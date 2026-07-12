Test Descifra-Gabinete de Kast: Evaluación a capacidades de Quiroz alcanza su punto más bajo en cuatro meses

Quiroz pierde apoyo, pero retiene poder

En un mes donde la agenda del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha estado marcada por la discusión de la megarreforma en el Senado –cuyo despacho a ley se votará este 15 de julio– y por el fracaso de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, la evaluación de sus capacidades alcanzó su punto más negativo en el panel longitudinal del Test Descifra-Gabinete de Kast.

De acuerdo con la cuarta entrega del sondeo -una alianza entre Copesa y Artool, que mide mes a mes el rendimiento de los ministros–, el 58% considera que el economista no tiene las capacidades necesarias para enfrentar los desafíos de su cartera. Esta cifra empeoró frente a la registrada en junio (50%), mayo (56%) y abril (47%). En tanto que el número de personas que avala las habilidades del economista disminuyó a 35%, por debajo del 38% registrado en mayo y el 43% de junio.

A finales del mes pasado, el Instituto Nacional de Estadísticas anunció una tasa de desocupación de 9,4% —la más alta en cinco años— y, a principios de julio, el Banco Central comunicó una caída de 0,9% en el Imacec interanual de mayo. Frente a estos indicadores, el ministro Quiroz salió a apaciguar las aguas: “No hay visos de recesión”, afirmó en entrevista a La Tercera.

En esa línea, el principal desafío que la ciudadanía asigna a Quiroz es, primero, que Chile vuelva a lograr un equilibrio fiscal (45%); segundo, que la economía vuelva a crecer al 4% (35%), y tercero, que el desempleo baje a cerca del 6% (20%).

Al igual que el mes pasado, el jefe de la billetera fiscal se vuelve a posicionar en el primer puesto del top 10 de alcance digital del gabinete, con 2,3 millones de menciones entre el 8 de junio y el 7 de julio. De estas alusiones, Descifra midió cuántas estaban relacionadas con materias de su ministerio –y no con controversias y polémicas– y determinó que su control de agenda fue de 47,6%, un 8% menos que en la edición anterior, donde registró un 55,6%.

Por otro lado, en la pregunta “¿Cuál es el/la ministro/a más poderoso/a del gobierno del Presidente Kast?“, Quiroz se posicionó en el primer lugar, con un 45% de las inclinaciones. Registró un resultado similar al de mayo, mes en que ocupó la misma posición, pero con un 47%.

“Esta evaluación se da en un contexto en el que el titular de Hacienda tiene, a la vez, una alta visibilidad y una atribución de poder muy alta dentro del gabinete”, explica Camilo Feres, director ejecutivo de Descifra.

“Dicho de otro modo, Quiroz es un protagonista principal del gobierno, a ojos de la opinión pública, pero su área de gestión (economía-empleo) está siendo mayoritariamente mal evaluada. Este es un cóctel peligroso, ya que coloniza la evaluación general del gobierno”, complementa.

Disminuye respaldo inicial de Arrau y Alvarado

En la edición pasada, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, y el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, se estrenaban en sus nuevas carteras con una evaluación general positiva.

Este mes, el titular de Seguridad ha continuado su participación en copamientos policiales en la Región Metropolitana y en operativos de control vehicular y de seguridad pública con Carabineros. Respecto de la agenda reciente de Alvarado, esta se desarrolló en torno a la crisis por el cobro de la deuda del CAE, la disputa por el uso del Estadio Nacional para el concierto de BTS y asuntos generales de la vocería del gobierno.

En esta entrega, Arrau perdió el respaldo mayoritario que percibió en su debut. En junio, un 54% afirmó que tenía las habilidades necesarias para afrontar los desafíos de su cartera. Este mes, la cifra disminuyó a un 47%, mientras que el porcentaje de quienes consideran que no tiene las competencias necesarias aumentó de un 33% a un 40%. En cuanto a sus principales desafíos, las opciones con más inclinaciones fueron reducir las cifras de homicidio (41%) y respaldar a las policías y ampliar la legítima defensa (38%).

Alvarado registró un fenómeno similar. Este mes, el respaldo de sus capacidades registró una caída de siete puntos, pasando de un 53% en junio a un 46%, mientras que la desaprobación de sus habilidades aumentó de 33% a 40%, al igual que Arrau. Además, el sondeo arrojó que su reto principal es comunicar de forma efectiva las decisiones y políticas impulsadas por el gobierno (42%) y ejercer la jefatura del gabinete y la coordinación interministerial (20%).

