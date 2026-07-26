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    La fintech que quiere reducir a la mitad el costo del factoring usando IA

    Con un reciente levantamiento de capital de US$5,2 millones liderada por el grupo Credicorp, esta startup que cerró un ingreso anualizado de US$8,7 en junio de 2026, ya está empezando a ver los próximos países a los cuales desembarcará.

    Daniel FajardoPor 
    Daniel Fajardo

    En el mundo de la industria de soluciones financiera, se habla de “las tres olas del factoring”. La primera tiene que ver con el tradicional, la segunda al digital y la tercera, –mucho más reciente– dice relación con el factoring nativo en inteligencia artificial. Los ingenieros comerciales Cristóbal Contreras, Andrés Hortal, Rafael Morillas y la traductora Rebeca Laguna las vivieron toda desde el ámbito de la tecnología, operaciones, riesgo y financiamiento para empresas. Pero con el arribo y masificación de la IA generativa, los tres sentían que era hora de hacer algo en conjunto en dicha área. Así es como en marzo de 2024 nació Blanco, startup que en junio de este año logró levantar US$5,2 millones en su ronda seed, liderada por Krealo (el corporate venture capital de Credicorp) y el crowdfunding Broota. De hecho, US$2,2 millones del monto total fue sólo bajo esta plataforma, en una de las operaciones más relevantes realizadas bajo este modelo en Latinoamérica.

    Blanco comenzó con el factoring porque es el pulmón financiero de las pymes en el corto plazo y porque Chile cuenta con uno de los ecosistemas más desarrollados del mundo para este producto”, comenta Diego Contreras, CEO de Blanco, quien además trabajo hace más de diez años en Cumplo y fue uno de los cofundadores de Xepelin. Contreras (ingeniero comercial) y Carlos Veloso (ingeniero informático), se sumaron más tarde como cofundadores, debido a su trayectoria en emprendimiento, fintech y lending.

    Desde un principio, el foco de Blanco fue entregar liquidez simple, rápida y accesible a las micro y pequeñas empresas. “Cerca del 60% del factoring se utiliza para pagar sueldos”, afirma Contreras, quien explica además la oportunidad de negocio que hay al respecto. “Gracias a la iA, hoy podemos automatizar muchos más procesos que antes digitalizábamos, pero no tan profundamente, lo que hace que el costo del factoring baje a más dela mitad, pudiendo atender tickets que tradicionalmente están desatendidos”.

    Para ello, cuando una empresa se enrola en su plataforma utilizando sus credenciales del SII, Blanco puede acceder, con autorización del cliente, a múltiples fuentes de información tributaria, financiera y comercial. Basta con el RUT de la empresa para que la IA de esta startup consulte distintas fuentes de información, incluyendo antecedentes legales y regulatorios, necesarios para cumplir la normativa, formalizar contratos y mantener una evaluación permanente del cliente. “Cuando la pyme emite una nueva factura, los sistemas de Blanco detectan la operación y ejecutan automáticamente distintos modelos de riesgo, fraude, comportamiento, pagadores y determinación de precio. En cuestión de segundos, la factura puede quedar preaprobada y la pyme recibe una simulación directamente por WhatsApp”, aseguran en esta fintech.

    Su modelo de negocios se basa en que a cada pyme le ofrecen una tasa, definida por una tabla de precios según su perfil de riesgo (las que van de 0,7% a 1,8%) Luego financian esas facturas vendiéndolas a sus socios financieros. Finalmente, los ingresos de esa startup resulta del margen entre la tasa que cobra Blanco a la pyme y el costo de financiamiento que nos cobran sus partners. En otras palabras, ganan el spread entre ambas tasas.

    Uno de los primeros hitos de Blanco fue alcanzar rentabilidad desde su tercer mes de operación. Desde su lanzamiento ha conseguido, enrolar a más de 10.000 empresas y financiar más de US$250 millones, entregando liquidez a más de 2.800 empresas. Diciembre de 2025 lo cerró con un revenue run rate (ingreso anualizado) de US$5,6 millones y al cierre de junio de 2026, US$8,7 millones bajo el mismo concepto. Además, espera finalizar este año sobre los US$12 millones de facturación anualizada. La proyección considera superar los US$50 millones de cartera o stock de financiamiento.

    Lo que viene

    Si bien actualmente, esta startup opera sólo en Chile, según sus fundadores, ya se encuentran evaluando si su próximo mercado será Colombia o Perú, con miras a iniciar su expansión internacional durante 2027. Y la idea, es hacerlo a través de Krealo, luego del levantamiento e capital, aprovechando su presencia en la región.

    Para hacerse una idea, el portafolio de este brazo de venture capital de Credicorp, incluye compañías como las chilenas Datamart y Shinkansen, las colombianas Welli y Akua y la mexicana Aviva, entre otras. Credicorp es además el accionista que está detrás de Tenpo, que en enero de 2026 obtuvo la autorización de funcionamiento de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para convertirse en el primer banco 100% digital de Chile.

    Entre los próximos productos se encuentran el leasing, el confirming, el pronto pago y una cuenta para empresas, acompañada por tarjetas de débito o crédito, entre otras soluciones. Además, también continuará fortaleciendo a Bianca, su inteligencia artificial, que actualmente conversa con los clientes a través de WhatsApp.

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