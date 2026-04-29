Bus chileno sufre accidente en Bolivia: hay nueve personas fallecidas y 22 heridos

En la carretera internacional Oruro-Pisiga, que une a Chile y Bolivia, se registró el volcamiento de un bus de la empresa Puma Tours, el accidente dejó al menos nueve personas fallecidas y 22 heridos.

Según reportó el director de la unidad policial de Tránsito del departamento de Oruro (oeste), Fernando Torrico, la posible causa del volcamiento fue el “exceso de velocidad y el cansancio del conductor”.

El mencionado, un joven de 24 años, fue sometido a la prueba de alcoholemia que dio resultado negativo. Sin embargo, presenta un diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano moderado y se encuentra internado.

Torrico agregó que el vehículo de la empresa Puma Tours salió de la vía y tuvo un “vuelco lateral”, lo que ocasionó la muerte de siete adultos y dos menores de edad, sin que se precisara sus nacionalidades.

Medios bolivianos consignaron que el accidente se produjo cerca de las 4.15 horas de la madrugada en el altiplano boliviano, cerca de la ciudad de Oruro, a más de 3.700 metros de altitud, esto luego de que saliera desde Chile.

Además del registro de fallecidos, la Dirección Departamental de Tránsito confirmó que 22 heridos fueron trasladados a los hospitales cercanos de Oruro.