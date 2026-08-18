Gigante BHP reportó que por primera más de la mitad de su Ebitda provino del cobre

El costo de los aranceles a la economía de Estados Unidos

La australiana BHP reportó un robusto desempeño en el año fiscal 2026, terminado en junio pasado, con ventas que crecieron 15%, hasta US$ 58.760 millones, un Ebitda subyacente que saltó 27% y utilidades atribuibles que crecieron 9%, hasta US$ 9.833 millones.

La gigante minera, que en Chile controla diferentes yacimientos, entre ellos el que más produce cobre del mundo, Escondida, destacó el aporte de ese mineral a su desempeño de los últimos doce meses.

El CEO de BHP, Brandon Craig, analizó que “el cobre es el motor que está impulsando el crecimiento de BHP. Por primera vez, el cobre aportó más de la mitad de nuestro Ebitda subyacente y generó un flujo de caja libre significativo, lo que significa que nuestro crecimiento en cobre se financia por sí mismo”.

El Ebitda subyacente de la minera totalizó US$ 33 mil millones, aumentando 27% respecto de los US$ 26 mil millones del año fiscal 2025. El cobre aportó así el 54% del Ebitda subyacente a la firma. El mineral de hierro aportó la mayor parte del porcentaje restante.

La firma reportó que el precio promedio de venta de cobre ascendió en el período a US$ 5,75 por libra, un 35% más que en el año fiscal 2025.

La producción de la minera alcanzó las 1.953 mil toneladas de cobre, reduciéndose 3%. Solamente Escondida representó 1.261 mil toneladas del metal, disminuyendo 3%. Pampa Norte, que integra a las faenas Spence y Cerro Colorado, esta última en proceso de cierre temporal desde 2023, presentó una caída de 21% en la producción de cobre, totalizando 213 mil toneladas.

Craig añadió que “en Escondida aprobamos US$500 millones en financiamiento preliminar para una nueva concentradora, previo a una decisión final de inversión prevista para los años calendario 2027-2028″.

La previsión de producción de cobre de BHP para el año fiscal 2027 es de entre 1.650 mil toneladas y 1.800 mil toneladas. Para Escondida prevé que produzca menos que en el último año fiscal: entre 1 millón de toneladas y 1,1 millón de toneladas.

Escondida registró ventas por US$ 17.054 millones, con un Ebitda subyacente de US$ 12.440 millones.

El CEO de la minera señaló que “la demanda por los recursos que producimos sigue creciendo. Solo la demanda de cobre aumentaría desde aproximadamente 34 Mtpa (millones de toneladas por año) actualmente a más de 50 millones de toneladas para 2050″.

“Esperamos que China continúe produciendo cerca de mil millones de toneladas de acero por año durante esta década, mientras sigue invirtiendo fuertemente en su red eléctrica. Al mismo tiempo, Estados Unidos está invirtiendo en tecnologías intensivas en cobre, e India está aumentando sus importaciones de materias primas como la economía de gran escala que crece con mayor rapidez”, concluyó el ejecutivo.