Para Feres, estos resultados representan “un ajuste normal tras la irrupción de cada uno” en sus respectivos ministerios. “Dado que llegaron a enmendar sus respectivas carteras, la primera medición incorpora esa expectativa de mejora, que normalmente se ajusta en los meses siguientes”, agrega.

En cuanto a su alcance digital y control de agenda, los ministros registraron un balance positivo. Arrau descendió un puesto en el top 10 y se posicionó en el tercer lugar –fue desplazado del segundo lugar por la ministra del Deporte, Natalia Duco– con 1,1 millones de menciones en prensa y redes sociales y un 53,2% de control de agenda, mientras que Alvarado se mantuvo en el quinto lugar del ranking, con 647 mil menciones y un favorable 67,3% de control de agenda, un 11,9% más que en la medición pasada.

En la lista de los ministros más poderosos del gabinete, Alvarado se posicionó en el tercer puesto, con un 10% de las inclinaciones. En tanto, Arrau hizo su debut en la lista y tomó el cuarto puesto, registrando un 9%. De esta forma, desplazó al ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot, que pasó del cuarto al quinto puesto, con un 3%.

Desfavorable debut de Duco en el ranking

Luego de que el Instituto Nacional del Deporte no autorizara la realización de los conciertos de la banda de pop coreano BTS en el coliseo central del Estadio Nacional por la posible destrucción del césped, lo que provocó que fanáticos de la agrupación convocaran a manifestaciones en 11 ciudades del país, el debut de la ministra Duco en el top 10 de alcance digital fue principalmente negativo.

El sondeo arrojó que tres quintos de la muestra (62%) considera que la titular del Deporte no tiene las capacidades necesarias para enfrentar los desafíos de su cartera, frente a un 30% que sí lo cree. Esta evaluación negativa se da en un contexto de gran visibilidad mediática: Duco se posicionó en el segundo lugar del ranking de alcance digital de julio, con dos millones de menciones en prensa y redes sociales y un 45,1% de control de agenda.

En tanto, el principal desafío que la ciudadanía asigna a la atleta es fortalecer la infraestructura deportiva de acceso público a nivel nacional y descentralizarla hacia todas las regiones (55%), impulsar un cambio cultural para combatir el sedentarismo (28%) y detectar a talentos emergentes y mejorar las condiciones para el desarrollo de deportistas de alto rendimiento (17%).

Poduje mantiene su balance positivo

Pese a que el respaldo de las capacidades del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, registró un leve retroceso, su balance general sigue siendo positivo. En julio, un 55% avaló las competencias del urbanista; una leve disminución comparado con el 58% registrado en junio, aunque es superior al 45% de mayo. De esta forma, es el único ministro que mantiene un saldo positivo en las últimas tres entregas del sondeo.

Respecto de su presencia digital, esta disminuyó a un 55% en comparación al mes pasado, con 821 mil menciones y un 42,1% de control de agenda, ubicándose en el cuarto lugar del ranking. Según indica Descifra, este descenso se puede vincular con que Poduje se ha mantenido al margen de polémicas recientes, enfocándose en su despliegue en terreno y en materias de política habitacional y de reconstrucción.

En cuanto a las prioridades que la ciudadanía asigna a su gestión, se ubica en primer lugar la aceleración de viviendas sociales y el desalojo de campamentos ilegales (47%), seguido de cerca por mostrar avances concretos en la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios (41%) y de lejos por reactivar el mercado inmobiliario (12%).

Asimismo, Poduje se mantiene en el segundo lugar de los ministros más poderosos del gobierno, con un 18% de las menciones, un resultado similar al de mayo.

Cae respaldo a ministros más visibles

Otro de los fenómenos registrados por Test Descifra-Gabinete de este mes es la disminución general del respaldo a las capacidades de los ministros más visibles. Al observar los primeros nombres en el ranking de alcance digital -sin contar a Duco, por ser este su debut-, todos registraron una disminución en la evaluación de sus competencias en comparación a ediciones anteriores.

Para Feres, esta “caída generalizada, pero no pareja”, se explica por “una mayor desaprobación general hacia el gobierno y el presidente, consistente con la mayoría de las encuestas del período”.

En cuanto al volumen de actividad digital general de los ministros más visibles, este disminuyó un 27% en comparación al mes pasado, lo que se determinó principalmente por una menor presencia mediática de Iván Poduje, Martín Arrau y Jorge Quiroz, además de la salida del top 10 de la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao. Esta caída de visibilidad, de todos modos, se atenuó por la atención que recibió la ministra Duco producto de la polémica con los fanáticos de BTS.

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