Se registró un herido: se desarrollan tornados en la región de Ñuble en medio de sistema frontal

Alrededor de las 14:00 horas de este lunes se desarrolló un tornado en Bulnes, en la región de Ñuble .

“Esta jornada, en la región de Ñuble, sector de Bulnes, se ha registrado la conformación de un tornado, categoría EF-O, el que según la DMC alcanzó entre 105 y 137 km por hora. Esta situación está siendo evaluada por los equipos regionales”, detallaron desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

Mientras tanto, el director regional (s) de Senapred en Ñuble, Cristian Matus, detalló que “hasta el momento se han registrado reportes de las comunas de Chillán Viejo, Bulnes, San Ignacio y El Carmen , por lo que mantenemos el monitoreo permanente junto a los organismos técnicos y los equipos desplegados en terreno”.

#SENAPREDPreviene Ten presente estas señales que indican la ocurrencia de un #tornado o tromba:



➡ pronóstico de tormentas eléctricas ⛈, vientos 💨 y/o granizos



➡ una nube grande, obscura y rotante desprendiendo una forma de embudo 🌪



➡ fuerte ruido (similar al sonido de un… pic.twitter.com/gOh7w4Xe9I — SENAPRED (@Senapred) July 27, 2026

Ya se había anunciado la probabilidad de formación de nubes convectivas con características tornádicas desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

En particular, explicó que debido a la inestabilidad atmosférica en las regiones de Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, existía la probabilidad de que se desarrollara este fenómeno.

La condición sinóptica se extendería desde la tarde del domingo 26 hasta la noche de este lunes 27 de julio.

Vuelo de techumbres y un lesionado en El Carmen

Con el paso de los minutos, las autoridades entregaron las primeras informaciones respecto a afectaciones por este fenómeno meteorológico.

El alcalde de El Carmen, Renán Cabezas, informó en un registro mostrado por Meganoticias el vuelo de las techumbres de dos viviendas y también la caída de un árbol sobre un vehículo.

Por su parte, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informó de un sujeto lesionado en esta misma comuna , el que estaría siendo atendido por el SAMU.

Municipalidad de Bulnes

De esta persona, el alcalde Cabezas detalló que resultó lesionada mientras se trasladaba en bicicleta y que está siendo atendida por equipos de urgencia del hospital comunal.

Desde el sector de Rinconada de Coltón, el alcalde de Bulnes, Gonzalo Bustamante, informó de las afectaciones ocurridas en la mencionada comuna a través de un video en las redes sociales del municipio.

“Al minuto tenemos ya al menos tres estructuras, viviendas con desprendimiento de techumbre. Estamos activados, nuestros vecinos están colaborando, vienen todas nuestras cuadrillas municipales, como también bomberos”, detalló el jefe comunal.