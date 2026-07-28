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    Alcalde de Nueva York Zohran Mamdani enfrenta críticas tras anunciar supermercados municipales subsidiados

    Para 2027 se espera la inauguración de la primera tienda, y una segunda para 2029. Se aplicará un subsidio de 30% para una serie de productos, lo que generaría un ahorro anual a los compradores de unos US$1.000.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena

    Un ahorro de US$1.000 al año. Esa es la estimación lanzada por el alcalde de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani, cuando anunció este lunes la puesta en marcha de una serie de tiendas de comestibles gestionadas por el municipio. Sin embargo, la medida ha recibido duras críticas.

    Según el alcalde, “para muchos, ese descuento del 30% marca la diferencia entre pasar la velada cenando en familia o tener que hacer otro turno doble para llegar a fin de mes”, señaló Mamdani.

    The Washington Post consignó que los precios de los alimentos han aumentado alrededor de un 30% desde la pandemia, incluyendo alzas recientes vinculadas a los aranceles del presidente Donald Trump y a la guerra en Irán.

    Los precios rebajados en Nueva York, que incluirán fruta y verduras, carnes, pan, leche y huevos entre otros, serán fijados cada mes. Mamdani anunció ya dos ubicaciones para las futuras tiendas: una estará en el Bronx, que partiría en 2027, y otra en East Harlem, Manhattan, para 2029. La ciudad se encuentra evaluando sitios en Brooklyn, Queens y Staten Island.

    El lunes, de hecho, presentó una solicitud formal para asociarse con un operador de tiendas de comestibles que se encargue de la gestión de los establecimientos.

    Sin embargo, los cuestionamientos a la iniciativa -que fue una de sus promesas de campaña- han surgido producto de que el municipio se hará cargo de los costos de arriendo, mantenimiento e impuestos de los locales.

    El economista argentino Iván Werning, señaló en su cuenta en X que la propuesta “durante un tiempo podría parecer que funciona bien”, pues “al ser un gran comprador, la ciudad podría imponer condiciones ventajosas a los proveedores, especialmente a corto plazo. Centrarse en unos pocos productos podría reducir costes, pero a costa de sacrificar una variedad deseable”.

    En esa línea, dijo que “es posible que los precios de los inmuebles municipales no se ajusten a los valores de mercado. La ciudad podría gozar de una ventaja frente al sector privado al no tener que cumplir con ciertas normativas municipales, entre otras cosas. Sin embargo, con el paso de los años, empezarán a manifestarse la ineficiencia y la corrupción inherentes a este sistema”.

    Las críticas también han venido desde propietarios de tiendas que temen no poder competir con los precios rebajados. No obstante, Madmani manifestó el lunes que “no buscamos competir con bodegas o tiendas de comestibles en lo que respecta a su capacidad de supervivencia. Lo que buscamos hacer es brindar asequibilidad garantizada a los neoyorquinos”.

    En junio de este año, el consejo municipal aprobó US$70 millones para construir las tiendas.

    Más sobre:EconomíaNueva YorkZohran Mamdani

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