De Grange proyecta que reconstrucción en Coquimbo tras el sistema frontal podría superar los US$500 millones

El sistema frontal que azotó a las zonas norte y centro sur del país los últimos días dejó graves consecuencias en infraestructura, viabilidad y servicios básicos.

La Región de Coquimbo y la provincia de Huasco en Atacama, fueron las más afectadas con el paso del temporal. En esos sectores se registraron cortes de rutas, socavones, aumento de caudales y graves daños en viviendas. En consecuencia, miles de personas permanecieron aisladas durante la emergencia.

Producto del sistema frontal, varios sectores de Coquimbo sufrieron turbiedad en el agua potable, por lo que vieron interrumpido su servicio. De hecho, el Ministerio de Salud estableció alerta sanitaria en la zona por ese motivo.

En ese contexto, el biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, proyectó que la reconstrucción en la Región de Coquimbo tendrá un costo elevado, el que superaría los 500 millones de dólares.

En conversación con Estado Nacional de TVN, la autoridad planteó que “uno de los principales impactos negativos que ha tenido esta catástrofe climática ha estado en la conectividad, en acceder a las ciudades”.

Ese problema radica particularmente en la Ruta 5, que si bien “ya está recuperada” -según indicó el biministro-, aún “tiene ciertas restricciones de flujo”. A eso suman las dificultades “en la conectividad sobre todo en sectores rurales hacia la cordillera, y en el tema del agua potable”.

Sobre este último punto, de Grange aseguró que en varios sectores ya se ha repuesto el servicio, sin embargo, en otros “ha habido mucha dificultad en proveer el agua potable”.

Los análisis

Si bien la autoridad destacó los trabajos preventivos de cara al sistema frontal, aseguró que "siempre hay oportunidades de mejora".

En ese sentido, planteó que, a su parecer, se podría mejorar “el flujo de información (...) descentralizarlo más adecuadamente”.

“Por ejemplo, en el caso de las empresas de energía o las empresas de telecomunicaciones tienes el reporte automático, la información es digital. Por lo tanto, es mucho más fácil almacenarla y distribuirla rápidamente y sabes casi al detalle cuáles son las comunas, los lugares, las afectaciones”, sostuvo.

Sin embargo, planteó que “en materia de infraestructura vial, tú tienes que estar ahí, sobre todo en las comunas rurales más cordilleranas. Si no ves el lugar, no tienes cómo saber, por ejemplo, si es que algún puente, algún paso, algún camino está cortado o el tipo de quiebre que tiene. Por lo tanto, yo creo que ahí tenemos que avanzar”.

La reconstrucción

El biministro señaló que las autoridades han hecho estimaciones preliminares de los montos que alcanzaría la reconstrucción.

“Siempre falta hacer un análisis más fino, pero entre 400 y 500 millones de dólares puede ser la recuperación del daño que recibió la Región de Coquimbo y la provincia de Huasco producto de esta catástrofe climática”, indicó.

Sin embargo, ese monto podría ser superior si se consideran los pasivos.

En detalle, de Grange precisó que si se suman “los pasivos en infraestructura, en temas hídricos, en temas de vialidad, en temas de telecomunicaciones, yo creo que puede llegar a los 700 millones de dólares ” .

El biministro planteó que, a su parecer, el Estado podría contar “con los recursos para ir haciéndose cargo de esta reconstrucción”, sin necesidad de acudir a medidas extraordinarias.

Con ello, señaló que el estado de catástrofe que rige en la zona, “permite particularmente al Ministerio de Obras Públicas gestionar mucho más rápido. Nos permite hacer, por ejemplo, contrataciones directas, traer directamente a las empresas, a las maquinarias, sin tanto trámite administrativo”.