SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Muere a los 85 años Patricio Guzmán, director esencial del cine documental chileno

    El realizador adquirió reconocimiento global gracias a trabajos como La Batalla de Chile o Nostalgia de la Luz. En 2023 se unió a Raúl Ruiz como los únicos cineastas en obtener el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales. Falleció de un paro cardiorrespiratorio en un hospital en París.

    Por 
    Equipo de Culto
    Muere a los 85 años Patricio Guzmán, director esencial del cine documental chileno

    El cine y la cultura en Chile están de luto. El premiado director chileno Patricio Guzmán, reconocido mundialmente por su trabajo documental con obras como La batalla de Chile, El botón de nácar y Nostalgia de la luz, ha muerto a los 85 años.

    Es uno de los artistas más destacados de la historia chilena, con una rúbrica donde la memoria, la historia y el pasado son trozos fundamentales de su labor tras las cámaras.

    Según pudo saber Culto a través de fuentes cercanas, el documentalista falleció durante la mañana de este martes a raíz de un paro cardiorrespiratorio en un hospital de París, Francia.

    Las redes sociales de CinemaChile también confirmaron la noticia.

    Nacido en Santiago en 1941, estudió en Madrid y a su regreso en Chile filmó el cortometraje Viva la libertad (1965), una obra de animación en que planteaba un paralelo entre un zoológico y la cárcel. Lleno de ideas, le propuso al director de la Escuela de Artes de la Comunicación de la Universidad Católica filmar una cinta sobre el gobierno de Salvador Allende. El material que reunió recorre entre la elección presidencial y la visita de Fidel Castro en noviembre de 1971, y decidió titularlo El primer año (1972), su debut en el formato largo.

    El francés Chris Marker, fascinado con esa producción, le compró los derechos de exhibición para estrenarla en los cines de Francia. Fue el mismo Marker quien le entregó el material fílmico con el que rodó La batalla de Chile, su obra maestra, el proyecto que narró el auge y derrocamiento de la UP desde las calles. Terminado durante el exilio en Cuba (junto al montajista Pedro Chaskel), el documental de tres partes le permitió pasar a la historia nacional y ganarse un nombre en el extranjero.

    Guzmán siguió haciendo documentales en el exilio, en España y Francia. Realizó En nombre de Dios (1987), sobre el rol de la Iglesia Católica chilena en favor de los derechos humanos durante la dictadura militar, y continuó su exploración con Chile, la memoria obstinada (1997), El caso Pinochet (2001) y Salvador Allende (2004).

    El realizador también fundó el Festival Internacional de Documentales de Santiago (Fidocs). Creado en 1997 y vigente hasta hoy, es un espacio dedicado a la no ficción, el cine experimental y el videoarte con el que se mantuvo conectado pese a que dejó la dirección en 2007 y a la distancia física (residía en París).

    Nostalgia de la luz (2010) propuso una relación entre los astrónomos que se reúnen en el Desierto de Atacama y los detenidos desaparecidos cuyas osamentas se encuentran en el mismo lugar. Seleccionada por la prestigiosa revista Sight & Sound entre las 25 mejores películas de la historia, fue la inauguración de un nuevo período en su obra, uno en que reflexionaría sobre la memoria recurriendo a la poética del territorio chileno.

    Esa trilogía se completaría con El botón de nácar (2015), con la que ganó el Oso de Plata en el Festival de Berlín, y La cordillera de los sueños (2019), cinta que le permitió ganar el Goya a Mejor película iberoamericana y el Ojo de Oro del Festival de Cannes.

    Mi país imaginario (2022) –en definitiva, su despedida del cine– fue su inmersión en Chile durante el estallido social y la discusión constituyente. Un año después, en agosto de 2023, su trayectoria fue reconocida con el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales, uniéndose a Raúl Ruiz como los únicos cineastas en obtenerlo. Guzmán agradeció el galardón a través de videollamada desde París.

    “Me pareció muy bien que se lo dieran a un documentalista, porque los documentalistas siempre estamos como en el cuarto de atrás. La gente se siente contenta, pero un documentalista siempre es menos importante que un cineasta de ficción”, declaro a Culto en abril de 2024.

    En esa misma entrevista con este medio, el director abordó los problemas físicos que lo habían aquejado durante el último tiempo. “Tuve un ataque al corazón y otro en la columna vertebral. Y me hicieron dos operaciones, riesgosas, complicadas, pero que salieron bien”, detalló.

    Pese a que esos episodios lo habían debilitado, manifestó sus deseos de viajar a Chile para filmar su siguiente proyecto. Una idea que no habría alcanzado a materializar. “El tema, que no te lo puedo decir todavía, es muy bueno”, adelantó.

