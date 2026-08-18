Steinert se excusa de asistir a comisión investigadora y Leiva (PS) baja expectativas de presentar acusación constitucional a un día de expirar el plazo

“Por motivos personales”, la exministra de Seguridad Pública Trinidad Steinert se excusó de asistir este lunes a la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados que revisa su gestión durante su breve paso por el gobierno de José Antonio Kast, obligando al presidente de la instancia, el diputado Raúl Leiva (PS), a suspender la sesión.

La otrora secretaria de Estado comunicó su inasistencia mediante un correo electrónico, según informó el parlamentario.

La comisión tenía previsto escuchar primero a un representante de los diputados que impulsaron su creación y posteriormente recibir a Steinert para abordar los antecedentes que dieron origen a la investigación.

Pese a la ausencia de la exministra, Leiva aseguró que la instancia continuará con su labor fiscalizadora y adelantó nuevas diligencias, entre ellas el envío de un cuestionario al Presidente José Antonio Kast y la citación de otros funcionarios de gobierno y de la Policía de Investigaciones (PDI).

“Este manto de impunidad que eventualmente se puede establecer respecto de la gestión de la exministra Steinert no cesa. Esta es una facultad y un instrumento de fiscalización de la Cámara de Diputados aprobado por la mayoría de diputadas y diputados y vamos a insistir y seguir adelante con esta comisión especial investigadora”, afirmó.

Leiva baja expectativas de una acusación constitucional

La inasistencia de Steinert ocurre a solo horas de que expire el plazo para presentar una eventual acusación constitucional en su contra.

El límite vence este miércoles 19 de agosto, conforme al plazo de tres meses establecido en el artículo 52 de la Constitución para acusar a un exministro por actos realizados durante el ejercicio de su cargo.

Consultado directamente por la posibilidad de recurrir a ese mecanismo, Leiva tomó distancia y enfatizó que no ha participado de una estrategia destinada a presentar un libelo contra la exministra.

“Yo nunca he participado de esa alternativa. Creo que en política hay que ser muy serios y responsables y acusaciones al voleo envejecen muy mal”, sostuvo.

Raúl Leiva (PS) DIEGO MARTIN/ATON CHILE

El diputado socialista defendió, en cambio, la decisión de utilizar la comisión especial investigadora como mecanismo para determinar eventuales responsabilidades políticas.

“Nosotros hemos sido súper criteriosos con las acusaciones constitucionales. Creo que perder tiempo o dilapidar esfuerzos de la Cámara de Diputados en ese sentido no corresponde y por eso el instrumento de fiscalización atinente a estas circunstancias es la comisión especial investigadora”, señaló.

“Esto es una decisión colectiva”

La postura de Leiva se matiza con la de otros integrantes de la comisión. El diputado Patricio Pinilla (DC) reveló que la oposición ya había avanzado en la redacción de una eventual acusación constitucional contra Steinert, aunque señaló que la decisión final deberá ser adoptada colectivamente.

“Nosotros teníamos avanzada la redacción de la acusación constitucional porque la verdad se basa en una infracción de ley, así lo requiere la Constitución y la infracción había sido establecida por la Contraloría General de la República”, afirmó.

A la vez, manifestó que “yo era partidario de que, como hay infracción de ley, presentarla. Sin embargo, uno entiende que esto es una decisión colectiva . Aparte de la infracción hay que ver la utilidad de la medida y también la oportunidad. Lo vamos a conversar”, señaló s 24 Horas.

El diputado decé también comparó el eventual escenario con la acusación constitucional contra el exministro de Economía Nicolás Grau, planteando que en el caso de Steinert existiría un antecedente de la Contraloría.

“Creo que esto, si uno lo compara con el show que se hizo con el exministro Nicolás Grau, donde se tuvo que discutir largamente si había una infracción, en este caso fue la Contraloría que dice que sí hay infracción de ley y las acusaciones son para eso y además nuestro deber es fiscalizar”, sostuvo.

Cuestionario al Presidente y nuevas citaciones

Entre las primeras medidas que pretende impulsar la comisión se encuentra un cuestionario dirigido al Presidente José Antonio Kast, para que responda sobre las actuaciones de Steinert durante su paso por el Ministerio de Seguridad Pública.

“Una de las primeras medidas que vamos a solicitar es un cuestionario de preguntas al señor Presidente de la República para que dé cuenta y responda por cada uno de estos actos de la exministra Steinert que, conforme a un dictamen de la Contraloría General de la República, excedió sus atribuciones como ministra de Estado y eso es gravísimo”, adelantó el diputado Leiva.

Asimismo, adelantó que la comisión pretende convocar a otros integrantes de La Moneda y del gobierno, además de representantes de la PDI.

Respecto de Steinert, el presidente de la instancia aseguró que la excusa fue entendida de buena fe y que será nuevamente citada.

“Ella señala en una comunicación oficial que por el día de hoy se excusa de asistir. Entendemos de buena fe que tiene disposición a comparecer en otra oportunidad y por consiguiente la vamos a volver a citar”, sostuvo.

El origen de la comisión

La Comisión Especial Investigadora fue constituida el pasado miércoles 12 de agosto para revisar la gestión de Steinert, luego de un pronunciamiento de la Contraloría General de la República sobre una solicitud de información realizada por la entonces ministra a la PDI.

El requerimiento fue declarado improcedente por el órgano contralor y estuvo relacionado con la posterior remoción de la prefecta (r) Consuelo Peña de la institución policial.

El episodio llevó a parlamentarios de oposición a evaluar inicialmente la presentación de una acusación constitucional, aunque finalmente optaron por la creación de la comisión investigadora.

La instancia quedó integrada por 13 diputados y es presidida por Leiva, quien fue elegido por siete votos contra seis frente al diputado republicano Cristián Araya.

La comisión sesionará durante los próximos 60 días para recopilar antecedentes y determinar eventuales responsabilidades políticas derivadas de las actuaciones de la exministra.