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    Ventas minoristas presenciales de la Región Metropolitana caen y gremio alerta por situación del comercio para este año

    La CNC reportó una contracción en las ventas presenciales del comercio minorista de la Región Metropolitana durante junio y en el balance de los primeros seis meses del año.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Andres Perez

    Las ventas presenciales del comercio minorista de la Región Metropolitana evidenciaron en junio una contracción anual, cerrando el primer semestre con una baja de 0,9% real, según informó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CNC). En junio, el indicador bajó un 3,1%.

    Otro de los datos que reportó fue que, en términos de locales equivalentes, el indicador marcó en junio una caída de 3,3% real anual, cerrando los seis primeros meses con un alza de 0,6%.

    El segundo trimestre del año dio cuenta de una baja de 1,1%, “bastante en línea con el primer trimestre evidenciando un débil 2026″. En cuanto a los trimestres móviles, “se visualiza una tendencia bastante plana en los últimos cuatro períodos”, dijo la CNC.

    A juicio del gremio, las cifras muestran que se confirma “un 2026 marcado por un desempeño débil y sin una tendencia clara de recuperación”.

    “El comportamiento de las ventas responde principalmente a un consumidor que sigue enfrentando un entorno económico complejo. La persistencia de una inflación elevada continúa presionando el presupuesto de los hogares y afectando su poder adquisitivo, mientras la economía mantiene un bajo dinamismo y el mercado laboral sigue mostrando señales de fragilidad, con una generación de empleo concentrada principalmente en ocupaciones informales, todo lo cual limita la capacidad de consumo de las familias”, dijo agregó la CNC.

    Desde el gremio también destaca que pesa sobre el comercio “un deterioro en la confianza de los consumidores. Desde abril, el IPEC (Índice de Percepción de la Economía) ha evidenciado una caída en la percepción de la situación económica del país, de la situación económica personal y en las expectativas de consumo de bienes para el hogar”.

    “Más que reducir completamente su consumo, los hogares están cambiando la forma en que consumen: planifican más sus compras, comparan precios, esperan promociones y concentran una mayor parte de su gasto en eventos de descuento”, agregaron

    De cara al futuro, el gremio estimó que el “comercio continuará dependiendo de una recuperación más sólida de la actividad económica, de un mercado laboral con mayor creación de empleo formal y de una mejora sostenida en la confianza de los consumidores”.

    “Mientras estos factores no muestren avances más significativos, es esperable que el consumo mantenga un crecimiento acotado y altamente selectivo, con un consumidor cada vez más racional y planificado, que privilegia la mejor relación entre precio, calidad y conveniencia”, agregó.

    Desempeño por sector

    Durante junio, la categoría “vestuario y muebles” evidencia un crecimiento anual, la de “línea hogar” un nulo incremento y las demás categorías marcan bajas de distinta magnitud.

    Vestuario marcó un alza de 4,0% real anual en junio, acumulando en los seis primeros meses del año un crecimiento real de 6,2%. Dentro de la categoría destaca “vestuario mujer”, que registró un crecimiento de 16,0% seguido por “vestuario infantil” con un alza de 5,7%, mientras que “vestuario hombre” evidenció una baja de 5,7% real anual.

    Calzado evidenció en el sexto mes del año una caída de 2,5%. De esta manera, el rubro cerró el período enero-junio con una baja de 3,0% real.

    Por su parte, la categoría de “artefactos eléctricos” marcó un negativo resultado, cayendo un 10,5% real anual en junio y cerrando el semestre con una baja de 9,1%. Dentro del rubro, destaca la baja de 13,5% real anual en electrónica, acumulando a junio una contracción de 21,7%; luego, “electrodomésticos” marca una caída de 12,2% en junio y la categoría “línea blanca” una baja de 7,4% real anual, cerrando el primer semestre con bajas de 2,8% y 1,9% respectivamente.

    En tanto, la categoría “línea hogar” evidenció en junio un nulo incremento en sus ventas (0,2%) y “muebles”, enfrentando una menor base de comparación, registró un crecimiento de 3,8%. Dado estos resultados “línea hogar” cierra con un alza en el margen de 0,2% real los seis primeros meses de 2026 y “muebles” con una caída de 0,6%.

    Finalmente, la categoría de “línea tradicional de supermercados” marcó una baja de 4,8% real anual en sus ventas de junio, desacelerándose frente a meses previos. Así, en el primer semestre del año la categoría alcanzó una contracción de 1,2% real, donde “abarrotes” acumuló una caída de 1,4% y “perecible” una baja de 0,6%.

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