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    Se cae el acuerdo entre Sergio Ramos y Sevilla para la compra del club: “Nos sentimos engañados”

    Desde el interior de la institución disparan contra el exfutbolista. La prensa española informa que los montos que se habían acordado no se respetaron.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos

    Hace algunas semanas se informó que el grupo inversor encabezado por Sergio Ramos iba a comprar Sevilla. Uno de los futbolistas más importantes del club en este milenio estaría a la cabeza de una institución que en los últimos años pasó de ganar competiciones europeas a luchar por mantenerse apenas en la Primera División. La noticia generó ilusión, ya que se completaron más de cinco meses de negociaciones entre la parte vendedora y los compradores, pero este miércoles la prensa española informó que el acuerdo está caído y con fuertes acusaciones en contra del excentral campeón del mundo.

    Según informó el medio El Desmarque, Ramos y su grupo inversionista cambiaron las condiciones con las que querían hacerse con la institución: “El acuerdo inicial, cuando se firmó la LOI, ascendía a un montante de 440 millones de euros por el 85% del capital social de la entidad, de los que 80 iban destinados a una ampliación de capital, 290 a los accionistas, y el resto a pagar una deuda neta estimada en unos 70 millones de euros. Era, sin duda, la oferta más alta”, comenzaron escribiendo.

    Foto: @SevillaFC.

    Luego, contrastaron las nuevas cifras que proponen los compradores: “Y cambian las condiciones radicalmente. Proponen una operación de 220 millones, de los cuales 120 serían para acometer una ampliación de capital, necesaria y urgente, con la que empezarían controlando el 42% del club, para después pagar el 18% restante a los accionistas por 100 millones de euros. Con ese 60%, controlaría el club sin problemas y las acciones restantes perderían todo su valor, por lo que la parte vendedora quedaría prácticamente en fuera de juego. Además, no especifica qué paquete iba a comprar, sino que la idea era hacer una oferta pública para que se acogiera el que quisiera”, añadieron.

    Desde el interior del elenco sevillano están indignados con el exfutbolista por no respetar el acuerdo y por el tiempo de negociaciones que hizo perder. “Nos hemos quedado helados porque quería comprar el Sevilla por apenas 100 millones de euros. Hacer luego una ampliación de algo más de 100 y pagar mucho menos a los accionistas. (...) Nos sentimos engañados”, dijo una fuente citada por el Diario El País.

    Con esto, seguramente José María del Nido Carrasco continuará en la presidencia, lo que, según informa el mismo medio, tendría implicancias deportivas, porque Luis García Plaza se mantendría como DT y José Ignacio Navarro de director deportivo luego de la salida de Antonio Cordón.

    Más sobre:FútbolSergio RamosSevilla

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