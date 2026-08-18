SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Gigante BHP reportó que por primera más de la mitad de su Ebitda provino del cobre

    “El cobre es el motor que está impulsando el crecimiento de BHP", dijo el CEO de BHP, Brandon Craig. El grupo reportó ventas por US$ 59 mil millones y ganancias por US$ 9.833 millones en el año fiscal 2026, terminado en junio. El precio promedio de venta saltó a US$ 5,75.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    El costo de los aranceles a la economía de Estados Unidos Oliver Llaneza Hesse

    La australiana BHP reportó un robusto desempeño en el año fiscal 2026, terminado en junio pasado, con ventas que crecieron 15%, hasta US$ 58.760 millones, un Ebitda subyacente que saltó 27% y utilidades atribuibles que crecieron 9%, hasta US$ 9.833 millones.

    La gigante minera, que en Chile controla diferentes yacimientos, entre ellos el que más produce cobre del mundo, Escondida, destacó el aporte de ese mineral a su desempeño de los últimos doce meses.

    El CEO de BHP, Brandon Craig, analizó que “el cobre es el motor que está impulsando el crecimiento de BHP. Por primera vez, el cobre aportó más de la mitad de nuestro Ebitda subyacente y generó un flujo de caja libre significativo, lo que significa que nuestro crecimiento en cobre se financia por sí mismo”.

    El Ebitda subyacente de la minera totalizó US$ 33 mil millones, aumentando 27% respecto de los US$ 26 mil millones del año fiscal 2025. El cobre aportó así el 54% del Ebitda subyacente a la firma. El mineral de hierro aportó la mayor parte del porcentaje restante.

    La firma reportó que el precio promedio de venta de cobre ascendió en el período a US$ 5,75 por libra, un 35% más que en el año fiscal 2025.

    La producción de la minera alcanzó las 1.953 mil toneladas de cobre, reduciéndose 3%. Solamente Escondida representó 1.261 mil toneladas del metal, disminuyendo 3%. Pampa Norte, que integra a las faenas Spence y Cerro Colorado, esta última en proceso de cierre temporal desde 2023, presentó una caída de 21% en la producción de cobre, totalizando 213 mil toneladas.

    Craig añadió que “en Escondida aprobamos US$500 millones en financiamiento preliminar para una nueva concentradora, previo a una decisión final de inversión prevista para los años calendario 2027-2028″.

    La previsión de producción de cobre de BHP para el año fiscal 2027 es de entre 1.650 mil toneladas y 1.800 mil toneladas. Para Escondida prevé que produzca menos que en el último año fiscal: entre 1 millón de toneladas y 1,1 millón de toneladas.

    Escondida registró ventas por US$ 17.054 millones, con un Ebitda subyacente de US$ 12.440 millones.

    El CEO de la minera señaló que “la demanda por los recursos que producimos sigue creciendo. Solo la demanda de cobre aumentaría desde aproximadamente 34 Mtpa (millones de toneladas por año) actualmente a más de 50 millones de toneladas para 2050″.

    “Esperamos que China continúe produciendo cerca de mil millones de toneladas de acero por año durante esta década, mientras sigue invirtiendo fuertemente en su red eléctrica. Al mismo tiempo, Estados Unidos está invirtiendo en tecnologías intensivas en cobre, e India está aumentando sus importaciones de materias primas como la economía de gran escala que crece con mayor rapidez”, concluyó el ejecutivo.

    Más sobre:BHPresultados financieros2026cobreEscondida

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Oposición apuesta por levantar agenda propia en seguridad e intentar capitalizar división oficialista

    Kast ingresa reforma de seguridad: mantiene inhabilidades en derechos para condenados y nuevo estado de excepción

    Caso Sartor: tribunal decide este martes petición de prisión preventiva para los hermanos Larraín Mery y Michael Clark

    Keiko Fujimori declara la “emergencia” por inundaciones en Perú en medio de polémicos dichos de ministro

    Presidente de FinteChile: “La Tasa Máxima Convencional genera una distorsión de mercado per se y es antiintuitiva”

    CFA ve riesgos para cumplir meta fiscal 2026 y pide medidas adicionales para contener el gasto

    Lo más leído

    1.
    Caso Primus: Corte de Apelaciones ordena prisión preventiva en contra de ex director médico de CLC

    Caso Primus: Corte de Apelaciones ordena prisión preventiva en contra de ex director médico de CLC

    2.
    Los expertos nominados por el gobierno para impulsar cambios al empleo público

    Los expertos nominados por el gobierno para impulsar cambios al empleo público

    3.
    Estudio revela que más del 70% de los trabajadores considera que sueldos actuales no permiten cubrir costo de la vida

