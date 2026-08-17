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    El tormento de Hayden Panettiere, la fallecida actriz de Heroes y Sueños Sobre Hielo

    Fallecida este domingo a los 36 años, la artista estadounidense fue hallada sin vida en Greenville, Carolina del Sur. Su trayectoria estuvo marcada por la fama que alcanzó en los 2000, pero también por la depresión posparto y las adicciones. Recientemente había lanzado unas memorias en las que se dedicó a profundizar en esos dolores. Es una de las historias más dramáticas del Hollywood reciente.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    El tormento de Hayden Panettiere, la actriz de Heroes y Sueños Sobre Hielo

    Hayden Panettiere nació bajo los focos. A los meses de vida debutó en anuncios publicitarios y a los cinco años ya había aparecido en 15 comerciales. Ya adulta, protagonizó reconocidas series y películas que impactaron en la generación que creció durante los 2000. Nunca –en sus 36 años– estuvo alejada de la atención mediática, con todas las luces y sombras que eso implica.

    La actriz estadounidense profundizó en esa materia en This is me: A reckoning, el libro de memorias que lanzó en mayo pasado y en que se explaya en torno a la depresión posparto, la adicción, el trauma, la violencia doméstica y la pérdida. “Puedo contarle la verdad a la gente. Puedo contarles lo que realmente pasó, y lo que realmente pasó suele ser más entretenido que cualquier cosa que alguien más pueda inventar”, indicó a Entertainment Weekly antes del lanzamiento del libro.

    La conjunción de ese tormentoso recorrido y su desenlace producen una de las historias más trágicas que recuerde Hollywood en los últimos años. Durante las últimas horas de este domingo la actriz fue hallada sin vida en Greenville, Carolina del Sur, según confirmó un representante a ABC News. Tenía 36 años.

    “Ella era una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla”, indicó su padre, Skip Panettiere, en un comunicado compartido a ese medio, solicitando privacidad “mientras nuestra familia se toma un tiempo para procesar esta pérdida inimaginable”.

    Parte de la serie de la ABC One life to live entre 1994 y 1997, la actriz participó en Duelo de titanes (2000), protagonizada por Denzel Washington, y prestó su voz en cintas animadas como Bichos (1998) y Dinosaurios (2000). También se alió con Disney en Sueños sobre hielo (2005), junto a Joan Cusack, Kim Cattrall y Michelle Trachtenberg, otra estrella de su generación fallecida prematuramente.

    El estrellato llegó de la mano de su rol protagónico en Heroes, la serie de NBC en que interpretó a una cheerleader con la capacidad de sanar instantáneamente cualquier herida física y mantenerse con vida sin importar la gravedad del daño. Fue la época en que acaparó múltiples portadas y se transformó en una de las figuras jóvenes más promisorias de la industria.

    Pero, como en otros momentos de su carrera, el asunto también tuvo una cara amarga: según reveló en This is me: A reckoning, en esos años sufrió de dismorfia corporal (nunca olvidó un titular sobre su “celulitis”) y tuvo que lidiar con el escrutinio público en torno a la diferencia de edad con Milo Ventimiglia, también parte de Heroes, con quien salió entre 2007 y 2009.

    En el plano creativo, la experiencia también fue frustrante, en particular a partir de la tercera temporada, en que “las tramas eran confusas, el guión a menudo era insípido y algunas de las motivaciones y dramas de los personajes ya no resultaban creíbles”, relatyó en el libro.

    “El resto del elenco y yo estábamos frustrados y molestos, pero poco podíamos hacer. Hicimos todo lo posible para que los personajes fueran lo más interesantes posible, pero al final, nuestra influencia era limitada”, agregó.

    Depresión y alcoholismo

    Tras hacer las seis temporadas de la serie Nashville (por la que fue nominada dos veces a los Globos de Oro), la carrera de Hayden Panettiere nunca volvió a gozar de la misma visibilidad.

    Los vaivenes personales interfirieron en su trayectoria. La actriz sufrió depresión posparto después del nacimiento de su hija, en diciembre de 2014. Desde su perspectiva, parte de su origen estaba ligado a la difícil relación que tuvo con su madre, quien durante su infancia fue su mánager y coach actoral, y a la que despidió después de concluir que su interés estaba netamente ligado al dinero.

    “Parecía la bebé de otra persona, no mía”, expresó en sus memorias. “Siempre había oído que las madres sienten una oleada de amor instantánea al ver a su bebé, pero yo no sentí nada. Kaya simplemente estaba ahí y ahora tenía que encontrar la manera de conectar con ella. Parecía una tarea imposible, y apenas llevaba un día”.

    En respuesta a esa situación, empezó a beber en exceso y se volvió adicta al alcohol. Luego, cuando tomó cartas en el asunto, se volvió “completamente dependiente” a las pastillas que le recetaron en rehabilitación.

    El exboxeador profesional ucraniano Wladimir Klitschko, el padre de la niña, decidió volver a su país y solicitó la custodia, pero Panettiere evitó iniciar una batalla legal y firmó los papeles. ¿El motivo? Concentrarse en su propio bienestar. De acuerdo con sus últimas entrevistas, viajaba con regularidad a Ucrania a visitarla y mantenían una comunicación permanente. De hecho, según declaró, su hija había descubierto hace poco la tercera parte de Triunfos robados 3: Todo o nada (2006), donde interpretó a la protagonista.

    Además, recientemente Panettiere también se abrió a hablar sobre su relación con Brian Hickerson, un novio que la maltrató “Uno nunca olvida la primera vez que alguien te abofetea, ni tampoco la última”, aseguró, junto con indicar que “las bofetadas se convierten en golpes”. También explicó que una ocasión supuestamente le desfiguró la cara tan severamente que no salió de casa durante semanas.

    Y detalló el dolor que le produjo la muerte de su hermano, Jansen Panettiere, quien falleció en febrero de 2023 producto de cardiomegalia y complicaciones en la válvula aórtica. Según expresó, creía que nunca superaría su pérdida.

    Courtesy of Paramount Pictures.

    La actriz había retomado su carrera en la quinta y sexta parte de la saga Scream, que llegaron a los cines en 2022 y 2023, respectivamente. Allí volvió a encarnar a Kirby Reed, el personaje que asumió por primera vez en la cuarta parte.

    Llamado al 911

    Las circunstancias de su muerte se han despejado con el paso de las horas. Las autoridades indicaron que un “conocido” de la actriz llamó al 911 y que el personal que acudió le brindó asistencia médica, pero que fue declarada fallecida en el lugar.

    People accedió a un audio de dicja llamada en el que se escucha que los oficiales hablan de una “sobredosis” y un “paro cardíaco”. Sin embargo, la investigación continúa y la causa oficial de la muerte se revelará tras la autopsia.

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