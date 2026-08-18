SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Steinert se excusa de asistir a comisión investigadora y Leiva (PS) baja expectativas de presentar acusación constitucional a un día de expirar el plazo

    El presidente de la instancia legislativa descartó impulsar un libelo “al voleo” y defendió la decisión de continuar con la comisión, mientras que otras voces de la oposición aseguran que la opción de presentarla es “una decisión colectiva”.

    Por 
    Roberto Martínez
    Exministra Trinidad Steinert

    “Por motivos personales”, la exministra de Seguridad Pública Trinidad Steinert se excusó de asistir este lunes a la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados que revisa su gestión durante su breve paso por el gobierno de José Antonio Kast, obligando al presidente de la instancia, el diputado Raúl Leiva (PS), a suspender la sesión.

    La otrora secretaria de Estado comunicó su inasistencia mediante un correo electrónico, según informó el parlamentario.

    La comisión tenía previsto escuchar primero a un representante de los diputados que impulsaron su creación y posteriormente recibir a Steinert para abordar los antecedentes que dieron origen a la investigación.

    Pese a la ausencia de la exministra, Leiva aseguró que la instancia continuará con su labor fiscalizadora y adelantó nuevas diligencias, entre ellas el envío de un cuestionario al Presidente José Antonio Kast y la citación de otros funcionarios de gobierno y de la Policía de Investigaciones (PDI).

    Este manto de impunidad que eventualmente se puede establecer respecto de la gestión de la exministra Steinert no cesa. Esta es una facultad y un instrumento de fiscalización de la Cámara de Diputados aprobado por la mayoría de diputadas y diputados y vamos a insistir y seguir adelante con esta comisión especial investigadora”, afirmó.

    Leiva baja expectativas de una acusación constitucional

    La inasistencia de Steinert ocurre a solo horas de que expire el plazo para presentar una eventual acusación constitucional en su contra.

    El límite vence este miércoles 19 de agosto, conforme al plazo de tres meses establecido en el artículo 52 de la Constitución para acusar a un exministro por actos realizados durante el ejercicio de su cargo.

    Consultado directamente por la posibilidad de recurrir a ese mecanismo, Leiva tomó distancia y enfatizó que no ha participado de una estrategia destinada a presentar un libelo contra la exministra.

    Yo nunca he participado de esa alternativa. Creo que en política hay que ser muy serios y responsables y acusaciones al voleo envejecen muy mal”, sostuvo.

    Raúl Leiva (PS) DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    El diputado socialista defendió, en cambio, la decisión de utilizar la comisión especial investigadora como mecanismo para determinar eventuales responsabilidades políticas.

    “Nosotros hemos sido súper criteriosos con las acusaciones constitucionales. Creo que perder tiempo o dilapidar esfuerzos de la Cámara de Diputados en ese sentido no corresponde y por eso el instrumento de fiscalización atinente a estas circunstancias es la comisión especial investigadora”, señaló.

    “Esto es una decisión colectiva”

    La postura de Leiva se matiza con la de otros integrantes de la comisión. El diputado Patricio Pinilla (DC) reveló que la oposición ya había avanzado en la redacción de una eventual acusación constitucional contra Steinert, aunque señaló que la decisión final deberá ser adoptada colectivamente.

    “Nosotros teníamos avanzada la redacción de la acusación constitucional porque la verdad se basa en una infracción de ley, así lo requiere la Constitución y la infracción había sido establecida por la Contraloría General de la República”, afirmó.

    A la vez, manifestó que “yo era partidario de que, como hay infracción de ley, presentarla. Sin embargo, uno entiende que esto es una decisión colectiva. Aparte de la infracción hay que ver la utilidad de la medida y también la oportunidad. Lo vamos a conversar”, señaló s 24 Horas.

    El diputado decé también comparó el eventual escenario con la acusación constitucional contra el exministro de Economía Nicolás Grau, planteando que en el caso de Steinert existiría un antecedente de la Contraloría.