    Lee también:

    Más sobre:CineLa Tercera PMPatricio GuzmánDocumentalLa Batalla de ChileEl Primer AñoEl Botón de NácarLa Cordillera de los SueñosNostalgia de la LuzCine Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Más de 2.300 choques a postes se registran en ocho meses: la Región Metropolitana concentra los accidentes

    El portazo al Club de Huasos de Peñalolén en recurso para revertir cierre de medialuna decretado por alcalde Concha

    “Perdimos a un miembro muy querido de nuestra familia”: El doloroso adiós de Obama a Sunny, su perra durante 13 años

    Trump acusa a Brasil de “fallar” en el combate contra grupos criminales PCC y Comando Vermelho y exige “medidas enérgicas”

    El primer pie de cueca de Kast: el debut presidencial en las fondas y las parejas que acompañarán el baile

    Senadora Provoste: “Cuando el llamado a la unidad del Presidente no está acompañado de hechos, el solo verbo no alcanza”

    Lo más leído

    1.
    La pérdida que enlutó a Patricio Guzmán antes de su muerte: “Él estaba profundamente triste”

    La pérdida que enlutó a Patricio Guzmán antes de su muerte: “Él estaba profundamente triste”

    2.
    Mon Laferte recibe seis nominaciones a los Grammy Latinos y domina las principales categorías

    Mon Laferte recibe seis nominaciones a los Grammy Latinos y domina las principales categorías

    3.
    La canción inédita de Víctor Jara que revive gracias a Cuncumén: “Estamos felices de que esté de nuevo presente en el grupo”

    La canción inédita de Víctor Jara que revive gracias a Cuncumén: “Estamos felices de que esté de nuevo presente en el grupo”

    4.
    “Que no te pasen IA por cueca”: artistas y SCD reclaman uso de IA en música chilena que suena en supermercados

    “Que no te pasen IA por cueca”: artistas y SCD reclaman uso de IA en música chilena que suena en supermercados

    5.
    Miguel Tapia y la leyenda de Los Prisioneros en el Caupolicán; un reconocimiento para una historia viva y popular

    Miguel Tapia y la leyenda de Los Prisioneros en el Caupolicán; un reconocimiento para una historia viva y popular

    6.
    Comidas típicas, baile y humor: Guía de fondas y eventos para las Fiestas Patrias 2026

    Comidas típicas, baile y humor: Guía de fondas y eventos para las Fiestas Patrias 2026

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    Servicios

    ¿Cómo limpiar la parrilla para el asado? No se recomienda usar solo una cebolla

    ¿Cómo limpiar la parrilla para el asado? No se recomienda usar solo una cebolla

    Gran Parada Militar 2026: a qué hora y dónde ver el evento de este sábado

    Gran Parada Militar 2026: a qué hora y dónde ver el evento de este sábado

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Racing de Santander por LaLiga

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Racing de Santander por LaLiga

    Más de 2.300 choques a postes se registran en ocho meses: la Región Metropolitana concentra los accidentes
    Chile

    Más de 2.300 choques a postes se registran en ocho meses: la Región Metropolitana concentra los accidentes

    El portazo al Club de Huasos de Peñalolén en recurso para revertir cierre de medialuna decretado por alcalde Concha

    El primer pie de cueca de Kast: el debut presidencial en las fondas y las parejas que acompañarán el baile

    Grupo Angelini concreta compra de nuevo paquete de acciones de Red Megacentro
    Negocios

    Grupo Angelini concreta compra de nuevo paquete de acciones de Red Megacentro

    Fed desafía a Trump y aplica primera alza en la tasa de interés en más de 3 años

    Presidente de las AFP alerta por potencial riesgo de que la autoridad política defina estrategias de inversión

    Actualizan el pronóstico de lluvia para Fiestas Patrias en Chile: “Vamos a cerrar con lluvia de verdad”
    Tendencias

    Actualizan el pronóstico de lluvia para Fiestas Patrias en Chile: “Vamos a cerrar con lluvia de verdad”

    Todas las regiones que tendrán lluvia en Fiestas Patrias, gracias a un nuevo sistema frontal

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    En la casa de Bielsa: la Roja Sub 20 debuta goleando a Panamá en los Juegos Suramericanos
    El Deportivo

    En la casa de Bielsa: la Roja Sub 20 debuta goleando a Panamá en los Juegos Suramericanos

    En vivo: Barcelona recibe a Racing de Santander por LaLiga

    Andree Buc gana el oro en el triatlón y el Team Chile se sube al primer lugar en esgrima femenino

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas
    Tecnología

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Jensen Huang de Nvidia rechaza nuevas leyes para la IA y afirma que la seguridad no exige frenar la innovación

    Review del Asus ROG Raikiri Pro: un control con pantalla OLED que encuentra su lugar en PC

    La canción inédita de Víctor Jara que revive gracias a Cuncumén: “Estamos felices de que esté de nuevo presente en el grupo”
    Cultura y entretención

    La canción inédita de Víctor Jara que revive gracias a Cuncumén: “Estamos felices de que esté de nuevo presente en el grupo”

    “Que no te pasen IA por cueca”: artistas y SCD reclaman uso de IA en música chilena que suena en supermercados

    Llegan las memorias del hermano de Lady Di: el retrato que ha hecho el cine y la ficción de Diana Spencer

    “Perdimos a un miembro muy querido de nuestra familia”: El doloroso adiós de Obama a Sunny, su perra durante 13 años
    Mundo

    “Perdimos a un miembro muy querido de nuestra familia”: El doloroso adiós de Obama a Sunny, su perra durante 13 años

    Trump acusa a Brasil de “fallar” en el combate contra grupos criminales PCC y Comando Vermelho y exige “medidas enérgicas”

    El desafío de la UE a Trump tras la propuesta para que Canadá se convierta en el primer miembro asociado del bloque

    Novedosas ideas para el menú dieciochero
    Paula

    Novedosas ideas para el menú dieciochero

    Hablemos de amor: devuélveme mi corazón

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo