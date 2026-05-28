SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    La ONU advierte del repunte del conflicto en Ucrania y pide a las partes volver a la mesa de negociaciones

    “Pido firmemente que haya contención. Retomen las negociaciones y pongan fin al sufrimiento”, señaló el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

    Por 
    Europa Press
    Imagen archivo.

    El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha advertido este jueves sobre el repunte del conflicto entre Rusia y Ucrania y ha reclamado a ambas partes una vuelta a la mesa de negociaciones para “poner fin al sufrimiento” a causa de la guerra, desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

    “Pido firmemente que haya contención. Retomen las negociaciones y pongan fin al sufrimiento”, ha dicho Turk, quien ha resaltado que el número de civiles muertos o heridos en Ucrania ha sido en los primeros cuatro meses del año un 21% superior a los del mismo periodo de 2025 --con 815 muertos y 4.174 heridos, respecto a los 682 muertos y 3.453 heridos del año anterior--.

    Así, ha señalado que uno de estos ataques alcanzó el 13 de mayo un edificio de apartamentos en la capital ucraniana, Kiev, matando a 24 personas, al tiempo que ha reseñado que “el Derecho Internacional Humanitario reclama a las partes en conflicto adoptar todas las medidas adecuadas para evitar los daños a civiles”. “No son sugerencias o recomendaciones, si no obligaciones vinculantes que acarrean responsabilidades legales para los implicados”, ha destacado.

    Turk ha apuntado además al ataque ucraniano ejecutado el 21 de mayo contra un centro educativo en la ciudad ucraniana de Starobilsk, situada en Lugansk y controlada por Rusia, que dejó 21 muertos y 44 heridos. La investigación de su oficina revela que el lugar estaba operativo en el momento del ataque y que las víctimas son civiles, muchos de ellos, estudiantes, entre ellos 18 mujeres.

    “Como si todas estas cifras de víctimas no fueran ya lo suficientemente horribles por sí solas, tras estos ataques, los funcionarios rusos han amenazado públicamente con aumentar los ataques en Kiev”, ha alertado Turk, quien ha reclamado a las autoridades de ambos países que acometan “investigaciones rápidas, independientes y efectivas” sobre estos ataques para que los responsables “rindan cuentas” y evitar que “incidentes similares se repitan en el futuro”.

    Más sobre:UcraniaRusiaGuerra

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ucrania lleva al Consejo de Seguridad de la ONU la última oleada de ataques y las amenazas de Rusia

    Once empresas superan el billón de dólares en valor bursátil: semiconductores e IA concentran el poder del mercado global

    La debilidad de un cáncer letal y poco tratable que la ciencia logró encontrar

    Cómo sensores sísmicos han detectado más de 1.200 desprendimientos de hielo en glaciares, según un estudio chileno

    ¿Cuándo vuelve la lluvia a la Región Metropolitana? Esto dice el pronóstico

    ¡Átame!: la cinta de obsesión y deseo que consolidó a Almodóvar y Antonio Banderas

    Lo más leído

    1.
    Desde cabezas de cerdo a muñecas sexuales: Documentos filtrados revelan los “ataques cognitivos” de Rusia para desestabilizar a Occidente

    Desde cabezas de cerdo a muñecas sexuales: Documentos filtrados revelan los “ataques cognitivos” de Rusia para desestabilizar a Occidente

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Temblor hoy, jueves 28 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 28 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Temblor hoy, jueves 28 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Carabineros abate a tiros a conductor de taxi que evadió fiscalización e intentó atropellar a policía en Recoleta

    Once empresas superan el billón de dólares en valor bursátil: semiconductores e IA concentran el poder del mercado global
    Negocios

    Once empresas superan el billón de dólares en valor bursátil: semiconductores e IA concentran el poder del mercado global

    Los ítems en la mira de los expertos en el debate por las inconsistencias que acusa Hacienda en la proyección de deuda

    Desembarques marinos se desploman 27% el primer trimestre y alcanzan su peor registro desde 2020

    La debilidad de un cáncer letal y poco tratable que la ciencia logró encontrar
    Tendencias

    La debilidad de un cáncer letal y poco tratable que la ciencia logró encontrar

    Cómo sensores sísmicos han detectado más de 1.200 desprendimientos de hielo en glaciares, según un estudio chileno

    ¿Cuándo vuelve la lluvia a la Región Metropolitana? Esto dice el pronóstico

    Se cae el acuerdo entre Sergio Ramos y Sevilla para la compra del club: “Nos sentimos engañados”
    El Deportivo

    Se cae el acuerdo entre Sergio Ramos y Sevilla para la compra del club: “Nos sentimos engañados”

    Nieto de un legendario dirigente del fútbol: la historia de Izko Alonso, la nueva promesa del automovilismo chileno

    Agustín Sepúlveda, piloto chileno de 17 años: “La Fórmula 1 es mi meta principal; seguir en la escalera FIA”

    El problema no es la IA: es intentar controlar el futuro con leyes del pasado
    Tecnología

    El problema no es la IA: es intentar controlar el futuro con leyes del pasado

    Review de Forza Horizon 6: la evolución más pulida de la saga

    Review Dreame X60 Ultra Complete: probé la aspiradora inteligente más potente del mercado

    ¡Átame!: la cinta de obsesión y deseo que consolidó a Almodóvar y Antonio Banderas
    Cultura y entretención

    ¡Átame!: la cinta de obsesión y deseo que consolidó a Almodóvar y Antonio Banderas

    El asistente de Matthew Perry es condenado a más de tres años de cárcel por inyectarle dosis letal de ketamina al actor

    Habrá que levantarse a construir: Candelabro anuncia su primer Caupolicán

    Ucrania lleva al Consejo de Seguridad de la ONU la última oleada de ataques y las amenazas de Rusia
    Mundo

    Ucrania lleva al Consejo de Seguridad de la ONU la última oleada de ataques y las amenazas de Rusia

    La ONU advierte del repunte del conflicto en Ucrania y pide a las partes volver a la mesa de negociaciones

    Israel lanza una oleada de bombardeos contra Tiro, en el sur de Líbano, tras ordenar su evacuación

    Berenjenas fritas
    Paula

    Berenjenas fritas

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales

    Valentina Barna y su marca BWild: en búsqueda de una belleza más consciente en Chile