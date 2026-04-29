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    Culto

    El mejor baterista de todos los tiempos según Taylor Hawkins

    El fallecido baterista de Foo Fighters tenía muy claras sus influencias en el instrumento, y hubo un colega al que le tenía especial predilección. "Era un gran baterista".

    Por 
    Equipo de Culto

    El fallecido Taylor Hawkins, el hombre que por años estuvo a cargo de las baquetas en Foo Fighters tenía clara conciencia que antes de él, hubo otros músicos. Eso lo dejó muy claro en su vocación por los covers, como los que solía cantar en las presentaciones del grupo, como con su banda paralela Chevy Metal.

    Sin embargo, hubo un baterista, como él, al que le tenía un respeto reverencial. Durante una entrevista con la AP, Hawkins habló sobre aquel nombre que para él, era imprescindible en la batería.

    En esa charla con AP, Taylor Hawkins habló de Phil Collins como “uno de mis bateristas favoritos de todos los tiempos”. Y añadió: “La gente olvida que era un gran baterista, además de un buen tipo de los 80 que siempre llevaba suéter. Pobre hombre”.

    De hecho, en otra entrevista, con Louder Sound, Hawkins añadió más información:“Fue gracias a Rush que descubrí Genesis. Después de escuchar a Neil, compré el álbum en directo Seconds Out, publicado en 1977. Es sencillamente increíble. No solo se puede oír a Phil Collins tocando la batería, sino también cantando. Algunos lo critican mucho por “atreverse” a tomar el relevo tras la marcha de Peter Gabriel, pero aquí se aprecia su voz. Lo mejor de este álbum es que incluye canciones de A Trick Of The Tail , el primer disco que Genesis grabó sin Gabriel".

    En la misma entrevista, Hawkins describió a Collins como “un baterista increíble” y dijo que todo aquel que aspire a ser baterista debería “escucharlo”. Además, concluyó diciendo simplemente: “Este hombre es un maestro”.

    Tras la trágica muerte de Hawkins, Josh Homme, de Queens of the Stone Age, recordó con cariño la obsesión de su difunto amigo por Collins. En un comunicado, recordó: «Taylor solía llamarme a las 6:30 de la mañana para decirme lo gran baterista que era Phil Collins. Era un gran fan de la música… y de Phil Collins. Yo solía decirle que lo mataría si volvía a llamarme tan temprano… así que siguió llamándome a las 6:30… durante años… ¡maldito! ¡Cómo echo de menos esas llamadas!».

    Más sobre:MúsicaTaylor HawkinsPhil CollinsMúsica Culto

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