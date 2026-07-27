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    Irán defiende el “derecho” de Arabia Saudí a hacer uso de la energía nuclear tras el acuerdo con Estados Unidos

    El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, ha alertado que será Israel el que “haga todo lo que esté en su mano” para impedir que se “transfieran tecnologías nucleares” a países de Medio Oriente.

    Por 
    Europa Press
    Banderas de Irán y Estados Unidos. Foto: setav.org/archivo.

    Las autoridades de Irán han defendido este lunes el “derecho” de países como Arabia Saudí a hacer uso de la energía nuclear, unas declaraciones que llegan tras el acuerdo alcanzado la semana pasada con Estados Unidos para impulsar la cooperación nuclear entre las partes.

    El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha alertado durante una rueda de prensa que será Israel el que “haga todo lo que esté en su mano” para impedir que se “transfieran tecnologías nucleares” a países de Medio Oriente, si bien ha hecho hincapié en que todo el mundo tiene derecho a hacer un “uso pacífico de la energía nuclear”.

    “La razón por la presión sobre Irán ha sido el uso de este derecho. Dejamos esto sobre la mesa para que el mundo lo juzgue”, ha apuntado, al tiempo que ha pedido a los países de la región dejar de participar en el conflicto, del cual Teherán responsabiliza en primer lugar a Estados Unidos.

    “Por supuesto, no se puede ignorar la participación de los países de la región”, ha apuntado Baqaei. “Esperamos que estos países no sigan cooperando con Estados Unidos a la hora de perpetrar acciones contra Irán”, ha lamentado, si bien no ha nombrado ningún otro país en concreto.

    Sobre las conversaciones con Omán para buscar una solución a la grave crisis en la zona ha afirmado que estos contactos “continúan”, pero ha señalado que el estrecho de Ormuz sigue cerrado. “Ha habido conversaciones muy útiles sobre cómo manejar el tráfico en la zona”, ha dicho al referirse a las negociaciones con Omán que han tenido lugar el viernes y el sábado.

    Además, ha asegurado que el país “responderá de forma más contundente a futuros ataques” contra el país y ha insistido en que el Ejército se encuentra “más alerta que nunca y preparado para confrontar cualquier amenaza y conspiración por parte de los enemigos”.

    “Seguiremos defendiendo la integridad territorial y la independencia del país, y vamos a responder de forma contundente”, ha apuntado, según un comunicado recogido por la agencia iraní de noticias Tasnim.

    No obstante, ha asegurado que no ha solicitado de momento reanudar las conversaciones con Estados Unidos. “Esto no es una gestión de la guerra. Los repetidos crímenes de guerra que se están registrando son meros intentos de escapar al desastre que han creado bajo la influencia del régimen sionista, y van a tener que pagar el precio, inevitablemente”, ha lamentado.

    Ataques contra buques en el mar Caspio

    Asimismo, ha reiterado que los ataques perpetrados por las fuerzas ucranianas contra buques iraníes en el mar Caspio son “ilegales” y constituyen una “violación de todas las leyes internacionales vigentes”. “Se trata de una maniobra peligrosa y tenemos derecho a responder”, ha declarado.

    “Las consecuencias de esto podrían extenderse a diferentes partes del mundo, lo que preocupa a los países que tienen salida al mar Caspio”, ha advertido, antes de incidir en que Teherán “nunca ha tenido intención de intervenir” en esa guerra.

    Previamente, el ministro de Exteriores del país, Abbas Araqchi, ha condenado el ataque ucraniano contra un buque comercial iraní y ha asegurado que se trata de una “violación de la Carta de Naciones Unidas” que “no puede quedar sin respuesta”.

    Más sobre:IránMedio OrienteEstados Unidos

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