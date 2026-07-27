Putin afirma que Ucrania “perderá tarde o temprano” sus territorios occidentales

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha afirmado que Ucrania “perderá tarde o temprano” sus territorios occidentales dado que Moscú era “la única garante de su integridad”, al tiempo que ha tildado de “disparate” la postura oficial de Kiev respecto a Rusia.

“Estoy convencido de que, tarde o temprano, Ucrania perderá estos territorios occidentales -los que pertenecían a Polonia, a Hungría, a Rumanía-. Tarde o temprano, no mañana, pero dentro de un año, dos, diez, quince, todo se irá acomodando históricamente. Solo había un garante de la integridad territorial de Ucrania: Rusia”, ha declarado durante una reunión con miembros de la Armada rusa en la ciudad de San Petersburgo.

En este sentido, ha arremetido contra la decisión de las autoridades ucranianas de declarar “enemiga” a Rusia, lo cual considera un “disparate”, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Interfax. Además, ha hecho hincapié en que “el orden mundial moderno se formó a partir de la victoria en la Segunda Guerra Mundial”.

“La Carta de Naciones Unidas es el fundamento del Derecho Internacional moderno; en ella se establecieron ciertas normas. Luego, con el colapso de la Unión Soviética, uno de los Estados fundadores de la ONU, uno de los creadores de este Derecho Internacional, del sistema de relaciones internacionales, dejó de existir (la URSS). Y los supuestos vencedores de la Guerra Fría, no solo Estados Unidos, sino todo Occidente, decidieron de repente que había que hacer algo”, ha sostenido.

“¿Por qué Rusia, que ya no era la Unión Soviética y había perdido su conocido potencial, debía disfrutar de los mismos beneficios que el país vencedor de la Segunda Guerra Mundial? Y así comenzaron a gobernar”, ha declarado Putin.

En este sentido, recordó los acontecimientos en Yugoslavia: “la división del pueblo serbio en diferentes unidades nacionales”. Así, ha lamentado que entonces “se tomaron decisiones que no se ajustaron en absoluto a esa Carta de la ONU”.

“Simplemente desataron la furia. Además, nos prometieron que no ampliarían la OTAN, pero en cambio, una expansión siguió a otra. Les importaron un bledo nuestras numerosas protestas, todas sus promesas y los intereses de seguridad de Rusia. Siguieron presionando, presionando, y finalmente llegaron a Ucrania”, ha zanjado.