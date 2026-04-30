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    Presidente Kast anuncia plan de conectividad “sin precedentes” para la Carretera Austral

    El mandatario se refirió a las obras durante un encuentro ciudadano en Coyhaique, donde dio luces del plan junto al ministro de Obras Públicas, Martín Arrau.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Carretera Austral.

    Un plan integral de conectividad para la Región de Aysén será presentado este jueves por el gobierno, el que incluye una intervención “sin precedentes” en la Carretera Austral, según informó esta jornada el Presidente José Antonio Kast, junto al ministro de Obras Públicas, Martín Arrau.

    Así lo afirmaron las autoridades durante un encuentro ciudadano en Coyhaique, en el marco de la iniciativa “Presidente Presente”, en la que estuvieron, además, los titulares de Transportes, Louis de Grange y, de Economía y Minería, Daniel Mas.

    En este sentido, las autoridades relevaron el avance de la construcción de la nueva infraestructura del Aeródromo Balmaceda de Coyhaique, así como la contratación de los trabajos de reparación definitivos en el Puente Puente Presidente Ibáñez, en la comuna de Aysén, tras el corte de un cable principal en el verano que ha restringido el tránsito vehicular en la Ruta 240.

    En la ocasión, una vecina consultó al mandatario por la eventual continuación de las obras de la Carretera Austral, tras lo cual Kast relevó la importancia de la conectividad, y de esta ruta en particular, para el desarrollo de la zona austral del país.

    “Nosotros queremos enfrentar el desarrollo de la región con conectividad. Se está avanzando en las obras del aeropuerto. Se tiene que mejorar el puente que todo Chile conoce a través de fotografías. Pero la conectividad por la ruta es uno de los temas que queremos plantear”, sostuvo el mandatario, tras lo cual otorgó la palabra al ministro de Obras Públicas, Martín Arrau.

    A renglón seguido, el secretario de Estado sostuvo que a primera hora de este jueves, en la Gobernación Regional de Aysén, se entregarán los detalles de la iniciativa.

    “Mañana (jueves) vamos a dar a conocer un plan de conectividad de la Ruta 7 (Carretera Austral) sin precedentes en las últimas décadas”, sostuvo en medio de aplausos de los presentes.

    Agregó que se trata de “un anuncio muy potente de inversión, puentes, pero que no solamente es Obras Públicas. Por algo está el ministro de Transporte (Louis de Grange) acá. Hay conectividad de otro tipo, lacustre, marítima, conectividad digital”. “Esto habilita inversión y desarrollo turístico, económico. Esta región vive de ese camino y de los otros caminos. (...) Entendemos lo importante que es y eso es el plan que vamos a lanzar”, destacó.

    Tras esta intervención, el Presidente Kast sostuvo que probablemente las obras se extiendan más allá de su mandato. “Nos vamos a demorar a lo mejor cuatro años, cinco años, en terminar las obras de conectividad, pero lo vamos a lograr”, destacó.

    Más sobre:GobiernoKastCarretera AustralAysénMartín ArrauObras PúblicasMOP

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