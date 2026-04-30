“Caos tributario”, “Se quiere achicar el Estado”: La crítica mirada de Mario Marcel a la megarreforma del gobierno

El exministro de Hacienda, Mario Marcel, se mostró más bien crítico de las propuestas que contiene la megarreforma que empuja el gobierno y con la cual aspira a mejorar el empleo y levantar la economía tras un periodo de estancamiento de más de una década.

El también expresidente del Banco Central calificó como “muy agresiva” la rebaja de impuestos que contempla el proyecto de Ley de Reconstrucción de José Antonio Kast, pero porque a su juicio no está del todo claro cómo será eso compensado en las arcas fiscales.

En conversación con T13Radio, Mario Marcel recordó que durante su periodo como titular de las finanzas públicas estuvo por una rebaja en el impuesto de primera categoría y se alejó del discurso de que eso beneficia siempre a los más ricos.

“El punto relevante es si acaso esa rebaja es compensada o no”, afirmó el economista quien también estuvo a cargo de la Dirección de Presupuestos durante el gobierno de Ricardo Lagos.

Marcel recordó que el recorte de impuesto que empujó en el gobierno de Gabriel Boric habían medidas de compensación fiscal como un mayor gravamen para los propietarios de las empresas que recibían utilidades.

Invariabilidad tributaria o caos tributario

La otra polémica en torno al proyecto es la invariabilidad tributaria de 25 años para aquellas inversiones que superen los US$ 50 millones, una idea que ha generado críticas en la oposición argumentando un “amarre” para los futuros gobiernos.

Esto es lo que piensa Marcel de esa propuesta: “A mí lo que me parece es que eso, o sea, el que haya un conjunto de empresas que tengan un régimen tributario alternativo durante 25 años es para, digamos, generar una especie de caos en el sistema tributario”.

Marcel explicó en ese sentido que el IVA es un impuesto de retención, que lo paga el comprador y que la empresa que hizo una inversión respecto del IVA que retuvo va a pagar menos. En un hipotético escenario en que un gobierno futuro decidiera elevar ese impuesto, la empresa beneficiada con la invariabilidad seguiría pagando lo mismo, pero no así el comprador que terminará pagando más.

Mario Marcel advirtió posible "caos tributario" por la invariabilidad.

“Es bien curioso (…) Lo mismo las instrucciones de Impuesto Internos. Normalmente responden a cómo se interpreta la ley tributaria, cómo se va a llevar a cabo un cierto procedimiento. Entonces, ¿Cómo podríamos tener un conjunto de empresas que no se rigen por eso, sino por lo que existía antes?”, se preguntó el economista.

¿Recorte de gasto o achicar el Estado?

El exministro de Hacienda también comentó las aspiraciones de recorte de gasto que busca el gobierno de Kast, un punto que levantó mucha polvareda en la última semana tras la filtración del oficio de la Dipres que habló de “descontinuar” algunos programas, como el de alimentación escolar de la Junaeb y que obligó al actual titular de las finanzas públicas, a salir a explicar ese documento.

Marcel recordó que, en los últimos años, el gasto público primario ha venido desacelerándose “significativamente”. Dijo que en los últimos tres años, excluyendo los intereses de la deuda, el gasto creció 2% promedio real por ejercicio frente al 7% promedio de los 15 años anteriores.

La crítica mirada de Marcel a la megarreforma del gobierno. En la imagen, Jorge Quiroz y José Antonio Kast. Diego Martin

Sin embargo, reconoció que los ingresos también se desaceleraron y no únicamente por menor dinamismo económico sino porque el sistema tributario “está rindiendo menos” por el impuesto a renta.

En esa línea, citó al Consejo Fiscal Autónomo (CFA) que propuso cuatro medidas para corregir ese “desajuste”: aumentando el crecimiento tendencial; racionalizando el gasto y ganando en eficiencia; asegurar mejor cumplimiento tributario; y generando mayores ingresos.

Sobre eso., la crítica de Marcel:

“El problema es que en Chile tenemos ahora una discusión que omite los últimos dos puntos. Como si no hubiera ninguna posibilidad, o estuviera vedado hablar de ingresos o hablamos de ingresos solo para bajarlos. Lo cual significa, en el fondo, que estamos hablando de achicar el Estado. No estamos hablando de mejorar la oferta pública, ganar eficiencia, sino que estamos hablando, derechamente, de achicar el Estado”, argumentó.

¿Rechazar idea de legislar?

Marcel también fue consultado sobre la críticas de la oposición, entre ellas la del exministro Álvaro Elizalde, y de aquella voces que llaman derechamente a no conversar con el gobierno e incluso rechazar la idea de legislar la iniciativa.

Marcel no respondió explícitamente si está de acuerdo o no, pero recordó lo “doloroso” que fue para él cuando esa instancia parlamentaria rechazó la reforma tributaria cuando él estuvo en Hacienda.

“Tengo una sensibilidad especial porque a mí me rechazaron una reforma tributaria en la votación en general, y para mí fue especialmente doloroso, porque durante la tramitación en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, nosotros habíamos tenido un buen diálogo con los parlamentarios y habíamos acogido muchas de sus observaciones”, comentó.

Sin embargo, también reconoció porqué la postura más dura de algunos sectores de la actual oposición con la Megarreforma, reiterando sus aprensiones con el impacto en las cuentas fiscales de recorte del impuesto de primera categoría.

“Entiendo la lógica, porque este es un proyecto que involucra una rebaja muy agresiva de impuestos sobre la base de la expectativa de que eso va a generar más inversión, actividad, empleo”, afirmó.