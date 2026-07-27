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    Fujimori configura su gabinete y presenta a primer ministro, canciller y titular de economía

    La mandataria electa señaló que el presidente del Consejo de Ministros, será el dirigente de Fuerza Popular, Luis Galarreta. Mientras que las relaciones exteriores estarán a cargo de Carlos Espá.

    Cristina CifuentesPor 
    Cristina Cifuentes
    Foto: Agencia Andina

    A un día de asumir el cargo, la presidenta electa, Keiko Fujimori, presentó este lunes a los primeros integrantes del gabinete ministerial que la acompañará durante el inicio de su gestión, el que estará encabezado por Luis Galarreta como próximo presidente del Consejo de Ministros.

    El también primer vicepresidente de la República y parlamentario andino asume la conducción del gabinete ministerial en medio de un clima de creciente inseguridad ciudadana y latente amenaza de un fenómeno de El Niño que podría causar grandes estragos en infraestructura y áreas productivas, así como afectar la economía, el empleo y la salud pública.

    Galarreta, dirigente de Fuerza Popular, será el encargado de liderar el gabinete ministerial y coordinar la política general del Gobierno. Tiene una larga carrera política que se inició a finales de la década de los 80 en el Movimiento Libertad, que impulsó la candidatura presidencial del laureado novelista Mario Vargas Llosa.

    El presidente del Congreso peruano, Luis Galarreta, quien temporalmente luce la banda presidencial, interviene durante la ceremonia protocolaria de investidura del vicepresidente Martín Vizcarra, quien prestará juramento como nuevo presidente del Perú, en el Congreso celebrado en Lima el 23 de marzo de 2018. Foto: Archivo CRIS BOURONCLE

    En 2011, fue reelegido por la Alianza por el Gran Cambio que estuvo conformada, además del Partido Popular Cristiano (PPC), por Alianza Para el Progreso, Partido Humanista Peruano y Restauración Nacional y que postuló a la presidencia de la República a Pedro Pablo Kuczynski.

    En 2015, Galarreta renunció al PPC y en 2016 se incorporó a Fuerza Popular, generando polémica debido a su conocida confrontación, hasta entonces, con la organización política naranja y sus críticas, incluso, a Keiko Fujimori, con quien hoy se reconoce como “familia política”.

    Ese mismo año volvió a ser reelegido como parlamentario. En esa etapa, en 2017-2018, fue elegido presidente del Congreso de la República. En el último quinquenio 2021-2025 se ha desempeñado como parlamentario andino, labor que ha compartido con su cargo de secretario general de Fuerza Popular bajo el liderazgo de Keiko Fujimori.

    Nuevo canciller

    Luego de anunciar la elección de Luis Galarreta, Fujimori, anunció la designación de Carlos Espá como próximo ministro de Relaciones Exteriores.

    “La Constitución dispone que la presidenta nombra a los ministros de Estado a propuesta del presidente del Consejo de Ministros, vamos a ejercer esta responsabilidad pensando únicamente en el Perú y en la necesidad de conformar un equipo capaz de responder a los enormes desafíos de nuestro país. Por eso tengo el honor de presentar a dos profesionales con amplia trayectoria”, dijo Fujimori.

    “La Cancillería tiene un papel muy importante que desempeñar, para los peruanos que viven en el Perú y en el extranjero. Para los peruanos que con dolor se fueron del Perú, y a través de nuestros 59 consulados alrededor del mundo tenemos que estar al servicio de esos peruanos”, agregó.

    “Voy a dar todo mi esfuerzo para predicar con el ejemplo, para ser austero, disciplinado y muy trabajador”, indicó.

    Espá tiene una extensa trayectoria en el sector de las comunicaciones y en la gestión de proyectos culturales internacionales. Durante quince años, entre 2008 y 2023, ejerció como director de comunicaciones en el área de prensa y cultura de la Embajada de los Estados Unidos en el Perú, con sede en el distrito limeño de Santiago de Surco.

    Abogado limeño alcanzó notoriedad nacional como conductor del programa dominical Cuarto Poder y, posteriormente, incursionó en la política como fundador del partido SíCreo y candidato a la presidencia en las Elecciones Generales de 2026.

    Por otro lado, la mandataria electa anunció que este 28 de julio se darán a conocer los otros miembros del Gabinete.

    En la conferencia realizada en el local de la Oficina de la Presidenta Electa en San Isidro, también fue presentado Elmer Cuba, como próximo ministro de Economía.

    Cuba señaló que llegaba al nuevo gobierno con las mejores expectativas y ganas de llevar al país hacia delante. Además, sostuvo que se llevarán a cabo reformas económicas para que el Perú vuelva a crecer. “Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.”

    “Presidenta, premier, he aceptado la invitación para ser parte de este gobierno con las mejores expectativas, ganas y fuerza para llevar al Perú adelante en los próximos cinco años; realizar las reformas económicas que han esperado todo el siglo para que el Perú vuelva a crecer sanamente, genere empleos y recursos tributarios para que el Perú pueda gastarlos en igualdad de oportunidades, cerrar brechas de infraestructura y enrumbar al país hacia el desarrollo”, sostuvo.

    “Venimos de atrás, venimos avanzando, pero todavía falta la parte más difícil. Hemos logrado estabilidad macroeconómica, inflación baja, solvencia fiscal, pero la población todavía no ha sentido en sus salarios, en su bienestar, ese crecimiento”. agregó Cuba. “Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.”

    Más sobre:PerúKeiko FujimoriLuis GalarretaCarlos EspáLimaPresidenta

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