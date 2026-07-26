Descifra: Quiroz cierra la megarreforma con mala evaluación y 50% cree que no logrará resultados

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se anotó un fuerte triunfo con la aprobación -esta semana- del grueso de la Ley de Reconstrucción en el Congreso. Sin embargo, no cierra el proceso indemne: la mayoría de los chilenos evalúa negativamente su gestión.

Este es uno de los principales hallazgos del “Termómetro Político” de la encuesta Descifra –una alianza estratégica entre Copesa y Artool– que, en su última entrega, indagó en la percepción de la ciudadanía sobre el desempeño del jefe de la billetera fiscal y la imagen que proyecta en el cargo.

En los últimos dos meses se ha registrado una caída en la aprobación del gobierno y, en particular, en el respaldo al ministro Quiroz. En el Test Descifra-Gabinete de Kast de julio, la evaluación de las aptitudes del economista alcanzó su punto más bajo en cuatro meses: un 58% afirmó que no cuenta con las capacidades necesarias para afrontar los desafíos de su cartera.

Ahora, al consultar por la gestión del secretario de Estado, cerca de dos de cada tres personas (63%) evaluaron negativamente su administración, versus un 34% que la calificó de forma positiva. Cifras que son casi exactamente iguales a las que obtiene la evaluación al gobierno del Presidente Kast: un 65% rechazó y un 35% aprobó en este sondeo.

Al desglosar la valoración a Quiroz, Descifra halló que un 90% de los que respaldan la administración del presidente evalúan positivamente el manejo de la cartera del economista, mientras que un 94% de los que no apoyan al gobierno tampoco avalan su desempeño.

“Hay una correlación alta entre la evaluación del gobierno y la del ministro”, explica Camilo Feres, director ejecutivo de Descifra. “Al cruzar la evaluación y los atributos del ministro con quienes aprueban/rechazan al gobierno, el juicio negativo al ministro lo alimentan fundamentalmente quienes tienen también una mala evaluación de la administración de Kast”, agrega.

Estos resultados son similares al consultar si la gestión del ministro contribuye a una buena evaluación del gobierno, donde un 65% sostiene que no aporta, mientras que un 31% afirmó que sí lo hace.

Escepticismo por la megarreforma

A tres meses de su ingreso a la Cámara de Diputados, el proyecto ancla del gobierno de Kast se alista para ser despachado luego de un rápido pero tenso paso por el Congreso. Con la mayor parte del paquete de medidas económicas aprobado esta semana, solo queda pendiente la votación del informe final de la comisión mixta, que el oficialismo decidió aplazar para inicios de agosto.

Respecto de la iniciativa -que busca “revertir las condiciones que frenaron el crecimiento económico”-, el sondeo recabó que la mitad de los encuestados (50%) cree que “no va a lograr resultados”, mientras que la mayor parte de los que sí esperan logros -un 47%- los posicionan entre el mediano (26%) y el largo plazo (17%). Solo un 4% sostiene que habrá resultados en el corto plazo.

Por otro lado, los encuestados se mostraron divididos al momento de atribuir mérito al economista por sacar adelante la megarreforma: el 47% no cree que la aprobación del proyecto sea un logro de Quiroz, frente al 45% que sí lo cree. El 8% restante no supo responder o no lo hizo.

En cuanto a su relación con la oposición, la mayoría sostiene que Quiroz no está abierto a pactar. Dos tercios (67%) de los encuestados sostuvieron que el ministro “no tiene interés en alcanzar acuerdos”, en tanto que un 29% afirmó que sí lo está.

“Rigidez”: opinión transversal

El “Termómetro Político” también consultó por los atributos asociados al titular de Hacienda. Al respecto, Feres afirma que “hay un perfil muy nítido de la ciudadanía respecto del ministro Quiroz”. Además, agrega que la mayor parte de estos indicadores “refieren a la frontalidad y baja disposición al diálogo y al acuerdo”, y que “esto está en línea con la imagen que el propio ministro cultiva, no cabe duda. Como él mismo ha dicho, no aspira a ganar un concurso de simpatía”.

De esta forma, Descifra presentó a los encuestados parejas de atributos con la intención de que escogieran el que más asocian al ministro. Los resultados revelaron que Quiroz es visto como más rígido (86%) que flexible (14%), más confrontacional (72%) que dialogante (28%), y más seguro (60%) que inseguro (40%). Respecto de sus aptitudes, es percibido como más incapaz (57%) que capaz (43%). Por lo tanto, en cuatro de las cinco cualidades presentadas predominaron rasgos negativos.

Al desglosar estos resultados entre los encuestados que aprueban o desaprueban el gobierno de Kast, el único eje que contó con respaldo transversal es el que apunta a la rigidez del ministro. En este ítem, un 62% de los que aprueban la administración del mandatario sostienen que Quiroz es inflexible, frente a un 38% que afirmó lo contrario. En cambio, entre los detractores del desempeño del presidente, la rigidez es percibida por un 99% del sector.

“El perfil es claro, no es míster simpatía, pero sería aplaudido de pie en una convención republicana”, explica Feres.

Ciudadanía respalda el cobro del CAE, pero rechaza los recortes

Por otro lado, el sondeo reveló que las iniciativas que ha liderado Quiroz presentan un respaldo desigual. A mediados de junio, generó controversia el método con que se cobró el Crédito con Aval del Estado (CAE), con el retiro de fondos de las cuentas bancarias de los morosos sin antes pasar por tribunales. Según da cuenta Descifra, cerca de tres cuartos (74%) de los encuestados está de acuerdo con la cobranza del crédito a los beneficiarios con sueldos por sobre tres millones de pesos, frente a un 26% que no la avala.

Otra de las iniciativas de Quiroz respaldada por la ciudadanía es la auditoría al gasto de ministerios y programas sociales: un 69% de la muestra está de acuerdo con la iniciativa, mientras que un 31% se posiciona en desacuerdo. Incluso antes de asumir el cargo, el economista prometió una exhaustiva inspección de las arcas fiscales. Entre las consecuencias imprevistas que tuvo esa revisión se cuenta la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau, por “inconsistencias” en la proyección de la deuda pública, la que finalmente fue desestimada por el Senado.

En cambio, la empresa de Quiroz más impopular en la muestra fue la reducción del 3% en el presupuesto de cada ministerio, que registró un 57% de desacuerdo, frente a un 43% que afirmó estar de acuerdo con la medida. La iniciativa que generó más división fue la reducción del presupuesto para programas sociales mal evaluados: un 51% no la apoya, en contraste con el 49% que sí lo hace.

También se registró división al preguntar si Quiroz se mantendrá a la cabeza de Hacienda hasta el final de la administración de Kast. Un 47% afirmó que “será reemplazado antes que termine el gobierno”, mientras que un 44% dijo creer que se mantendrá en el cargo por los cuatro años que dura su mandato.