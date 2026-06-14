Declaran cuarta preemergencia ambiental para este domingo en la RM: revisa la restricción vehicular

Por segundo día consecutivo, la Delegación Presidencial Metropolitana decretó preemergencia ambiental de carácter preventivo para este domingo 14 de junio, debido a las malas condiciones de ventilación que se registran en la Región Metropolitana (RM).

La medida fue una recomendación de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Medio Ambiente de la capital con el fin de resguardar la salud de la ciudadanía.

Cabe señalar que, hasta el momento, se han decretado en la RM cuatro preemergencias ambientales en lo que va del año y 13 alertas ambientales por MP2,5.

En torno a la calidad del aire, a las 06.00 horas de este sábado, la estación de Cerro Navia alcanzó niveles de alerta ambiental por MP2.5, y a las 09.00 horas se sumó la estación de Pudahuel, manteniéndose en esa condición durante toda la jornada.

De igual modo, según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) para este domingo se prevé un régimen anticiclónico debilitado en superficie y dorsal en altura. Las temperaturas previstas estarán entre los 5°C y 21°C, no existiendo probabilidad de advección hacia el poniente y centro de la cuenca de la Región Metropolitana.

Actualmente, rige la prohibición de encender calefactores a leña y derivados de la madera (excepto pellets) en toda la RM, medida que será fiscalizada por los equipos de la seremi en conjunto con los municipios y Carabineros.

Tampoco se pueden realizar quemas agrícolas, disposición que está vigente desde el 1 de marzo hasta el 31 de octubre.

Restricción vehicular

Durante este tipo de Gestión de Episodios Críticos ambientales, al transporte de carga con sello verde (camionetas, furgones y camiones) se le aplica restricción vehicular de dos dígitos, que en este caso corresponde a las patentes que terminan en 0 y 1.

Mientras que, para aquellos vehículos de carga sin sello, aplica a las placas que terminan en 4, 5, 6 y 7.

Para autos sin sello verde y motos hasta el año 2002 también hay restricciones de circulación entre las 7.30 y las 21 horas.

Al interior del Anillo Américo Vespucio no pueden circular los vehículos cuyas patentes terminan en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Fuera de ese radio, además de San Bernardo y Puente Alto, aplica para las patentes terminadas en 8, 9, 0, 1, 2 y 3.

Para los buses de transporte privado de pasajeros -que incluye buses interurbanos y rurales- también aplica restricción para los dígitos 8, 9, 0, 1, 2 y 3.