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    Culto

    Paloma Salas agota sus entradas en el Teatro Caupolicán y anuncia la “Semana Loca” con shows especiales como previa

    El show que celebra los 10 años de los "Lunes de locos" para el viernes 14 de agosto está agotado, marcando un hito en la carrera de Paloma. Para extender la celebración, la comediante anuncia shows especiales del 10 al 12 de agosto en el Comedy Restobar.

    Por 
    Equipo de Culto

    Con una larga trayectoria en la comedia, Paloma Salas se ha consolidado como una de las referentes de la comedia nacional. Desde su participación en el programa “Campo Minado” de Via X, ha recorrido numerosos escenarios del país. Desde 2023, se ha presentado con éxito en el Teatro Nescafé de Las Artes, Movistar Arena con El Gran Chiste y recientemente en Gran Arena Monticello.

    Durante 10 años ha presentado los “Lunes de locos” en el Comedy Restobar, y para celebrar anunció su show masivo en el Teatro Caupolicán que ya está agotado, marcando uno de los grandes saltos en el humor nacional de este año. Este hito es el resultado de una trayectoria trabajada durante años que contará con su característico humor que aborda temas como el feminismo, la maternidad, la actualidad y la vida cotidiana, siempre con una mirada crítica, cargada de humor negro y sin miedo a incomodar.

    “Es un disparate hacer el Teatro Caupolicán. Lo bueno es que estos 10 años nos han dado mucho material, así que tendremos invitados y sorpresas. La idea es poder celebrar con el público que viene los lunes al Comedy hace 10 años”, agrega Paloma.

    Y esta celebración tendrá una previa con la “Semana Loca”, una serie de shows especiales que será desde el lunes 10 de agosto al miércoles 12 de junio en el Comedy Restobar donde habrá invitados, la venta de entradas comenzará desde el 29 de julio a las 17:00 hrs, las entradas estará disponibles en www.palomasalas.com

    “SEMANA LOCA” EN EL COMEDY RESTOBAR

    - 10 de agosto - 19:30 hrs.: La entrevista en el Comedy.

    - 10 de agosto - 22:00 hrs.: Karaoke en el Comedy

    - 11 de agosto - 22:00 hrs.: Sonrisa por Gaza

    - 12 de agosto - 22:00 hrs.: Miércoles Loco en el Comedy

    TEATRO CAUPOLICÁN

    - 14 de agosto - 21:00 hrs. - ENTRADAS AGOTADAS

    Más sobre:Paloma SalasTeatro CaupolicánSemana LocaStand Up ComedyMagazineMagazine Culto

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