Caso Monsalve: tribunal definirá a mediados de junio nueva ampliación del plazo de investigación

La investigación respecto de las acusaciones de abuso y violación que pesan sobre el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve sigue con dudas sin resolver y con diligencias que no se han agotado.

Por lo mismo, y pese a que en enero pasado se reabrió la indagación y se dieron otros 120 días para la realización de diligencias -las que se completaron el 20 de mayo recién pasado-, se volvió a requerir al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago una ampliación del plazo.

De acuerdo con fuentes consultadas por La Tercera, en esta ocasión la solicitud no sólo llegó desde la defensa del exmilitante socialista y que es encabezada por el defensor penal público Víctor Providel, sino que también de parte del Ministerio Público. Esto, ya que aún no se han materializado todas las diligencias que ordenó la jueza Pilar Ahumada por petición de Monsalve a comienzos de año.

Así, el tribunal volverá a discutir sobre el aumento de plazo en una audiencia que se programó para el próximo 16 de junio.

Según pudo recabar este medio, entre las pericias que están pendientes está la revisión del DVR de las cámaras de seguridad del restaurante Ají Seco Místico, ya que cuando los peritos de la Policía de Investigaciones intentaron hacer la evaluación notaron que la clave de acceso proporcionada era errónea.

En segundo lugar estaría la obtención de conversaciones de WhatsApp que mantuvo la denunciante con cercanos en la antesala del almuerzo que sostuvo con el exsubsecretario, y que aún no ha sido posible recuperar por parte de los investigadores.

En tercero lugar están las dligencias vinculadas con que aún no se logra ubicar al garzón que atendió a la denunciante y a Monsalve en el Ají Seco Místico el día que ocurrieron los hechos denunciados. Él habría salido del país rumbo a Perú y se ha insistido en que es necesario revisar sus conversaciones de WhatsApp para conocer qué tipo de comunicaciones podría haber mantenido con otros funcionarios del local el día de los hechos.