    Estudio revela que más del 70% de los trabajadores considera que sueldos actuales no permiten cubrir costo de la vida

    4.
    Canal 13 designa a Gabriel Polgati como nuevo director ejecutivo

    Canal 13 designa a Gabriel Polgati como nuevo director ejecutivo

    5.
    El próximo acuerdo minero que firmará Codelco y que adelantó Fontaine: la alianza con Pucobre

    El próximo acuerdo minero que firmará Codelco y que adelantó Fontaine: la alianza con Pucobre

    6.
    Tráfico aéreo de pasajeros en el aeropuerto de Santiago completa un año de caídas

    Tráfico aéreo de pasajeros en el aeropuerto de Santiago completa un año de caídas

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

    El fármaco que podría prevenir enfermedades cardíacas en un solo tratamiento, según un ensayo clínico

    El fármaco que podría prevenir enfermedades cardíacas en un solo tratamiento, según un ensayo clínico

    Las últimas palabras de Hayden Panettiere sobre su hija Kaya

    Las últimas palabras de Hayden Panettiere sobre su hija Kaya

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Show de drones gratis en Santiago este lunes: ¿A qué hora y dónde verlo?

    Show de drones gratis en Santiago este lunes: ¿A qué hora y dónde verlo?

    Cuáles son los montos del Aguinaldo de Fiestas Patrias para los trabajadores del sector público

    Cuáles son los montos del Aguinaldo de Fiestas Patrias para los trabajadores del sector público

    Kast ingresa reforma de seguridad: mantiene inhabilidades en derechos para condenados y nuevo estado de excepción
    Chile

    Kast ingresa reforma de seguridad: mantiene inhabilidades en derechos para condenados y nuevo estado de excepción

    Plan Cancerbero llega a la Contraloría: Leiva pide a Dorothy Pérez dictaminar si es legal grabar en cárceles y el traslado de reos

    Proyecto de barreras dinámicas del MOP, Las Condes y CDUC busca frenar los aluviones en San Carlos de Apoquindo

    Caso Sartor: tribunal decide este martes petición de prisión preventiva para los hermanos Larraín Mery y Michael Clark
    Negocios

    Caso Sartor: tribunal decide este martes petición de prisión preventiva para los hermanos Larraín Mery y Michael Clark

    Presidente de FinteChile: “La Tasa Máxima Convencional genera una distorsión de mercado per se y es antiintuitiva”

    CFA ve riesgos para cumplir meta fiscal 2026 y pide medidas adicionales para contener el gasto

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años
    Tendencias

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

    Cómo el entrenamiento de fuerza podría prolongar la longevidad, según un nuevo estudio

    Cómo el ejercicio contribuye a la salud cerebral a medida que se envejece, según una investigación

    Lucas Cepeda inicia la temporada desde la banca en valioso empate de Elche ante el Deportivo La Coruña
    El Deportivo

    Lucas Cepeda inicia la temporada desde la banca en valioso empate de Elche ante el Deportivo La Coruña

    Alejandro Tabilo sucumbe ante el español Rafael Jódar en el Masters 1000 de Cincinnati

    Revisa la estrepitosa caída de Alejandro Tabilo ante Rafael Jódar en el Masters 1000 de Cincinnati

    Review del JBL Cinema SB180: el upgrade de audio que no sabías que tu televisor necesitaba
    Tecnología

    Review del JBL Cinema SB180: el upgrade de audio que no sabías que tu televisor necesitaba

    Nothing llega a Chile: cómo son los celulares transparentes que buscan reducir la adicción a las pantallas

    Revelan a los mejores futbolistas de EA Sports FC 27

    Los Jaivas lanzarán cancionero y firmarán artículos en encuentro gratuito en el GAM
    Cultura y entretención

    Los Jaivas lanzarán cancionero y firmarán artículos en encuentro gratuito en el GAM

    Actor Camilo Arancibia es premiado en Locarno por su rol en Il Cileno

    El tormento de Hayden Panettiere, la fallecida actriz de Heroes y Sueños Sobre Hielo

    Keiko Fujimori declara la “emergencia” por inundaciones en Perú en medio de polémicos dichos de ministro
    Mundo

    Keiko Fujimori declara la “emergencia” por inundaciones en Perú en medio de polémicos dichos de ministro

    Cómo la situación en Cisjordania puede condicionar el plan de paz en Gaza

    Meta enfrenta en California la batalla más importante hasta la fecha sobre los daños que las redes sociales causan a los niños

    Una sentencia que no repara una ausencia: el duelo por Isabella
    Paula

    Una sentencia que no repara una ausencia: el duelo por Isabella

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón