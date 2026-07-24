“Irritación y dolor”: los efectos que el wasabi y otros alimentos pueden causar en los perros, según un veterinario

Este jueves, la influencer chilena Josefa Sáez y su padre fueron blanco de una ola de críticas en redes sociales, luego de que se difundiera un video en el que él le da de comer wasabi al perro de la creadora de contenido .

La conducta repudiable puso en el debate algo que los veterinarios advierten hace años: la exposición de mascotas a alimentos que no forman parte de su dieta natural y que pueden generarles daño físico real.

Según Diego Pincheira, Médico Veterinario de Zoetis Chile, el caso es un buen ejemplo de un problema más amplio: la costumbre de compartir comida “de mesa” con las mascotas sin considerar que su organismo procesa los alimentos de forma distinta al de las personas.

¿Qué puede causar el wasabi?

El picor del wasabi se debe al isotiocianato de alilo, un compuesto volátil que en los perros no genera solo una molestia pasajera.

“Puede generar irritación gástrica, irritación oral, distintas irritaciones, dolor” , explica Pincheira, y agrega que ese malestar “puede afectar evidentemente la calidad de vida de ese perro en ese momento”.

“Irritación y dolor”: los efectos que el wasabi y otros alimentos pueden causar en los perros, según un veterinario. Foto: Pixabay

El alimento más común de las intoxicaciones

El chocolate es una de las principales causas de intoxicación canina , según advierte el especialista, debido a su contenido de teobromina, un compuesto que el organismo del perro no logra metabolizar de forma eficiente.

¿Qué pasa con los asados?

Con la llegada de septiembre, Pincheira hace una advertencia puntual: los restos de asado, cecinas y comidas grasas que suelen circular en las celebraciones familiares pueden derivar en pancreatitis .

Esta enfermedad es una inflamación dolorosa y potencialmente grave para el páncreas del animal.

Asimismo, el consumo de huesos en perros, especialmente los cocidos, pueden astillarse y generar perforaciones a nivel digestivo, con consecuencias que pueden requerir cirugía de urgencia.

Ojo con la cebolla

La cebolla, presente en salsas, guisos y aliños comunes en la cocina chilena, también integra la lista de alimentos que nunca deben llegar al plato de un perro.

La recomendación del especialista es simple: “démosle sus alimentos, démosle sus premios, pero no les demos wasabi, no les demos chocolate, no les demos cebolla, no les demos alimentos que salgan de su dieta normal” , resume Pincheira.

Es decir, mantener a los perros dentro de su dieta habitual y, ante cualquier alimento nuevo, sea picante, graso o con hueso, la regla es evitarlo.