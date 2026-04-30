Carabineros realiza persecución y detiene a sujeto que evadió control en automóvil de lujo robado en Ñuñoa

Carabineros concretó la detención de un hombre que al evadir un control policial estuvo a punto de atropellar a transeúntes conduciendo un vehículo que había sido robado en Ñuñoa.

Efectivos de la 42° Comisaría de Radiopatrullas e Intervención Policial de Carabineros lograron la detención del individuo que manejaba un automóvil de alta gama que había sido sustraído apenas 24 horas antes mediante un violento asalto.

El operativo tuvo lugar cerca las 13:10 horas de este miércoles, cuando una patrulla realizaba labores preventivas en el pasaje Arquén de La Pintana.

Al llegar a la intersección con calle General Arriagada, los uniformados advirtieron que el conductor de un Infiniti QX30 aceleró para darse a la fuga al notar la presencia policial.

A alta velocidad, el individuo comenzó a zigzaguear entre el tránsito, circulando incluso en sentido contrario y poniendo en riesgo inminente la vida de peatones y otros automovilistas.

La policía uniformada optó por desarrollar un seguimiento controlado a distancia que se extendió hasta la calle San Miguel.

Al verse acorralado, el sospechoso detuvo la marcha y abandonó el automóvil para intentar escapar a pie. Sin embargo, los efectivos policiales lograron reducirlo y capturarlo.

Con el detenido en la 41° Comisaría de La Pintana se confirmó que se trataba de un hombre de nacionalidad chilena de 18 años con un nutrido historial delictivo.

“Al momento de su captura, el sujeto mantenía dos órdenes de detención vigentes por tráfico de drogas en pequeñas cantidades y hurto”, precisó el coronel Mauricio Apablaza, prefecto de Radiopatrullas e Intervención Policial.

El imputado quedó a disposición del Ministerio Público para enfrentar cargos por receptación de vehículo motorizado y las órdenes judiciales pendientes.

El automóvil recuperado, en tanto, será periciado antes de ser devuelto a su propietario.