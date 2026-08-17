Alejandro Tabilo sucumbe ante el español Rafael Jódar en el Masters 1000 de Cincinnati

De principio a fin, con muy poca oposición. Alejandro Tabilo (29° del mundo) dijo adiós en la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati, octavo torneo de este tipo en la temporada, tras por 6-2 y 6-1 ante el español Rafael Jódar (11°) en 1 hora y 15 minutos.

Un duelo que, seguramente, tendrá su revancha en la serie de Copa Davis del próximo 19 y 20 de septiembre, en Santiago.

Partido no comenzó de buena manera para el crédito nacional. Con el servicio a su favor, el Jano no pudo ante el ibérico, quien lo apuró cada vez que se vio obligado a utilizar el segundo servicio. El nacido en Toronto salvó dos puntos de quiebre y no pudo en el tercero, para que el hispano se fuera arriba por 1-0 en un juego que duró 7 minutos.

Rápidamente, el nativo de Leganés no tuvo mayores reparos para mantener su saque y colocarse 2-0, pero Tabilo pudo mantenerse en carrera, pese al parcial de 2-1 abajo, con un solo quiebre en contra.

En el cuarto game, la raqueta número uno de Chile se empezó a sentirse más cómodo. Le pegó más fuerte a la pelota desde el fondo de cancha y subió a la red en los momentos precisos. Incluso, pudo ponerse dos veces con puntos de quiebre. Sin embargo, Jódar sacó más fuerte y sacó adelante la tarea para quedar 3-1.

Pero las dudas del canadiense regresaron en el quinto juego. Una pelota en la red, lo colocó dos puntos de quiebre abajo, pero dos buenos saques de ace le permitieron recuperarse por algunos instantes. No logró cerrar tres veces en ventaja y permitió que el hispano quebrara para quedar 4-1.

Pese a la enorme desventaja, Tabilo no bajó los brazos. Alcanzó a estar 0-30 arriba en el sexto game, pero el potente primer servicio de Jódar le permitió sumar tres puntos consecutivos. Un cuarto, igual de rápido, dejó al ibérico 5-1 arriba.

El chileno intentó regresar al partido y supo cómo mantener su saque para colocarse en desventaja de 5-2. Con la mesa servida, el europeo no tuvo oposición para vencer por 6-2 en el primer set, después de 43 minutos de partido.

Superado

Tabilo comenzó al servicio en el segundo acto. Y aunque el español consiguió un nuevo punto de quiebre en el primer juego, el chileno sacó la tarea adelante para ponerse arriba en el marcador por la cuenta mínima.

Rafael Jódar no renunció a la intensidad y no tuvo mayores problemas para poner el parcial 1-1. En el tercero, volvieron los problemas para el nacional, después de que su oponente lograra otra opción para quebrar. Pudo recuperarse, pero una nueva arremetida del europeo lo dejó a las puertas de un nuevo quiebre. No dudó y quedó 2-1 arriba, con el saque a su favor.

Cuarto juego en el que el número 11° del mundo no pasó mayores sobresaltos para colocarse 3-1 arriba. Así, derivó la presión otra vez al de Toronto, quien volvió a sucumbir ante los fuertes golpes de su oponente que consiguió un parcial de 4-1 para encaminar la victoria definitiva.

No perdió la oportunidad y cerró de manera brillante con el servicio a su favor y un último quiebre, para así imponerse por 6-2 y 6-1, después de una hora y 15 minutos de partido.