Muere a los 85 años Patricio Guzmán, director esencial del cine documental chileno

El cine y la cultura en Chile están de luto. El premiado director chileno Patricio Guzmán, reconocido mundialmente por su trabajo documental con obras como La batalla de Chile, El botón de nácar y Nostalgia de la luz, ha muerto a los 85 años.

Es uno de los artistas más destacados de la historia chilena, con una rúbrica donde la memoria, la historia y el pasado son trozos fundamentales de su labor tras las cámaras.

Según pudo saber Culto a través de fuentes cercanas, el documentalista falleció durante la mañana de este martes a raíz de un paro cardiorrespiratorio en un hospital de París, Francia.

Las redes sociales de CinemaChile también confirmaron la noticia.

Nacido en Santiago en 1941, estudió en Madrid y a su regreso en Chile filmó el cortometraje Viva la libertad (1965), una obra de animación en que planteaba un paralelo entre un zoológico y la cárcel. Lleno de ideas, le propuso al director de la Escuela de Artes de la Comunicación de la Universidad Católica filmar una cinta sobre el gobierno de Salvador Allende. El material que reunió recorre entre la elección presidencial y la visita de Fidel Castro en noviembre de 1971, y decidió titularlo El primer año (1972), su debut en el formato largo.

El francés Chris Marker, fascinado con esa producción, le compró los derechos de exhibición para estrenarla en los cines de Francia. Fue el mismo Marker quien le entregó el material fílmico con el que rodó La batalla de Chile, su obra maestra, el proyecto que narró el auge y derrocamiento de la UP desde las calles. Terminado durante el exilio en Cuba (junto al montajista Pedro Chaskel), el documental de tres partes le permitió pasar a la historia nacional y ganarse un nombre en el extranjero.

Guzmán siguió haciendo documentales en el exilio, en España y Francia. Realizó En nombre de Dios (1987), sobre el rol de la Iglesia Católica chilena en favor de los derechos humanos durante la dictadura militar, y continuó su exploración con Chile, la memoria obstinada (1997), El caso Pinochet (2001) y Salvador Allende (2004).

El realizador también fundó el Festival Internacional de Documentales de Santiago (Fidocs). Creado en 1997 y vigente hasta hoy, es un espacio dedicado a la no ficción, el cine experimental y el videoarte con el que se mantuvo conectado pese a que dejó la dirección en 2007 y a la distancia física (residía en París).

Nostalgia de la luz (2010) propuso una relación entre los astrónomos que se reúnen en el Desierto de Atacama y los detenidos desaparecidos cuyas osamentas se encuentran en el mismo lugar. Seleccionada por la prestigiosa revista Sight & Sound entre las 25 mejores películas de la historia, fue la inauguración de un nuevo período en su obra, uno en que reflexionaría sobre la memoria recurriendo a la poética del territorio chileno.

Esa trilogía se completaría con El botón de nácar (2015), con la que ganó el Oso de Plata en el Festival de Berlín, y La cordillera de los sueños (2019), cinta que le permitió ganar el Goya a Mejor película iberoamericana y el Ojo de Oro del Festival de Cannes.

Mi país imaginario (2022) –en definitiva, su despedida del cine– fue su inmersión en Chile durante el estallido social y la discusión constituyente. Un año después, en agosto de 2023, su trayectoria fue reconocida con el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales, uniéndose a Raúl Ruiz como los únicos cineastas en obtenerlo. Guzmán agradeció el galardón a través de videollamada desde París.

“Me pareció muy bien que se lo dieran a un documentalista, porque los documentalistas siempre estamos como en el cuarto de atrás. La gente se siente contenta, pero un documentalista siempre es menos importante que un cineasta de ficción”, declaro a Culto en abril de 2024.

En esa misma entrevista con este medio, el director abordó los problemas físicos que lo habían aquejado durante el último tiempo. “Tuve un ataque al corazón y otro en la columna vertebral. Y me hicieron dos operaciones, riesgosas, complicadas, pero que salieron bien”, detalló.

Pese a que esos episodios lo habían debilitado, manifestó sus deseos de viajar a Chile para filmar su siguiente proyecto. Una idea que no habría alcanzado a materializar. “El tema, que no te lo puedo decir todavía, es muy bueno”, adelantó.