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    Muere a los 36 años Hayden Panettiere, actriz de “Heroes”, “Nashville” y “Scream”

    Su fallecimiento se encuentra bajo investigación y sus cercanos han solicitado privacidad para la familia.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Hayden Panettiere (“Kirby Reed”) stars in Paramount Pictures and Spyglass Media Group's "Scream VI." Photo Credit: Philippe Bossé

    La actriz estadounidense Hayden Panettiere, reconocida por sus papeles en las series Heroes y Nashville y por su participación en la franquicia cinematográfica Scream, falleció este domingo a los 36 años.

    “Es con profunda tristeza que compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden”, señaló su representante en un comunicado a ABC News.

    “Fue una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que entregó un amor y una alegría inconmensurables a todos quienes la conocieron, así como a los millones de personas que la vieron en pantalla”, agregó.

    Durante los últimos años, Panettiere habló públicamente sobre las dificultades personales que enfrentó, entre ellas sus problemas con el alcohol y su proceso de recuperación. En mayo de este año publicó sus memorias, This Is Me: A Reckoning, donde reflexionó sobre su infancia, su maternidad, sus problemas de adicción y salud mental, además de la muerte de su hermano menor, el también actor Jansen Panettiere, ocurrida en 2023.

    Hasta ahora, no se ha informado la causa de muerte de la actriz. Su fallecimiento se encuentra bajo investigación y sus cercanos han solicitado privacidad para la familia.

    Su carrera

    Panettiere comenzó su carrera como actriz durante su infancia y alcanzó reconocimiento internacional con su interpretación de Claire Bennet en Heroes, serie emitida entre 2006 y 2010. Posteriormente, protagonizó Nashville, donde interpretó a la cantante Juliette Barnes entre 2012 y 2018, papel que le valió dos nominaciones a los Globos de Oro.

    En el cine, fue parte de títulos como Triunfos Robados (Bring It On: All or Nothing), Remember the Titans y de la franquicia de terror Scream. En esta última interpretó a Kirby Reed en Scream 4 y Scream VI.

    La actriz también desarrolló una carrera como cantante y prestó su voz a personajes de videojuegos, entre ellos Kairi en la saga Kingdom Hearts y Samantha Giddings en Until Dawn.

    Más sobre:Hayden PanettiereHeroesNashville

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