfatizó que el gobierno está disponible para “escuchar e incorporar ideas que mejoren el proyecto”, subrayando que el actual escenario fiscal hace “más necesario aún” avanzar en la megarreforma.

    En su equipo, en todo caso, desestiman que haya sido una solicitud de Presidencia o Hacienda y precisan que fue porque el propio ministro quería reforzar el mensaje.

    En Palacio, de todas formas, descartan que exista una descoordinación entre ambos secretarios de Estado o una intención de corregirse públicamente. De hecho, en el oficialismo recalcan que tanto Quiroz como García Ruminot comparten el diagnóstico respecto del estrecho escenario fiscal y de la necesidad de abrir espacio para eventuales ajustes durante la tramitación legislativa.

    Incluso, durante esta jornada, circuló una minuta reservada de gobierno que justificaba la necesidad de considerar las nuevas proyecciones del Informe de Finanzas Públicas para evaluar ajustes a la iniciativa.

    “Entre los cambios que se evalúan se encuentra la reducción del período de invariabilidad tributaria, pasando de 25 a 20 años, así como eventuales ajustes en beneficios como el crédito al empleo”, señala el documento, reafirmando lo dicho por el jefe de la Segpres.

    Lo que sí admiten en el gobierno es que no había interés en anticipar públicamente todas las alternativas que el Ejecutivo evalúa en momentos en que la reforma enfrenta una negociación particularmente compleja en el Senado. En el gobierno reconocen que la apuesta para sacar adelante el proyecto sigue siendo estrecha: conseguir una aprobación por uno o dos votos, a través de conversaciones individuales con senadores considerados clave para inclinar la balanza.

    Entre esos nombres aparecen el independiente Karim Bianchi y el senador PPD Pedro Araya, quienes han sido identificados por el oficialismo como potenciales apoyos para viabilizar la iniciativa. Precisamente por eso, en La Moneda existe cautela respecto de anunciar públicamente fórmulas específicas antes de que las negociaciones entren en una etapa decisiva.

    En paralelo, la tramitación también ha abierto ruido dentro de sectores oficialistas por el estilo del ministro Quiroz en las conversaciones políticas.

    En la derecha no pasó desapercibido que ambos secretarios de Estado salieran con tonos diferentes sobre el megaproyecto. Esto, en medio de la discusión interna que existe en relación a la existencia de “dos almas” en Palacio. Una dispuesta a llegar a acuerdos y otra más inclinada a sacar adelante el programa, sin grandes ajustes.

    Una de sus críticas más duras ha sido la jefa de bancada de senadores RN e integrante de la Comisión de Hacienda, María José Gatica, quien cuestionó el manejo del titular de Hacienda en medio de la discusión de la reforma.

    “Nada está escrito en piedra. El ministro Quiroz ha demostrado poco tacto en esta tramitación. Por lo tanto, espero que tenga un rol secundario y el articulador de este proceso sea el ministro García Ruminot, que tiene la mezcla perfecta: sabe de números, tiene sensibilidad social y conoce el Chile profundo”, sostuvo la parlamentaria.

    Y agregó: “El ministro Quiroz no entendió que detrás de los números hay personas y en los hospitales hay gente que muere por falta de recursos”.

    Más sobre:La Tercera PMPolíticaJosé García RuminotJorge QuirozLa MonedaGobiernoMegarreformaPlan de Reconstrucción NacionalInvariabilidad TributariaCrédito al empleo

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