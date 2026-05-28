Cómo sensores sísmicos han detectado más de 1.200 desprendimientos de hielo en glaciares, según un estudio chileno

Cómo sensores sísmicos han detectado más de 1.200 desprendimientos de hielo en glaciares de Chile, según un estudio. Foto: archivo / referencial.

Un equipo de investigadores de Ingeniería de la Universidad Católica (UC) y de la Universidad de Magallanes lidera un estudio que utiliza sismología para monitorear glaciares.

La investigación reúne registros sísmicos continuos, imágenes de cámaras time-lapse y datos satelitales, para estudiar cómo y dónde ocurren los desprendimientos de hielo que generan pérdida de masa .

El sismólogo y académico de Ingeniería Estructural y Geotécnica UC, Leoncio Cabrera, declaró a través de un comunicado que “ha permitido detectar más de 1.200 eventos de desprendimiento de hielo” .

De acuerdo al especialista, el estudio ha revelado que “estas fracturas no ocurren al azar, sino que se concentran en zonas específicas del glaciar donde el hielo presenta mayores deformaciones y velocidades de flujo”.

El estudio es realizado en el Glaciar Perito Moreno, en la Patagonia, y cuenta con la participación de investigadores de la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción, la Hokkaido University de Japón y la Washington University in St. Louis de Estados Unidos.

Cómo sensores sísmicos han detectado más de 1.200 desprendimientos de hielo en glaciares de Chile, según un estudio. Foto: archivo / referencial.

Cómo sensores sísmicos han detectado más de 1.200 desprendimientos de hielo en glaciares

El investigador del grupo de Geociencias de Ingeniería UC explicó que las herramientas mencionadas entregan resultados cada hora, minuto o incluso segundos, lo que permite comprender cómo los glaciares pierden masa y podrían evolucionar frente al cambio climático .

“Además de observar procesos que ocurren casi en tiempo real, estas tecnologías permiten registrarlos con una resolución temporal mucho mayor que la ofrecida por técnicas tradicionales”, enfatizó Cabrera.

Precisó que esta metodología abre nuevas posibilidades para estudiar los rápidos cambios que experimentan los glaciares.

“A diferencia de las imágenes satelitales o cámaras ópticas, los sensores sísmicos pueden funcionar de manera continua, incluso durante tormentas, de noche, con nula visibilidad o en lugares extremadamente aislados ”.

Cabrera afirmó que los sismómetros registran las vibraciones generadas por distintos procesos físicos, lo que permite “sentir” cómo se rompe el glaciar en tiempo real .

Según el investigador, este aporte científico posiciona a Chile como pionero regional en el uso de herramientas sísmicas para el estudio de glaciares.

En este sentido, sentenció: “Este tipo de proyectos abre nuevas líneas de investigación en sismología y monitoreo ambiental, fundamentales para comprender los impactos del cambio climático sobre la criosfera y los recursos hídricos del futuro”.