    “Creo que esto, si uno lo compara con el show que se hizo con el exministro Nicolás Grau, donde se tuvo que discutir largamente si había una infracción, en este caso fue la Contraloría que dice que sí hay infracción de ley y las acusaciones son para eso y además nuestro deber es fiscalizar”, sostuvo.

    Cuestionario al Presidente y nuevas citaciones

    Entre las primeras medidas que pretende impulsar la comisión se encuentra un cuestionario dirigido al Presidente José Antonio Kast, para que responda sobre las actuaciones de Steinert durante su paso por el Ministerio de Seguridad Pública.

    “Una de las primeras medidas que vamos a solicitar es un cuestionario de preguntas al señor Presidente de la República para que dé cuenta y responda por cada uno de estos actos de la exministra Steinert que, conforme a un dictamen de la Contraloría General de la República, excedió sus atribuciones como ministra de Estado y eso es gravísimo”, adelantó el diputado Leiva.

    Asimismo, adelantó que la comisión pretende convocar a otros integrantes de La Moneda y del gobierno, además de representantes de la PDI.

    Respecto de Steinert, el presidente de la instancia aseguró que la excusa fue entendida de buena fe y que será nuevamente citada.

    “Ella señala en una comunicación oficial que por el día de hoy se excusa de asistir. Entendemos de buena fe que tiene disposición a comparecer en otra oportunidad y por consiguiente la vamos a volver a citar”, sostuvo.

    El origen de la comisión

    La Comisión Especial Investigadora fue constituida el pasado miércoles 12 de agosto para revisar la gestión de Steinert, luego de un pronunciamiento de la Contraloría General de la República sobre una solicitud de información realizada por la entonces ministra a la PDI.

    El requerimiento fue declarado improcedente por el órgano contralor y estuvo relacionado con la posterior remoción de la prefecta (r) Consuelo Peña de la institución policial.

    El episodio llevó a parlamentarios de oposición a evaluar inicialmente la presentación de una acusación constitucional, aunque finalmente optaron por la creación de la comisión investigadora.

    La instancia quedó integrada por 13 diputados y es presidida por Leiva, quien fue elegido por siete votos contra seis frente al diputado republicano Cristián Araya.

    La comisión sesionará durante los próximos 60 días para recopilar antecedentes y determinar eventuales responsabilidades políticas derivadas de las actuaciones de la exministra.

    Más sobre:Trinidad SteinertComisión investigadoraCámara de DiputadosAcusación constitucionalRaúl LeivaPatricio PinillaOposiciónPolítica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast ingresa reforma de seguridad: mantiene inhabilidades en derechos para condenados y nuevo estado de excepción

    Caso Sartor: tribunal decide este martes petición de prisión preventiva para los hermanos Larraín Mery y Michael Clark

    Keiko Fujimori declara la “emergencia” por inundaciones en Perú en medio de polémicos dichos de ministro

    Tráfico aéreo de pasajeros en el aeropuerto de Santiago completa un año de caídas

    Gobierno presenta comisión de expertos para reformular el empleo público: tendrá 120 días para entregar propuestas

    CFA ve riesgos para cumplir meta fiscal 2026 y pide medidas adicionales para contener el gasto

    Lo más leído

    1.
    Terremoto en la UDI: el impacto en el gremialismo del desmarque de Ramírez en las reformas constitucionales de seguridad

    Terremoto en la UDI: el impacto en el gremialismo del desmarque de Ramírez en las reformas constitucionales de seguridad

    2.
    La doble derrota de los rostros del FA que se la jugaron por Martínez

    La doble derrota de los rostros del FA que se la jugaron por Martínez

    3.
    Cable chino: nueva versión vuelve a enredar postura de administración de Boric

    Cable chino: nueva versión vuelve a enredar postura de administración de Boric

    4.
    “Tenemos que estar a la altura”: El mensaje de Boric tras triunfo de Yeomans en elecciones del Frente Amplio

    “Tenemos que estar a la altura”: El mensaje de Boric tras triunfo de Yeomans en elecciones del Frente Amplio

    5.
    RN presenta proyecto que impediría a abogados defensores de imputados por asociación criminal ingresar a organismos públicos

