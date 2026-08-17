La influyente revista inglesa NME destaca a Akriila: “Es una de las artistas emergentes más interesantes del momento”

Desde su irrupción hace un par de años, la chilena Akriila ha sido destacada por los grandes medios globales consagrados a la música. Por ejemplo, la publicación estadounidense Rolling Stone la calificó como una de las figuras más disruptivas de la escena urbana contemporánea, “capaz de redifinir los límites del género”, situándola en su listado Future music.

Ahora es el turno de una plataforma británica. Luego de lanzar su elogiado álbum Epistolares (2024), la artista nacida en Maipú se alista para mostrar en septiembre su siguiente título, Lucy miró al mundo, y notó que está girando, para lo que ofreció una extensa entrevista que hoy destaca NME, una de las publicaciones más influyentes del planeta.

“Si solo escuchas su música, quizás no te des cuenta de que Akriila es fan de los Beatles . El catálogo de esta rapera y cantante chilena, que fusiona diversos géneros, es increíblemente ecléctico y digital: saltó a la fama en 2023 con su mixtape de trap, 001, y un año después lanzó su álbum debut, Epistolares, una mezcla de noise, perreo, grunge y drum’n’bass. En sus últimos sencillos, como ‘Suave’, con la participación de la estrella de Digicore, Jane Remover , se puede apreciar un alt-pop casero y rock indie. Es esta elasticidad y energía lo que convierte a Akriila en una de las artistas emergentes más interesantes del momento”, introduce la reseña.

De hecho, NME destaca que Akriila está “emcionada” con su primer viaje a Reino Unido y que su padre es fanático de The Beatles, por lo que también espera llevarlo con él. Incluso el título de su último álbum tiene referencias a Lucy in the sky with diamonds, de John Lennon, y While my guitar gently weeps, de George Harrison.

“Y aunque aún no ha alcanzado el nivel de la Beatlemanía, Akriila ha creado una base de fans leales y entregados, agotando las entradas de su primera gira como cabeza de cartel en Estados Unidos —incluyendo tres fechas consecutivas en Nueva York— en julio. Sus fans también han adoptado una especie de eslogan de Epistolares: ‘Los gays guapos escuchan a Akriila’. La artista, conocida cariñosamente como Akrii, ha sido abierta sobre su identidad queer, luciendo una camiseta sin mangas con la palabra “LESBIAN” estampada en fotos de prensa anteriores", sigue el texto.

Créditos: Lollapalooza.

“[La representación] es importante porque es parte de mi identidad”, dice en la entrevista. “Cuando era joven, las canciones solo trataban sobre mujeres hablando de hombres y hombres hablando de mujeres”, agrega.

NME también destaca que Akriila hoy es artista de Atlantic Records, uno de los gigantes discográficos del planeta.

A modo de introducción para conocer su vida y entender su origen, la revista también alude a cómo la pandemia y el estallido social condicionó a su generación: “Fue en su propia habitación donde Akriila, cuyo nombre real es Fernanda Sepúlveda, comenzó su trayectoria musical: durante la pandemia de COVID-19, siendo una adolescente que tocaba la guitarra en Maipú, un barrio residencial al oeste de Santiago. El confinamiento en Chile fue estricto, con patrullas de las fuerzas armadas para verificar si los civiles contaban con permisos para salir, los cuales las autoridades otorgaban con mucha cautela. La pandemia llegó tras seis meses de protestas en la ciudad por la desigualdad y el alto costo de la vida, que a su vez fueron reprimidas violentamente por el Estado y con toques de queda. Este prolongado período de parálisis social alteró drásticamente la trayectoria esperada para la juventud chilena en edad escolar”.

“Formaba parte de una generación que no sabía qué hacer, si ir a la universidad o no. Estaba perdida”, dice. “Durante la pandemia, me esforcé por comprender qué quería, y la música estuvo muy presente. Entonces empecé a publicarla, sin pensar en nada en concreto”.

Los británicos también destacan que Akriila es parte de una generación exuberante de la música urbana chilena, la que inckuye a Harry Nach, Kidd Voodoo y FaceBrooklyn, así como con productores como Saito Ape, Vinco y Red Fingers.

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