García Ruminot afirma que ex subsecretario Rodríguez podría reincorporarse si se comprueba un falso positivo

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia de Chile (Segpres), José García Ruminot, afirmó que es probable que el exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, sea nuevamente llamado al Gobierno en caso de que su contramuestra salga negativa.

La remoción de Rodríguez ocurrió el pasado jueves, luego de obtener un resultado positivo en un examen de drogas. En su lugar asumió, de forma subrogante, Tomás Bunster, el coordinador de Regulación Económica y jefe de Asesores de la cartera.

Es así que, en conversación con Mesa Central de Canal 13, el secretario de Estado señaló que el subsecretario desvinculado “es una persona muy querida, que cuenta con un enorme reconocimiento. Además, nos ha dicho con mucha convicción y seguridad ‘yo no soy consumidor de drogas, aquí hay un error en la última muestra’”.

El titular de la Segpres también recalcó que el test de Rodríguez en abril salió negativo. Respecto a la última prueba, comentó “si lo que hubo fue un mal examen, que entregó un resultado que no correspondía, hay que por supuesto hacer justicia ”.

En este sentido, inidicó que “si la contrarmuestra es negativa, lo más probable es que él va a ser llamado de nuevo al Gobierno”. De todas formas, la autoridad no confirmó si el exsubsecretario tendría el mismo puesto que antes.

“No podría yo señalar que va a volver a su mismo cargo, pero demostrándose que efectivamente él no es consumidor, la idea es que sea convocado al Gobierno”, sostuvo.