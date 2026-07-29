El fujimorismo vuelve al poder: ¿qué rumbo tomará el dividido Perú con Keiko?

Después de intentarlo en varias oportunidades, Keiko Fujimori alcanza su objetivo y se convierte en la nueva presidenta de Perú. Su juramento como mandataria es mucho más que eso. También implica el regreso del fujimorismo al poder.

El período de Alberto Fujimori al frente de los destinos del país divide a la nación andina y su balance está marcado por la condena que recibió como responsable de violaciones a los Derechos Humanos.

El ajustado triunfo de Keiko Fujimori en segunda vuelta sobre el candidato Roberto Sánchez y su reciente investidura trae aparejada una serie de interrogantes sobre las rupturas y continuidades con el legado de su padre.

Lo nuevo y lo viejo del fujimorismo

Los primeros conceptos y las expresiones iniciales de la presidenta sirven como base para el análisis de la perspectiva de la nueva etapa del fujimorismo en el poder.

Durante su primer discurso como jefa de Estado anunció un aumento del 15% en el salario mínimo y un bono compensatorio por única vez para estimular a las micro y pequeñas empresas a que formalicen empleados con esta compensación.

Gabinete ministerial de la presidenta Keiko Fujimori. Foto: Agencia Andina

En simultáneo, dijo que duplicará el programa de pensiones para personas de la tercera edad con menos recursos y prometió reducir a la mitad la pobreza infantil. También soltó “recursos extraordinarios” para afrontar la llegada del fenómeno de El Niño y sus lluvias torrenciales e inundaciones para Perú y Ecuador.

En diálogo con France 24 en Español, el politólogo Gonzalo Banda Lazarte considera que estas medidas se enmarcan en una tradición del espacio político de la nueva mandataria. “En general, el fujimorismo siempre ha sido un populismo que despreció la política tradicional. Un pragmatismo político que entregaba promesas de campaña”.

Banda Lazarte considera que buena parte del desarrollo conceptual contenido en el discurso de asunción se basa en promesas de gasto público que califica como “mensajes a su cliente de la política”.

Por su parte, Kathy Zegarra, analista e integrante de la Red de Politólogas de Perú, coincide con esta mirada, pero observa un perfil más institucionalizado de Keiko, en comparación con su padre. Según la politóloga, el exmandatario “creaba un partido político nuevo para cada elección”, mientras que su hija construye una estructura partidaria sólida y disciplinada, que le responde y que le da la posibilidad de contar con una base de gobernabilidad más firme que la de sus antecesores.

Argumenta que el fujimorismo es una apuesta por un mantenimiento del “establishment” político y económico que ya existe, y que, en todo caso, “es un redoble de la apuesta de la maquinaria que ha dominado la política tradicional en el Perú en los últimos años por custodiar mejor su parcela, por asegurar mejor los límites económicos y políticos que protegen”.

La presidenta Keiko Fujimori es reconocida oficialmente como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional de Perú. Foto: Andina

En cuanto a su discurso, lo califica como “muy poco ambicioso” y “sin una idea política de fondo”. Además, remata que “no ha tenido un carácter refundacional”. Lo fundamenta en el recorrido de la mandataria para llegar a este lugar: “Uno pensaría que una política que ha perdido tantas veces una segunda vuelta y le costó tanto llegar al poder, pues tendría una locución un poco más ideológica, mucho más inspiradora, que tratara de pintar la imagen de un país que ella quiere legar y, al contrario, el discurso ha sido bastante breve, ha estado prolijamente hecho y muy sencillo. Ha terminado en 45 o 50 minutos, dependiendo de cómo lo leas, 14 páginas”.

Con los militares en las calles

La flamante presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció que las Fuerzas Armadas asumirán “temporalmente” las operaciones de seguridad y control del orden interno en las zonas del país declaradas en estado de emergencia para enfrentar el crimen organizado y la delincuencia.

“Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno, en estrecha coordinación con la Policía Nacional”, señaló durante su primer mensaje ante el Congreso. Luego, añadió que los militares deberán trabajar con la Policía Nacional “hasta restablecer plenamente la seguridad” en el país.