    RN presenta proyecto que impediría a abogados defensores de imputados por asociación criminal ingresar a organismos públicos

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

    El fármaco que podría prevenir enfermedades cardíacas en un solo tratamiento, según un ensayo clínico

    El fármaco que podría prevenir enfermedades cardíacas en un solo tratamiento, según un ensayo clínico

    Las últimas palabras de Hayden Panettiere sobre su hija Kaya

    Las últimas palabras de Hayden Panettiere sobre su hija Kaya

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Show de drones gratis en Santiago este lunes: ¿A qué hora y dónde verlo?

    Show de drones gratis en Santiago este lunes: ¿A qué hora y dónde verlo?

    Cuáles son los montos del Aguinaldo de Fiestas Patrias para los trabajadores del sector público

    Cuáles son los montos del Aguinaldo de Fiestas Patrias para los trabajadores del sector público

    Kast ingresa reforma de seguridad: mantiene inhabilidades en derechos para condenados y nuevo estado de excepción
    Chile

    Kast ingresa reforma de seguridad: mantiene inhabilidades en derechos para condenados y nuevo estado de excepción

    Plan Cancerbero llega a la Contraloría: Leiva pide a Dorothy Pérez dictaminar si es legal grabar en cárceles y el traslado de reos

    Proyecto de barreras dinámicas del MOP, Las Condes y CDUC busca frenar los aluviones en San Carlos de Apoquindo

    Caso Sartor: tribunal decide este martes petición de prisión preventiva para los hermanos Larraín Mery y Michael Clark
    Negocios

    Caso Sartor: tribunal decide este martes petición de prisión preventiva para los hermanos Larraín Mery y Michael Clark

    Gobierno presenta comisión de expertos para reformular el empleo público: tendrá 120 días para entregar propuestas

    Tráfico aéreo de pasajeros en el aeropuerto de Santiago completa un año de caídas

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años
    Tendencias

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

    Cómo el entrenamiento de fuerza podría prolongar la longevidad, según un nuevo estudio

    Cómo el ejercicio contribuye a la salud cerebral a medida que se envejece, según una investigación

    Lucas Cepeda inicia la temporada desde la banca en valioso empate de Elche ante el Deportivo La Coruña
    El Deportivo

    Lucas Cepeda inicia la temporada desde la banca en valioso empate de Elche ante el Deportivo La Coruña

    Alejandro Tabilo sucumbe ante el español Rafael Jódar en el Masters 1000 de Cincinnati

    Revisa la estrepitosa caída de Alejandro Tabilo ante Rafael Jódar en el Masters 1000 de Cincinnati

    Review del JBL Cinema SB180: el upgrade de audio que no sabías que tu televisor necesitaba
    Tecnología

    Review del JBL Cinema SB180: el upgrade de audio que no sabías que tu televisor necesitaba

    Nothing llega a Chile: cómo son los celulares transparentes que buscan reducir la adicción a las pantallas

    Revelan a los mejores futbolistas de EA Sports FC 27

    Los Jaivas lanzarán cancionero y firmarán artículos en encuentro gratuito en el GAM
    Cultura y entretención

    Los Jaivas lanzarán cancionero y firmarán artículos en encuentro gratuito en el GAM

    Actor Camilo Arancibia es premiado en Locarno por su rol en Il Cileno

    El tormento de Hayden Panettiere, la fallecida actriz de Heroes y Sueños Sobre Hielo

    Keiko Fujimori declara la “emergencia” por inundaciones en Perú en medio de polémicos dichos de ministro
    Mundo

    Keiko Fujimori declara la “emergencia” por inundaciones en Perú en medio de polémicos dichos de ministro

    Cómo la situación en Cisjordania puede condicionar el plan de paz en Gaza

    Meta enfrenta en California la batalla más importante hasta la fecha sobre los daños que las redes sociales causan a los niños

    Una sentencia que no repara una ausencia: el duelo por Isabella
    Paula

    Una sentencia que no repara una ausencia: el duelo por Isabella

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón