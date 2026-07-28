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    Ya se fue de Chile: los plazos de recuperación de Gauthier que frenaron su llegada a la U

    La lesión al tobillo derecho impidió que el defensor uruguayo fuera comprado por los estudiantiles. Ahora la gerencia técnica, liderada por Manuel Mayo, activó la búsqueda de un nuevo central.

    Por 
    M. Parker y J. Sánchez
    Foto: @clubleonfc

    No daban los plazos. Tras realizar varios exámenes y consultar al cuerpo médico de Universidad de Chile, la gerencia deportiva de Azul Azul -encabezada por Manuel Mayo- decidió frenar el fichaje de Valentín Gauthier.

    El central uruguayo llegó a Chile la semana pasada asegurando que “me vengo preparando como si tuviera que jugar mañana y desde ese lado físicamente estoy muy bien, vengo bien”. Sin embargo, tras someterlo a la revisión de rigor en una clínica del sector oriente de Santiago, descubrieron un edema óseo en el tobillo derecho.

    Tras algunos días de espera, este lunes -nuevamente- fue revisado el jugador y se tomó la drástica decisión de no contratarlo. ¿La razón? Si bien la dolencia no era de mayor gravedad, los plazos de recuperación impedían que fuera una solución inmediata para los problemas que viene presentando la zaga de la oncena que dirige Fernando Gago.

    Desde La Cisterna le revelaron a El Deportivo que Gauthier iba a estar al menos 4 semanas sin poder competir, por lo que se perdería las próximas cuatro fechas de la Liga de Primera, en la cual está el Superclásico con Colo Colo, y recién podría sumar algunos minutos ante Universidad de Concepción en la jornada 21 del torneo y con nueve encuentros por jugar.

    “Si hubiese llegado en el mercado del verano con ese problema en el tobillo, lo firmamos. Era una lesión recuperable con pretemporada y partidos amistoso, pero no para tenerlo cuando el campeonato entre en la recta final”, dicen a este medio.

    Gonzalo Reyna junto al gerente deportivo Manuel Mayo en su presentación oficial con la U. Foto: @udechile (X).

    Cecilia Pérez explicó los exámenes que se le realizaron al zaguero. “Nosotros estamos aplicando lo que corresponde, que son los protocolos internos de nuestro club. Esos protocolos están en proceso para poder conocer todos los antecedentes y, finalmente, tomar una decisión”, aseguró la timonel. Y luego agregó que “un jugador es jugador de Universidad de Chile solo cuando es oficializado ante ustedes. Antes de eso no se puede hablar de que un fichaje esté caído o no; simplemente, todavía no es jugador de la U”.

    Más sobre:Valentín GauthierLa UUniversidad de ChileCecilia PérezAzul AzulManuel Mayo

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