Banda Lazarte considera que es una manera de responder a su promesa de campaña de terminar con el crimen organizado mediante la “mano dura”.

Zegarra recuerda que estas afirmaciones se dan cuando el Congreso aprobó un paquete de reformas legislativas que protegen a la Policía y a las fuerzas militares frente al uso de la violencia cuando reprimen o hacen operativos. Esto implica la creación de un fuero exclusivo para los efectivos, quienes serán juzgados por tribunales militares o policiales, en lugar de civiles, como era antes.

🔴 Presidenta Keiko Fujimori fue reconocida como jefa suprema de las FF.AA. y PNP https://t.co/0IInADk0J8 pic.twitter.com/VBtzIMg3r8 — Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 29, 2026

Ambos coinciden en que la idea de recuperar de inicio el orden ante la delincuencia es una promesa imposible de cumplir.

“No es solamente una cuestión de que tú te pones al frente del Ejecutivo, decretas estados de emergencia, mandas a las fuerzas militares a combatir y eso va a resolver. De hecho, hay muchos presidentes que ya lo han hecho en el Perú; es una cosa ya trillada. Creo que no hay mucha novedad en ese sentido. La única novedad va a ser que, tal vez, los operativos van a ser mucho más violentos”, advierte el politólogo.

Para Zegarra, Fujimori tiene una oportunidad de reducir aún más un antifujimorismo que es una corriente política muy fuerte en el país, pero que muestra una caída en las últimas elecciones. El freno a Keiko en varios comicios consecutivos no alcanzó para impedir su victoria en la última segunda vuelta. Ahora, es fundamental observar sus movimientos ante los sectores que la rechazan.

Banda Lazarte apunta a la idea de “reconciliación nacional” y de que “hay un solo Perú”, esbozada por Fujimori, pero lo considera contradictorio porque “si tu gobierno va a ser un gobierno de reconciliación, supone la aceptación de que es un país que está dividido”.

La mirada está puesta en la política que se dará para los sectores que protestaron contra el gobierno de la también conservadora Dina Boluarte: “Creo que si hay algo que reconciliar en el Perú es la política que sucede a veces en Lima con la política que ha pasado en las regiones donde hubo protestas en 2022 y 2023. No ha habido ningún anuncio sobre eso”, destaca el politólogo.

¿Qué pasa con las víctimas de Alberto Fujimori?

Los politólogos consultados por France 24 en Español destacan el significado del retorno del fujimorismo al poder para las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos durante el régimen de Alberto Fujimori. “Yo tengo miedo de que se intente reescribir la historia”, expresa Zegarra.

Banda Lazarte considera que Keiko intenta mostrar que “ella ya pasó la página”. Los análisis coinciden en que, si en algún momento se manifestó cierto revisionismo por parte de la actual presidenta, eso ya no existe. El especialista recuerda que, incluso, se observan ataques contra la comisión de la memoria y lee esa actitud como un intento por resignificar la actuación de Alberto Fujimori y de las Fuerzas Armadas durante sus años de gobierno.

🇵🇪 Con el orgullo de celebrar a nuestra patria, la presidenta de la república, Keiko Fujimori, llegó a la avenida Brasil para dar inicio a la Gran Parada y Desfile Cívico Militar, una ceremonia que rinde homenaje al Perú, a sus Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional y al espíritu… pic.twitter.com/YTGCO7Yht5 — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) July 29, 2026

“Me parece que es una reconstrucción de la memoria histórica. Las víctimas del fujimorismo, pues, quedarán olvidadas seguramente, y es muy doloroso”, destaca.

El experto concluye con una reflexión sobre el momento de la investidura presidencial: “Cuando tú la ves a ella caminando por el centro del hemiciclo sin todavía tener la banda presidencial y en un momento te pones a pensar: ‘oye, va a ser presidente’. Es algo surrealista porque es una escena que te congela un poco la piel. Y cuando se pone la banda presidencial es un momento muy traumático para muchos peruanos, pero no me imagino para las víctimas de la dictadura. Debe haber sido muy difícil de discernir”.