“Perjudicó al equipo”: técnico de Flamengo carga con todo contra Erick Pulgar tras ser expulsado por pegar un combo

Una amarga jornada tuvo el Flamengo y Erick Pulgar en el Brasileirao. El volante nacional se transformó en uno de los villanos de la escuadra de Río de Janeiro tras ser expulsado en la caída por 3-0 contra Red Bull Bragantino, en el encuentro válido por la novena fecha del torneo.

Mientras uno de sus rivales intentaba proteger un balón, el seleccionado nacional llegó con los dos brazos por delante y acabó golpeándolo en la cara. Si bien el juez le mostró una tarjeta amarilla, el VAR llamó al árbitro para que revisara la jugada.

Así, tras ver en la pantalla lo sucedido, el réferi decidió cambiar su sanción y Pulgar debió irse a los vestuarios.

Una vez cerrado el partido, el técnico del Flamengo, Leonardo Jardim, mostró una postura muy dura contra el chileno.

“Pulgar no se comportó de la mejor manera. Sé que quiere ganar, como todos, pero tenemos que controlar nuestras emociones”, señaló en la conferencia de prensa posterior al duelo.

“El control emocional es fundamental para los jugadores de alto nivel. Pulgar tiene un carácter explosivo, pero sabe que debe tener cuidado porque perjudicó al equipo, incluso cuando el marcador ya era de 2-0”, continuó.

“No podemos perder la cabeza, porque el fútbol también es jugar mucho con la cabeza. Perdiendo la cabeza es un jugador menos. Pulgar o cualquier otro jugador de Flamengo tiene que tener esa atención de no ver tarjetas que dañen al equipo y su propio rendimiento”, concluyó Leonardo Jardim en relación al chileno.

Haciendo un análisis más general del encuentro, expuso que “todos estamos avergonzados porque para vestir la camiseta del Flamengo tenemos que tener una actitud diferente y una habilidad diferente en el campo. En el primer tiempo no pudimos jugar, todo fue predecible, un ritmo muy lento, sin conexión entre los sectores. Nos faltó conexión entre la primera y la segunda fase de la construcción del juego”.

“El rival fue más fuerte que nosotros en los duelos, tuvo dos tiros a puerta y marcó dos golazos. En el segundo tiempo quisimos cambiar las cosas e introdujimos a dos delanteros para darnos la movilidad que buscábamos, más acorde con nuestras características como jugadores del Flamengo”, continuó.

Por último, planteó que de cara al futuro “debemos exigir más, porque cualquiera que compita a un nivel tan alto como el nuestro debe exigir más. Cuando exijo más del equipo, soy el primero en exigírmelo a mí mismo, porque represento a los jugadores. Creemos que somos capaces de hacer más y mejor. Cuando creo que no hemos estado a la altura de nuestras capacidades, es porque creemos en el valor de nuestros jugadores y del equipo en su conjunto para lograr más y mejor”.

“No vale la pena decir: ‘Oh, pero los jugadores lo intentaron, otros fueron a sus selecciones nacionales y estaban cansados’. No. Cualquier jugador que juegue para el Flamengo debe tener la habilidad y la calidad, porque fue contratado para estar aquí y demostrar por qué. Por eso exigimos más, porque somos capaces de hacerlo mejor”, cerró el DT.