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    Cómo saber si tu perro tiene obesidad y cómo tratarla, según un veterinario

    No se trata solo de unos kilos de más. Según datos del Colegio Médico Veterinario, uno de cada tres perros tiene exceso de peso, una condición que puede afectar su movilidad, calidad de vida e incluso su expectativa de vida.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Cómo saber si tu perro tiene obesidad y cómo tratarla, según un veterinario. Foto: Pexels

    La obesidad canina es un problema más frecuente de lo que parece. En la última semana se difundió un dato del Colegio Médico Veterinario que revela que uno de cada tres perros en Chile presenta un exceso de peso.

    Aunque muchas personas no consultan específicamente por esta condición, los veterinarios la detectan de forma habitual durante los controles de rutina. Y sus consecuencias pueden ser mucho más graves que unos kilos de más.

    Fernando Carrasco, médico veterinario de CoolDogsVet, explicó a La Tercera que el exceso de peso en los perros no debe considerarse solo un asunto estético.

    “Es una condición bastante importante porque puede predisponer a bastantes enfermedades en los pacientes caninos, desde problemas articulares hasta problemas metabólicos, incluso cardiológicos”, señala.

    Según el especialista, se trata además de una condición que suele pasar desapercibida. “No es un motivo de consulta muy frecuente en la clínica veterinaria. Es más un problema invisible o subdiagnosticado”, advierte.

    Cómo saber si tu perro tiene obesidad y cómo tratarla, según un veterinario. Foto: Pexels

    Cómo identificar si un perro tiene obesidad

    Uno de los errores más comunes es fijarse únicamente en el peso que marca la balanza. Para los veterinarios, el indicador más relevante es la llamada condición corporal.

    Existen algunas señales que los dueños pueden observar en casa. Un perro con un peso saludable debería mostrar una leve cintura cuando se mira desde arriba, especialmente si tiene el pelaje corto.

    Además, al tocar su espalda y sus costillas, los huesos deberían poder sentirse ligeramente bajo la piel.

    “Cuando se pierde la palpación, o sea que tú le tocas la espalda y no se sienten los huesitos, es que hay una capa importante de grasa”, comenta el veterinario.

    Lo mismo ocurre con las costillas: “Nosotros, al palpar las costillas, tenemos que sentir un leve espacio intercostal. Cuando eso no se siente, también hay un acúmulo excesivo de grasa”.

    La pérdida de la cintura y la acumulación de grasa en el abdomen, la espalda y los costados son otras señales de alerta.

    Los riesgos del sobrepeso en los perros

    Las consecuencias de la obesidad pueden afectar prácticamente todo el organismo. Entre los problemas más frecuentes se encuentran enfermedades respiratorias, trastornos articulares y alteraciones metabólicas.

    Carrasco menciona que el exceso de peso puede estar relacionado con patologías como el colapso traqueal, la osteoartritis, lesiones de ligamento cruzado, infecciones urinarias recurrentes e incluso diabetes.

    “También se puede asociar a enfermedades cardiopulmonares, como insuficiencia cardíaca congestiva”, agrega.

    Además de disminuir la calidad de vida, estas enfermedades pueden reducir la movilidad del animal y aumentar el dolor crónico.

    Cómo saber si tu perro tiene obesidad y cómo tratarla, según un veterinario. Foto: Pexels Genadi Yakovlev

    Los errores que favorecen la obesidad

    Para muchos dueños, entregar comida es una forma de expresar cariño. Sin embargo, esta práctica puede tener consecuencias.

    “Muchas personas tratan de traspasar el cariño a los pacientes caninos a través de snacks que suelen ser altos en grasa”, explica Carrasco.

    A esto se suman errores cotidianos como duplicar las comidas por falta de coordinación entre los miembros de la familia o servir porciones mayores a las necesarias.

    “Los alimentos que están comiendo nuestras mascotas hoy son de excelente calidad y muy concentrados. Si no pesamos la ración que le estamos dando, podemos predisponer un aumento paulatino de peso”, advierte.

    Por eso, recomienda medir y pesar diariamente la cantidad de alimento, además de dividirla en dos o tres comidas al día.

    Cómo ayudar a un perro a bajar de peso

    La estrategia debe combinar una alimentación controlada con actividad física moderada. El especialista recomienda evitar ejercicios de alto impacto, especialmente en perros con sobrepeso.

    “Se recomiendan paseos tranquilos, caminatas más que andar trotando, corriendo o saltando, ya que estamos forzando las articulaciones a resistir un peso para el que no fueron diseñadas”, señala.

    Si el control de las porciones no es suficiente, existen alimentos formulados específicamente para la pérdida de peso que pueden ser indicados por un veterinario.

    Finalmente, Carrasco enfatiza la importancia de acudir a consulta ante cualquier sospecha de obesidad. “Si usted nota que el paciente no tiene cintura, no se le palpan las costillas o ha ido aumentando su condición corporal, se recomienda llevarlo al veterinario”.

    El especialista además recuerda que los controles preventivos deberían realizarse al menos cada seis meses o una vez al año.

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