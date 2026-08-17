Actor Camilo Arancibia es premiado en Locarno por su rol en Il Cileno

La película Il cileno tuvo su estreno mundial en la 79° edición del Festival de Locarno e inauguró con éxito su recorrido internacional. En la clausura del certamen, la crítica independiente suiza reconoció con el Boccalino d’Oro a Camilo Arancibia, el protagonista de la cinta dirigida por Sergio Castro San Martín (Mil pedazos).

“Este premio lo recibo con mucho orgullo por el trabajo que hicimos, por la confianza que se me entregó, tanto de los productores como de los colegas actores y de todos los técnicos. Es muy lindo para la película también”, señaló el intérprete.

Marco Piovanotto

Inspirado libremente en el libro Aldo Marín, carne de cañón, de Juan Cristóbal Guarello, el filme gira en torno a Aldo (Camilo), un joven militante experto en la fabricación de explosivos. Tras salir al exilio y dejar atrás de manera forzada a su familia, sobrevive gracias a trabajos de poca monta en Torino, Italia.

Su vida cambia de rumbo después de que conoce a Luciana (Sara Serraiocco), una doctora envuelta en grupos anárquicos que le ofrece la posibilidad de traer a su familia, a cambio de que retome su viejo oficio de fabricar bombas explosivas para grupos revolucionarios.

“Comenzar estrenando Il cileno en Piazza Grande para más de 8 mil personas es una partida histórica para una película chilena. Demuestra que no solo conecta con la crítica, sino que también con el público, incluso de distintas latitudes. Es una película que habla de la inmigración, que toca temas universales y eso nos permite que pueda generar una buena audiencia en miras al estreno en Chile”, detalló el director.

Coproducción entre Chile, Italia y Suiza, también cuenta con la participación de los actores nacionales Andrew Bargsted y Sara Becker y los italianos Lorenzo Richelmy y Gaetano Bruno.

Actualmente Il cileno es uno de los diez largometrajes que buscan representar a Chile en la próxima edición de los Oscar. El filme llegará a salas locales en 2027.