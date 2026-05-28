En Brasil advierten sobre la inminente salida de Erick Pulgar de Flamengo tras millonaria oferta del Medio Oriente

Hace rato que el nombre del mediocampista chileno Erick Pulgar suena en varios mercados para abandonar Flamengo. De acuerdo con los medios cariocas, el antofagastino está más cerca de partir en el próximo mercado y el gigante de Río de Janeiro tiene muy poco que hacer para retenerlo.

Una de las variables que alimenta esa posibilidad es la baja cláusula rescisoria establecida por contrato, precio que no complica el presupuesto de instituciones de ligas emergentes, como la Major League Soccer y el fútbol de Medio Oriente.

Cuando se produjo la última extensión del contrato del antofagastino fijó su venta en solo 4 millones de dólares. Bajo precio para uno de los puntos clave en la mitad de la cancha para el Mengao, situación que fue advertida por el expresidente Rodolfo Landim.

“Esta dirigencia hizo muy mal al renegociar el contrato de Pulgar. Vi que la cláusula de rescisión hablaba de 4 millones de dólares, eso es un grave error… es un habitual de la selección chilena ¿Sabes cuál es la probabilidad de que Pulgar se quede en el Flamengo?... cero. Él también se irá. Están regalando al jugador. Es otra de las negociaciones que tampoco entiendo”, afirmó el mandamás del popular club entre 2019 y 2024.

Más lejos

Escenario que obstaculiza un poco más la opción de retener al chileno. Así también lo entiende el diario O Globo, medio que adelantó la inminente partida del jugador, quien maneja una millonaria oferta del fútbol árabe.

“El fútbol saudí es el destino más probable de Pulgar en este momento, pero también ha habido consultas desde Estados Unidos y un club de Portugal para que el jugador abandone el Flamengo a mediados de año”, señala el tabloide más importante de Río de Janeiro.

Por de pronto, el volante se recupera de una lesión en el hombro que lo tiene fuera de las canchas desde inicios de abril. Es más, se espera que el futbolista regrese a la formación del Fla para este fin de semana, cuando el equipo se mida a Palmeiras por el Brasileirao.

Sin embargo, la dirigencia del Rubro Negro no está desesperado por retener al chileno. No solo por la baja cláusula de salida, sino porque el ofrecimiento de Medio Oriente incluye un salario que llega a tres veces lo que recibe hoy en Brasil, es decir, alrededor de 6 millones de dólares por temporada.

“En este momento, Flamengo considera que cuenta con un buen número de mediocampistas defensivos en su plantilla y no tiene prisa por ofrecerle un nuevo aumento a Pulgar, ya que su contrato vence a finales de 2027″, advierte el periódico.

Asimismo, agrega que “su salida se está concretando precisamente por la competencia salarial con clubes del mundo árabe, puesto que su contrato con Flamengo implicaría una cláusula de rescisión mucho más alta para otros clubes en Brasil”.