Irán afirma que detendrá sus ataques mientras Estados Unidos mantenga la pausa en los bombardeos

Irán detendrá sus ataques mientras Estados Unidos mantenga la actual suspensión de los bombardeos, afirmó este domingo un alto funcionario iraní, luego de que el presidente Donald Trump ordenara pausar la campaña militar iniciada hace casi dos semanas para abrir una ventana a la diplomacia.

Según la fuente iraní, la postura de Teherán sigue siendo la de responder a cada ataque recibido, por lo que, si Washington mantiene la pausa, también cesarán las operaciones iraníes. No obstante, el funcionario advirtió que existe escepticismo dentro del gobierno iraní respecto de las intenciones de Estados Unidos y de la posibilidad de alcanzar un acuerdo duradero.

La suspensión de los bombardeos estadounidenses se produjo el viernes, poniendo fin a 13 noches consecutivas de ataques contra objetivos iraníes. De acuerdo con Reuters, la decisión fue impulsada por Trump con el objetivo de dar una oportunidad a las conversaciones diplomáticas, en medio de preocupaciones expresadas por asesores de la Casa Blanca y del Pentágono sobre los riesgos de prolongar la ofensiva.

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En paralelo, el embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz, confirmó que la administración Trump busca dar “un poco de espacio” a las negociaciones y reiteró que el mandatario continúa privilegiando una salida diplomática, aunque advirtió que Washington responderá si Irán retoma las hostilidades.

La pausa en los enfrentamientos ha alimentado las expectativas de un eventual retorno a las negociaciones para reducir la tensión en torno al estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio mundial de petróleo y gas.