Tribunal acoge solicitud de la defensa de Manuel Monsalve y reabre investigación

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud de la defensa del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, de reabrir la investigación que lleva adelante la Fiscalía por los presuntos delitos sexuales que habría cometido en contra de una subalterna en septiembre de 2024.

Ahora que el tribunal acogió la petición, la causa judicial volverá a seguir su curso investigativo, que se ha extendido por más de un año.

Así la jueza Pilar Ahumada determinó un plazo de 120 días para las nuevas indagatorias.

A juicio del abogado de Monsalve, el defensor penal público y jefe de la Defensoría Metropolitana Norte, Víctor Providel, aún restan diligencias por realizar y que permitirían acreditar la inocencia de su representado.

Opinión distinta tiene la abogada querellante, María Elena Santibáñez, quien se ha opuesto a la reapertura de la indagatoria. Antes del inicio de la audiencia dijo a T13 que cree en un “100%” que la defensa de Monsalve hizo esta solicitud con el fin de dilatar el proceso. “Lo creo porque la investigación ya está concluida y todas las diligencias pertinentes y útiles que tienen que ver con el esclarecimiento de los hechos ya están realizadas”, argumentó. Luego, señaló que ya están las condiciones para comenzar un juicio oral.