Duco aclara cancelación de shows de BTS en el Estadio Nacional y responsabiliza a productora: “Nosotros no confirmamos las fechas”

Luego de que el Instituto Nacional del Deporte (IND) decidiera no autorizar que el Estadio Nacional acogiera los tres shows del BTS, el grupo símbolo del pop coreano, fue la Ministra del Deporte, Natalia Duco, la que abordó la medida, apuntando a que su cartera nunca confirmó las fechas para el uso del coliseo.

“Lo primero que debo decir es que lamentamos la situación del Army -nombre con que se conoce a la fanaticada de la banda de K-Pop-, pero es imposible cancelar algo que nunca fue confirmado”, dijo en un primer momento la secretaría de Estado.

Para luego señalar que “ nosotros, el Ministerio del Deporte, el Instituto Nacional del Deporte, nunca confirmaron con los decretos de confirmación, que se suelen hacer en estos casos, las fechas y se ha hecho común que las productoras salen a vender entradas sin estas confirmaciones, cosa que pagan los fans, como es ahora las Army ”.

“En el fondo están sufriendo la acción de haber comprado una entrada a un recinto donde nosotros ahora, por características técnicas del concierto, que significa más de 600 toneladas para el pasto del Estadio Nacional, no podemos confirmar, pero ofrecimos la cancha sur para que pueda ser realizado en ese sector del Parque Estadio Nacional”, apuntó Duco en conversación con 24 Horas.

Ante la consulta si como Ministerio se comunicaron con la productora detrás de los conciertos, DG Medios, afirmó que han estado en muchas conversaciones.

Ministra del Deporte, Natalia Duco. Foto: Max Montecinos/IND.

Para luego asegurar que “acá no es un tema del deporte contra la cultura, al contrario, nosotros estamos abiertos de que el Parque Estadio Nacional es un espacio donde tiene que convivir el deporte y la cultura, eso es un hecho y lo queremos hacer así”, apuntó.

De la misma forma, la ministra reafirmó que se están dando alternativas para la realización de los shows, “pero no puede ser en prejuicio de la cartera del deporte, eso sí no lo podemos permitir y estamos seguros, por argumentos técnicos, que es inédito; nunca el pasto del Estadio Nacional ha recibido 600 toneladas en un escenario que es distinto al resto”.

Para luego nuevamente apuntar a la productora de los conciertos, asegurando que DG Medios estaba en conocimiento de que faltaba la evaluación técnica: “sabía que nosotros no le habíamos confirmado el decreto. Igual, de todas formas, vendió las entradas” .

“Acá no solamente se trata de cerrar puertas, sino que hay que dar soluciones. Y la solución que estamos dando es dar todas las facilidades para que BTS venga a Chile, que las ARMY tengan su concierto, y abrirle las puertas, pero de la cancha sur”, reiteró.

Ante la consulta de si existe la posibilidad de que se mantenga el escenario en la cancha del Nacional si la productora lo modifica, Duco dijo que como Ministerio estaban abiertos a todas las vías donde pueda convivir la agenda deportiva con los eventos culturales.

“De hecho, hay otros conciertos que están agendados, estamos abiertos a eso, y creo que es algo que tiene que ocurrir, porque finalmente el Parque Estadio Nacional es de todo lo chileno, es algo histórico, y tenemos que disfrutarlo, no solo el deporte, sino que también la cultura”.

Finalmente, frente a la pregunta de que si consideraba que fue un acto de irresponsabilidad de la productora el vender entradas sin que se hubiese despachado el informe técnico del IND, Duco argumentó que eso lo “tienen que responder ellos. Nosotros sí estamos seguros de lo que hicimos”.

“Les puedo dar la certeza de que nosotros no confirmamos las fechas y la decisión de ellos fue de venderlas sin la confirmación del Instituto Nacional del Deporte”, señaló.